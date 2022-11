Autobuzul transporta aproximativ 35 de persoane când a deraiat pe o autostradă și a căzut în canalul Mansuriya din orașul Aga, în guvernoratul nordic Daqahlia, potrivit unor surse din domeniul securității.

Pictures: A tragic accident kills 16 people and injures others, after a passenger bus overturned inside a „canal” in Dakahlia Governorate, #Egypt pic.twitter.com/jXm9ytMCVU