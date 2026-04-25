Explozii puternice în mai multe orașe din Ucraina

Un nou val de atacuri lansat de Rusia în noaptea de 24 aprilie a lovit mai multe orașe din Ucraina, provocând panică și distrugeri semnificative. Printre cele mai afectate zone se numără Harkov și Dnipro, unde exploziile au fost auzite încă de la ora 3:30.

Potrivit autorităților ucrainene, Rusia a folosit rachete balistice, rachete de croazieră și zeci de drone de atac. Alertele de raid aerian au fost extinse la nivel național în jurul orei 3:45, pe fondul amenințării continue.

Atacuri extinse și asupra regiunii Kiev

În Harkov, primarul Ihor Terehov a declarat că o rachetă a lovit în apropierea unei clădiri rezidențiale, distrugând și o stație de transport public. În Dnipro, mai multe incendii au izbucnit, iar o clădire cu patru etaje și o instalație industrială au fost avariate.

Cel puțin 14 persoane au fost rănite, inclusiv un copil, iar mai multe victime au fost transportate la spital. Autoritățile au precizat că au fost afectate clădiri, afaceri, vehicule și un magazin, însă amploarea totală a pagubelor nu este încă clară.

Explozii au fost raportate și în Bila Țerkva, în regiunea Kiev, în jurul orei 4:50. Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat că „roiuri de drone” vizau mai multe regiuni simultan, în cadrul unui atac coordonat de amploare.

Bombardiere strategice rusești Tu-95MS ar fi lansat rachete de croazieră din zona Mării Caspice, potrivit surselor militare ucrainene.

„Dnipro – adăpostiţi-vă! Rachete şi UAV-uri se îndreaptă spre oraş”, au avertizat Forţele Aeriene.

Ca reacție la atac, Polonia a ridicat avioane de vânătoare pentru a-și proteja spațiul aerian. Autoritățile au confirmat mobilizarea aeronavelor aliate, pe fondul riscurilor crescute în regiune.

Fragmente de dronă descoperite în Galați

Fragmente de dronă au provocat pagube minore în Galați , după atacurile din zona Reni. Incidentul a provocat avarii minore la o anexă gospodărească și la un stâlp de electricitate, fără victime.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că radarele au detectat ținte aeriene în apropierea graniței, iar aeronave Eurofighter Typhoon au fost implicate în interceptarea acestora.

Mărturii din Galați: „E cel mai intens atac de până acum”

Locuitorii din Galați au resimțit puternic unda de șoc a exploziilor din Ucraina.

Un martor a relatat pe Facebook: „Deja 6 explozii la Reni, s-au simțit foarte clar în Galați. E cel mai intens atac de până acum”.

Acesta a descris impactul: „Suflul s-a simțit în Galați, la 15-17 kilometri in linie dreaptă ( a etajul 4 mi-au zdrăngănit ferestrele), mă face să cred că nu au fost în port, la nivelul Dunării, ci ori pe deal, cine știe ce transformator au atacat rușii ori în aer, drone doborâte de antiaeriană. Altfel, unda de șoc ar fi fost atenuată de dig și de pădure, mai ales că acum plopii au deja frunze.”

Rusia continuă să vizeze infrastructura civilă a Ucrainei, inclusiv zone rezidențiale și obiective energetice.

Un atac precedent, din 16 aprilie, a implicat sute de drone și zeci de rachete, provocând zeci de victime în orașe precum Kiev, Dnipro și Odesa.