„Ukraine needs your car!”, adică „Ucraina are nevoie de maşina ta”, au scris autorii actului de vandalism într-un aparent mesaj pro-ucrainean.

Des inscriptions pseudo pro-Ukraine apparaissent sur des voitures en France. Ce sont des manipulations dagents russes actifs ici.



Contactat de Le Figaro, serviciul poliţiei naţionale interdepartamentale din Rhône a transmis că „mai multe astfel de slogane au fost găsite în districtul Lyon” şi că „au fost depuse în jur de zece plângeri”. O anchetă a fost deschisă pentru găsirea autorilor actului de vandalism şi identificarea motivelor lor.

Zona metropolitană Lyon nu este prima în care apar aceste mesaje. Din octombrie, în oraşele Saint-Ouen, Meudon, Forbach şi Montpellier a fost găsit exact acelaşi mesaj, pulverizate cu spray pe mai multe vehicule. În Meudon, au fost vandalizate astfel circa 50 de vehicule, iar în Montpellier 47, în noaptea de 22 spre 23 octombrie.

Volodimir Kogutiak, vicepreşedintele Uniunii ucrainenilor din Franţa, avertizează că în spatele acestor „pseudoinscripţii pro-Ucraina” sunt „manipulări ale agenţilor ruşi activi”.

Potrivit TF1, trei cetăţeni sârbi au fost arestaţi la Meudon la începutul lunii octombrie, la doar câteva zile de la sosirea în Franța. Parchetul din Lyon a deschis o anchetă pentru „daune colective”.

Cazul aminteşte de misterioasele Stele ale lui David albastre inscripţionate pe zidurile din Paris şi din suburbii în noiembrie 2023, după ce a început războiul din Gaza. Inscripţiile respective au fost comandate de serviciile de securitate ruse, după cum a dezvăluit DGSI la acea vreme.

Un dosar de 277 de pagini depus în instanță de Biroul Federal de Investigații (FBI) din SUA dezvăluie un plan al Kremlinului „de a câștiga inimile și mințile europenilor” și de a-și impune propriile viziuni asupra lumii. Obiectivele acestei campanii sunt de a dezbina Europa, de a discredita SUA, de a submina sprijinul pentru Ucraina.

