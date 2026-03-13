Un refuz neașteptat

„Nu, nu avem nevoie de ajutorul (Ucrainei) în apărarea împotriva dronelor”, a spus Trump în interviu. „Știm mai multe despre drone decât oricine. Avem cele mai bune drone din lume, de fapt.”

Aceste comentarii vin ca un refuz neașteptat al ofertei Kievului de a-și împărtăși experiența de luptă și tehnologia de combatere a dronelor de atac de producție iraniană cu SUA și țările din Orientul Mijlociu.

Afirmația pare, de asemenea, să fie în contradicție cu declarația anterioară a președintelui Volodimir Zelenski, conform căreia Kievul a acceptat cererea Washingtonului de asistență pentru protejarea bazelor militare americane din Iordania.

Cine a cerut ajutor Kievului

Peste 10 țări au solicitat deja ajutorul Kievului, a declarat Zelenski pe 13 martie, după ce anterior confirmase că experți ucraineni au fost trimiși, de asemenea, în Arabia Saudită, Qatar și Emiratele Arabe Unite.

Încă de anul trecut, Ucraina s-a oferit să împărtășească experiența sa în tehnologia dronelor — un armament vital pe câmpurile de luptă ucrainene — cu SUA, în schimbul sistemelor de apărare anti-rachetă.

Se pare că administrația Trump a respins oferta inițială în luna august a anului trecut, în timpul vizitei lui Zelenski la Casa Albă.

Atacuri masive cu drone Shahed, în Ucraina

Rusia vizează zilnic Ucraina cu atacuri masive cu drone, cu o medie zilnică estimată între 150 și 200 de drone. Țara a fost lovită de un record de 728 de drone de atac de tip Shahed într-un atac masiv în iulie 2025.

Din decembrie 2025 până în februarie, forțele ruse au lansat aproape 19.000 de drone de atac împotriva Ucrainei, în principal vehicule aeriene fără pilot (UAV) de tip Shahed, conform declarațiilor lui Zelenski.

Ostilitățile în Orientul Mijlociu au izbucnit după ce forțele americane și israeliene au lansat atacuri combinate împotriva Iranului pe 28 februarie, ceea ce a determinat Teheranul să lanseze valuri de rachete și drone asupra țărilor din întreaga regiune.

Iranul a lansat peste 500 de rachete balistice

De la începutul conflictului, Iranul a lansat peste 500 de rachete balistice și peste 2.000 de drone, deși cele mai recente raportări sugerează că stocurile de armament ale Teheranului ar putea fi în scădere.

Conflictul a dus la o explozie a prețurilor la petrol și gaze după ce Teheranul a închis Strâmtoarea Hormuz, o rută prin care trece aproximativ 20% din oferta mondială de petrol.

În interviu, Trump a recunoscut că Rusia ar putea oferi asistență limitată Iranului, oferind credibilitate raportărilor anterioare conform cărora Moscova ajută forțele iraniene să vizeze obiective militare americane din regiune.

Comentariile vin în contextul în care administrația Trump a luat măsuri pentru a relaxa temporar sancțiunile asupra petrolului rusesc, pe fondul creșterii prețurilor.

Rusia obține venituri suplimentare de până la 150 de milioane de dolari (113 milioane de lire sterline) pe zi din vânzările de petrol de la izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu și ar putea acumula un plus de până la 4,9 miliarde de dolari (3,7 miliarde de lire sterline) până la sfârșitul lunii martie, conform calculelor realizate de Financial Times.



