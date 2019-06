În 1980 și-a cunoscut soțul, pe actorul Dinu Manolache, viitor actor la Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografie. S-au căsătorit, iar în august 1985 s-a născut fiica lor, Ilinca. În 1998, Dinu Manolache a avut din nou probleme de sănătate, urmare a unei mai vechi insuficienţe respiratorii. Pe 3 septembrie 1998, el a încetat din viaţă.

”Ne-am cunoscut în facultate, ne-am iubit, ne-am luat, am fost fericiţi. A fost! Ilinca e cel mai frumos dar de la Dumnezeu. A moştenit foarte multe de la tatăl ei. Cel mai frumos lucru pe care Ilinca îl are de la Dinu e felul în care trăieşte bucuria, bunătatea, râsul. Mă bucur că lumea o iubeşte aşa cum l-a iubit şi pe Dinu. A fost atât de bun şi de frumos, chiar şi în momentele în care vorbea despre sfârşitul pe care îl simţea. A plecat atât de repede dintre noi. Pe scenă am evitat să fim împreună, eram diferiţi ca stil. Am jucat împreună în „Nişte ţărani”, de Dinu Săraru, şi în „Scaunele”, de Eugène Ionesco. Ca tipologie eram foarte diferiţi, de aceea când lucram cu el ieşeau scântei. Dar aşa scoteam la iveală acea căldură care dă viaţă situaţiei. Aveam moduri total diferite de abordare şi de energie. El era la şcoala lui Octavian Cotescu, format într-un realism imediat. Mai târziu am „furat” de la el asta. Eu aveam şcoala Olgăi Tudorache, care înseamnă enorm, dacă ştii să o faci bine. Dinu a fost pentru mine o mare sursă de inspiraţie. Chiar dacă atunci când era încă în viaţă nu am înţeles câte am de învăţat de la el, după ce Dinu nu a mai fost, de multe ori m-am raportat la el. Deseori m-am surprins analizând replici sau situaţii, aşa cum mă gândeam că ar fi făcut Dinu”, a povestit actriţa pentru Adevărul.

