De Flavius Toader,

Ion Ceban a anunțat pe Facebook că ar fi obținut sprijinul Primăriei Sectorului 1 din București pentru reabilitarea liceului „Gheorghe Asachi” din str. București, de la Chișinău.

”Sperăm să fie reabilitat grație relațiilor stabilite între Pretura sectorului Centru și sectorul 1 al municipiului București, la fel legături orientate spre inițierea și dezvoltarea proiectelor în diverse domenii ale sectorului public”, a scris Ceban pe Facebook, după întâlnirea cu primarul Daniel Tudorache.

Ulterior, Ceban s-a întâlnit și cu Gabriel Mutu, primarul sectorului 6, cu care a semnat un acord de cooperare ce prevede, printre altele, reabilitarea unui parc din Chișinău.

”Totodată, acordul prevede colaborări pe mai multe dimensiuni și în diferite domenii, cum ar fi: schimburi de experiență și derularea unor proiecte în domeniul dezvoltării locale, promovarea reciprocă în domeniile dezvoltării economice, culturii, tineretului, educației, turismului, schimburi interinstituționale în diverse domenii de competență”, scrie Ceban.

Ceban, care a fost la Moscova, în prima sa vizită externă după câștigarea alegerilor în fața candidatului pro-european Andrei Năstase, anunțase zilele trecute că va veni și la București, la invitația Gabrielei Firea.

Primăria Municipiului București a negat însă informația.

„Referitor la informatiile care circula in spatiul public potrivit carora Primarul General, Gabriela Firea, l-ar primi la Bucuresti, in cadrul unei vizite oficiale, pe primarul orasului Chisinau, Ivan Ceban, va informam ca Primarul General, Gabriela Firea, NU are in program nici o intalnire cu acesta”, a precizat Primăria Capitalei, potrivit G4Media.ro.

Citeşte şi:

Șoc în sportul românesc: cazul de dopaj de la Corona Brașov nu e unic în România! Alte sporturi și cluburi sunt suspecte

Scandalul PISA a prins Guvernul Orban când tocmai anunțase de o lună desființarea Institutului de Științe ale Educației, care se ocupă de organizarea PISA în România!

Medicul ginecolog Dorin Bejan a fost pus sub control judiciar. Ce nu are voie să facă la Spitalul Județean Ilfov

GSP.RO Premieră mondială! Anunțul făcut de Marian Drăgulescu în urmă cu câteva momente

HOROSCOP Horoscop 5 decembrie 2019. Leii sunt cuprinși de griji și temeri