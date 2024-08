Într-una dintre digresiunile sale clasice presărate cu anecdote, Donald Trump a povestit joi, într-o rară conferinţă de presă, cum a scăpat de moarte în timpul aterizării de urgenţă a unui elicopter în care se afla cu Willie Brown, pe care susţine că îl cunoaşte „destul de bine” şi care i-a spus apoi „lucruri teribile” despre Kamala Harris.

Another blatant lie by Donald Trump was just exposed!



Yesterday (as seen below), Trump claimed that former San Francisco Mayor Willie Brown told him “terrible things” about Kamala Harris and that he and Trump went down together in a helicopter.



The problem is, Willie Brown is…