Toni Greblă, demis în februarie 2025

Conducerea instituției a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 cu o plângere privind posibila săvârşire a unor fapte ilegale. Plângerea penală a fost formulată în 12 decembrie 2025, în perioada în care la sediul AEP se desfășura un audit la Curții de Conturi.

La momentul respectiv, conducerea instituției era asigurată de vicepreședintele Zsombor Vajda. Actualul președinte, Adrian Țuțuianu, numit la propunerea PSD, a preluat mandatul în 15 decembrie 2025. Toni Greblă a fost demis din funcție de Parlament, în februarie 2025.

Auditorii de la Curtea de Conturi au constatat că încheierea contractului pentru asigurarea sediului Biroului Electoral Central la Romexpo, în valoare totală de 1.940.545 de lei, s-a făcut „în lipsa existenţei creditelor bugetare aprobate la momentul iniţierii achiziţiei şi al semnării contractului”.

Aceștia au vrut să aplice și o amendă contravențională, dar au constatat că la data efectuării misiunii de audit termenul de prescripţie era împlinit, astfel încât aplicarea sancțiunii nu a mai fost posibilă.

Cheltuieli angajate fără justificarea oportunității

„S-a constatat că iniţierea procedurii de închiriere nu a fost fundamentată prin întocmirea unui Referat de necesitate de către structura organizatorică cu atribuţii în acest sens, care să justifice oportunitatea şi necesitatea închirierii unui alt spaţiu pentru sediul BEC, în condiţiile în care AEP dispunea de un sediu închiriat de la RAAPPS 19, situat în str. Eugeniu Carada, utilizat anterior pentru desfăşurarea altor evenimente electorale”, se precizează în raportul Curții de Conturi, publicat în 11 mai 2026.

Auditorii au descoperit că, în acest caz, contrar prevederilor legale, primul document existent în dosarul achiziţiei este o ofertă întocmită de Romexpo S.A., înregistrată la AEP sub nr. 9941/28.07.2023, prin care se propunea spre închiriere un spaţiu interior, în suprafața de 764 mp, în clădirea pavilionului C2, din cadrul Centrului Expoziţional Romexpo, la preţul de 15 euro/mp/lună + TVA, cu menţiunea că utilitățile nu sunt incluse în tariful ofertat și se vor achita separat, majorate cu o cotă de 10% pentru întreţinerea reţelelor Romexpo.

Ulterior, printr-o adresă din 7 august 2023, Romexpo S.A. a transmis o nouă ofertă pentru aceeaşi locaţie şi suprafaţă, la un tarif redus de 11 euro/mp/lună + TVA, cu utilităţile incluse în tariful de închiriere. Legislația prevede că „etapa de planificare a unui proces de achiziţie publică se iniţiază prin identificarea necesităţilor și elaborarea referatelor de necesitate, documente care fundamentează oportunitatea şi necesitatea achiziţiei”.

Memorandum pentru oferta Romexpo, respins de Guvern

În 9 august 2023, AEP a transmis Guvernului României „Memorandumul privind unele măsuri necesare în vederea pregătirii și organizării, din timp, a proceselor electorale din anul 2024 -Asigurarea sediului Biroului Electoral Central”, solicitând aprobarea privind alocarea de fonduri pentru închirierea unui spaţiu în cadrul Centrului Expoziţional Romexpo, cu suprafaţa de 764 mp, la tariful de 11 euro/mp/lună + TVA, cu utilităţile incluse.

În cuprinsul acestui Memorandum, s-a menţionat, totodată, că a fost solicitată RAAPPS pentru identificarea unui spațiu adecvat dar că răspunsul a fost negativ, motivat de lipsa unor spații corespunzătoare.

Prima variantă a memorandumului a fost respinsă de Secretariatul General al Guvernului, iar varianta aprobată nu a inclus referiri explicite la oferta Romexpo S.A. şi nici la suprafaţa exactă a spaţiului ce urma a fi închiriat.

„Corespondenţa dintre AEP şi RAAPPS s-a derulat ulterior datei transmiterii memorandumului, respectiv la data de 5 septembrie 2023. De asemenea, din succesiunea documentelor rezultă că demersurile de negociere cu Romexpo SA au fost inițiate anterior solicitării formale adresate RAAPPS și anterior aprobării memorandumului de către Guvern”, afirmă Curtea de Conturi a României.

