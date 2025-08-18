Ce i-a șoptit Donald Trump lui Emmanuel Macron înainte de întâlnirea multilaterală: „Oricât de nebunesc ar părea”

Sursă video: X/ Aaron Rupar

Conform CNN, liderul de la Casa Albă i-a șoptit președintelui francez că Vladimir Putin vrea să ajungă la o soluție în privința războiului.

„Cred că vrea să încheie un acord”, i-a șoptit președintele SUA lui Emmanuel Macron în Sala de Est. „Cred că vrea să încheie un acord pentru mine, înțelegi? Oricât de nebunesc ar părea.”

Trump a vorbit și despre posibilitatea unei întâlniri trilaterale.

Amintim că Volodimir Zelenski se află luni la Washington, împreună cu lideri europeni, pentru a susţine poziţia Kievului, după ce Trump l-a somat să accepte concesii în urma summitului din Alaska.

La Casa Albă se află preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, primul ministrul al Italiei Giorgia Meloni, premierul britanic Keir Starmer, preşedintele finlandez Alexander Stubb, secretarul general al NATO Mark Rutte şi preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen.

În timpul discuțiilor, Emmanuel Macron a afirmat că la masa negocierilor ar trebui să fie prezent și un lider european.

„Consider că, pentru a continua discuțiile, ar fi probabil necesară o întâlnire cvadripartită. Pentru că, atunci când vorbim despre garanții de securitate, vorbim despre securitatea întregului continent european”, a afirmat el.

