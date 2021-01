Alexandru Grigoraș Grad s-a transferat în urmă cu un an la Seminarul Teologic din Craiova de la un liceu sportiv din Severin. Tânărul spune că a trebuit să își aleagă un alt liceu, fiindcă nu mai putea să facă efort fizic după cele două pneumonii suferite: una în urmă cu cinci ani și a doua în 2019. În plus, îi plăcea și ideea de a fi preot, scrie Școala 9, o platformă publicistică având ca temă educația, fondată și finanțată de BRD, dar scrisă de jurnaliști independenți.



„Mi-am luat adeverință de la medicul de familie pentru a efectua orele online pentru că inclusiv pneumologa mi-a spus când am făcut ultima pneumonie că dacă voi mai face una, îmi va fi fatală. Adeverința mi-a fost refuzată vehement și părintele director mi-a spus că a fost dată pe ochi frumoși la un pahar de vorbă, fix așa mi-a spus”, povestește tânărul.



A filmat condițiile din camera de seminar

În prima săptămână de școală a stat acasă și a făcut petiții la Inspectoratul Școlar Județean Dolj și la Ministerul Educației. Apoi, sfătuit și de părinți, a mers totuși la seminar. Ceea ce a găsit acolo l-a surprins neplăcut.



„Când am ajuns aici, am filmat cum am găsit camera. Deși ei mi-au spus că voi avea toate condițiile pentru a nu mă îmbolnăvi, am găsit praf de două degete în cele două dulapuri, am găsit hârtii, sticle goale de suc pe masă și pe jos o mizerie de nedescris. De luni până joi nu am avut bec în cameră. Am raportat la conducere și mi s-a răspuns că acestea sunt condițiile pentru dezertori”, povestește Alexandru pentru Școala 9.



Pe 23 septembrie, Inspectoratul Dolj i-a răspuns la solicitare că el figurează deja ca făcând cursurile online. Așa că a plecat acasă.



Exmatriculat pentru absențe

Pe 12 octombrie a primit acasă preavizul de exmatriculare în care i se aduc la cunoștință 45 de absențe și alte probleme disciplinare: prejudicii de imagine aduse seminarului, faptul că a plecat acasă fără bilet de voie, jigniri aduse conducerii și violență împotriva colegilor. I se reproșează și că a filmat la ore și în cantină fără acordul conducerii și că a participat la emisiuni radio sau TV fără binecuvântarea seminarului.

Tânărul respinge însă acuzațiile.

A dat școala în judecată



Seminarul Teologic a refuzat să facă declarații cu privire la exmatriculare, „întrucât se află pe rolul Tribunalului Dolj un proces în desfășurare, inițiat chiar de către persoana în cauză”.



Alexandru Grad spune că tot ce își dorește este să fie din nou elev la seminar.



„Mi se pare o mare nedreptate ce mi s-a întâmplat. Eu aș vrea să termin aici pentru că eu vreau să fiu preot, să dau admitere la Facultatea de Teologie Ortodoxă. Nu pot să pierd un an din viața mea”, a spus tânărul. În acest moment, el poate să se înmatriculeze într-o altă unitate de învățământ, nu într-un seminar teologic.

Citește mai departe mărturia medicului de familie, care spune că și-a retras adeverința medicală după ce a fost presat să facă asta și ce spun reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Dolj despre acest caz, pe Școala 9.







