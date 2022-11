Meteoritul, al nouălea ca mărime înregistrat vreodată, de peste 2 metri lățime, a fost dezgropat în Somalia în 2020, deși păstorii locali de cămile spun că știau de existența lui de generații și l-au numit Nightfall în cântecele și poeziile lor.

Oamenii de știință occidentali au numit însă roca extraterestră El Ali pentru că a fost găsită în apropierea orașului El Ali, în regiunea Hiiraan. O felie de 70 de grame din meteorit pe bază de fier a fost trimisă la colecția de meteoriți a Universității din Alberta pentru clasificare.

Dr. Chris Herd, profesor la departamentul de științe ale pământului și atmosferei și administratorul colecției, a spus că în timp ce clasifica roca a observat minerale „neobișnuite”. Herd i-a cerut lui Andrew Locock, șeful laboratorului de microsonde electronice al universității, să investigheze.

A team of researchers has discovered at least two new minerals that have never before been seen on Earth in a 15 tonne meteorite found in Somalia — the ninth largest meteorite ever found.



Somalia is an enigma, where a new mineral is being discovered.https://t.co/IRKE0IcBuO pic.twitter.com/SHndYBlusK