Sunt tinere și nu iartă pe nimeni care circulă fraudulos în mijloacele de transport în comun din Capitală. Cele mai tinere controloare de la RATB au în jur de 30 de ani și lucrează doar de câteva luni la compania de transport public din București.

Maria are 30 de ani și lucrează de 10 luni la Regia Autonomă de Transport București (RATB). Pentru ea, meseria de controlor reprezintă o provocare. “Eu sunt o persoană activă, iar meseria aceasta îmi oferă provocări noi. Nici o zi nu seamănă cu cealaltă. Zi de zi întâlnești oameni noi și contează foarte mult să știi să vorbești și să fii pregătit să aplanezi conflicte”, ne-a spus Maria. Ieri, își făcea meserie în tramvaiul 21. “Mamă, mamă, ce controloare frumoase!” , spuneau câțiva tineri din travmai când le-au văzut. Cei care circulă legal au, de multe ori, chef de glume când le văd pe tinerele controloare. Unii, chiar, le dau și flori sau le servesc cu bomboane. Călătorii care circulă fraudulos, însă, nu le vorbesc civilizat fetelor. “Profită de faptul că suntem femei și ne vorbesc urât. Ne mai și împing, ne-au mai și scuipat câteodată, dar acestea sunt incidente minore și când ne-am ales această meserie, ne-am asumat”, zice Gabriela Ghiță , colega Mariei.

S-au baricadat într-un centru de reîncărcări

Pentru că de-a lungul timpului au avut loc tot felul de incidente cu o serie de călători nervoși, controloarele RATB nu merg singure pe traseu, ci au în echipă și un coleg. Laura Cercel se numără și ea printre cele mai tinere controloare de la RATB. Lucrează aici de 10 luni. Trecuseră doar câteva săptămâni de la angajare când a dat piept cu primele probleme: “Într-o dimineață, un motociclist a venit spre noi, cu lanțuri, foarte nervos, a început să ne amenințe, pentru că, înainte cu o zi, o amendasem pe prietena lui, iar el venise atunci să se răzbune. Au mai apărut și prieteni de-ai lui. Ne-am ascuns într-un centru de reîncărcari, pentru că ne tot amenințau că ne omoară. Am avut noroc că tocmai trecea prin zonă un echipaj de poliție. Am mers cu ei la secție, acolo veniseră și alți motocicliști, cu toții nervoși și cu chef de ceartă. Cel care a reușit, în cele din urmă, să îi calmeze a fost șeful nostru și datorită lui am scăpat fără bătaie”, povestește Laura. Controloarele spun că fiecare din aceste incidente reprezintă pentru ele o lecție de viață și nimic nu le sperie în a-i amenda în continuare pe călătorii frauduloși.