Din examinarea documentelor de către cei de la Curtea de Conturi a rezultat următoarea cronologie a cazului:

*Prin Nota de serviciu privind organizarea spaţiului necesar desfăşurării activităţii Biroului Electoral Central în anul 2024, din 30 august 2023, întocmită de şeful Departamentului suport organizatoric electoral şi aprobată de Preşedintele AEP (Toni Greblă – n.red.), s-a propus identificarea unui sediu care să aibă un minim de 1.100 mp, compartimentat, cu 70 locuri de parcare şi înfiinţarea unui grup de lucru pentru identificarea, contractarea şi pregătirea spaţiului.

*Ulterior, printr-o altă notă, din 17 octombrie 2023, semnată doar de o parte dintre membrii grupului de lucru, s-a precizat că există o negaţie din partea RAAPPS în ceea ce priveşte deţinerea unui spaţiu potrivit organizării alegerilor în anul 2024. S-a mai susținut că există o propunere de spaţiu din partea Romexpo, în suprafaţă de aproximativ 2.423 mp, care se pretează organizării alegerilor din 2024.

Tot atunci, grupul de lucru a prezentat un proiect de contract de închiriere, în vederea analizării şi avizării de către conducătorii structurilor de specialitate desemnate ale AEP, propunând întocmirea de către Departamentul de coordonare a organismelor electorale a unui referat de necesitate care să fundamenteze nevoia de spaţiu şi dotările necesare viitorului sediu BEC.

*La data de 19 octombrie 2023, Romexpo SA a transmis cea de-a treia ofertă, prin care s-a propus spre închiriere un spaţiu interior, în suprafaţă de 2.423 mp, în Clădirea pavilionului C2, din cadrul Centrului Expoziţional Romexpo, la tariful de 16 euro/mp/luna + TVA, cu utilitățile incluse în tariful de închiriere.

*La data de 31 octombrie 2023, a avut loc o negociere a tarifului de închiriere, materializată prin încheierea unui proces verbal, semnat din partea AEP doar de preşedintele instituției, Toni Greblă. Potrivit acestui document, conducerea Romexpo S.A. a acceptat tariful de 11 euro/mp/lună + TVA, cu utilităţile incluse, pentru perioada contractuală 1 decembrie 2023 – 31 ianuarie 2025.

Avertismentul directorului economic, ignorat de președinte

În 7 noiembrie 2023, directorul Direcţiei financiar-contabile a informat preşedintele AEP cu privire la lipsa temeiului legal pentru semnarea procesului-verbal de negociere și a semnalat, între altele, depăşirea exerciţiului bugetar și inexistenţa creditelor de angajament, aprobate cu încălcarea prevederilor legii.

„Cu toate acestea, prin Nota justificativă nr. 16275/23.11.2023, Direcţia achiziţii publice a menţionat că, în urma analizei a şase oferte, oferta Romexpo S.A. a fost considerată cea mai economică, având atât cel mai mic preţ pe mp, cât şi costul tuturor utilităţilor indiferent de cantitatea consumată, inclusiv. La data de 20.12.2023 a fost semnat contractul de închiriere nr. 654, având ca obiect închirierea unui spaţiu interior amenajat cu suprafața de 2.423 mp în incinta Centrului Expoziţional Romexpo, pentru perioada 08.01.2024 – 31.01.2025, cu o chirie lunară de 138.499 lei + TVA, cu utilităţi incluse”, se mai precizează în documentul studiat de Libertatea.

Ulterior semnării contractului, în 4 ianuarie 2024, Direcţia Tehnică din cadrul AEP a angajat, prin completarea documentelor aferente contractului, cheltuieli în sumă totală de 1.940.545 lei. Pe parcursul derulării contractului instituția a efectuat plăţi către Romexpo S. A. în sumă totală de 1.887.379 de lei.

Contractul de închiriere şi-a încetat valabilitatea la data de 31 decembrie 2024, în urma unui acord încheiat între reprezentanții celor două părți.