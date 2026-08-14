Președintele SUA, Donald Trump, a semnat o „proclamație” care introduce tarife vamale de până la 100% pentru dronele de anumite dimensiuni sau cu anumite caracteristici considerate sensibile pentru securitatea națională, a anunțat Casa Albă, citată de Reuters. Trump a afirmat că țara era „prea dependentă” de surse străine de drone.

Taxa vamală urmează să fie aplicată dronelor a căror greutate la decolare depăşeşte 25 de kilograme, celor echipate cu camere termice, staţiilor de ancorare a dronelor şi anumitor piese de drone.

Dronele mai mici vor fi supuse unui tarif de 25%. În plus, se vor aplica tarife de 15% pentru dronele și componentele provenite din Uniunea Europeană, Japonia, Liechtenstein, Coreea de Sud, Elveția și Taiwan, iar pentru importurile din Regatul Unit, tariful va fi de 10% din valoarea mărfii.

„Secretarul a constatat că ponderea importurilor de la producătorii străini de UAS este substanțială și că Statele Unite depind prea mult de surse străine de UAS și componente pentru UAS”, a spus Trump.

Howard Lutnick, secretarul Comerțului, a concluzionat în raportul său că anumite entități străine prezintă „riscuri de securitate și siguranță” din cauza componentelor utilizate la drone, iar industria americană nu poate produce suficiente unități pentru a răspunde cerințelor de securitate.

Noile tarife vor intra în vigoare pe 3 septembrie. În cazul componentelor mai puțin sensibile, tarifele vor fi implementate la 180 de zile după semnare.

Pentru produsele care obțin o excepție de la „Lista produselor vizate” a Comisiei Federale pentru Comunicații în termen de 20 de zile, tarifele vor fi aplicate tot în termen de 180 de zile, a precizat Casa Albă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE