„Putere pentru popor! Albastru pentru 8 dolari/lună”, a transmis cel mai bogat om din lume, într-un mesaj pe contul său pe Twitter.

În prezent, abonamentul pentru „badge-ul” albastru costă 4,99 de dolari pe lună în SUA și, în forma sa actuală, serviciul oferă o suită mai restrânsă de avantaje, cum ar fi posibilitatea de a anula tweet-urile, notează The Guardian.

De asemenea, doar unele profiluri pot solicita bifa, mai ales guvernele, companiile, personalităţile politice, culturale sau sportive, şi o pot pierde dacă nu respectă regulile platformei.

Acum, Musk a indicat că abonaţii vor avea şi alte avantaje – ca afişarea prioritară a mesajelor, postarea de mesaje video şi audio mai lungi şi expunerea la „de două ori mai puţină publicitate”.

Preţul abonamentului va fi ajustat în funcţie de ţară, iar modificările ar afecta aproximativ 400.000 de astfel de de conturi. Deocamdată, Elon Musk nu a anunțat o dată pentru aceste modificări.

Twitters current lords & peasants system for who has or doesnt have a blue checkmark is bullshit.



Power to the people! Blue for $8/month.