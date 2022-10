„Până astăzi am refuzat să îmi bag teza de doctorat pe TurnitIn pentru a o verifica, știind foarte bine că fiecare cuvânt din teză a fost scris de mine, știind bine cât de mult am muncit și că nu am nevoie de rezultatul niciunui raport din lumea asta pentru a-mi certifica originalitatea tezei”, a scris Șercan pe Facebook.

Jurnalista a adăugat că a decis să înceapă demersul de verificare după ce a aflat că tezele de doctorat de la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării de la Universitatea din București, unde ea a susținut doctoratul în 2013, vor fi primele verificate din cadrul Universității.

„După ce dezvăluirile mele au dus la demisia dublului academician Sorin Cîmpeanu și au generat scandalul din jurul tezei lui dr. Lucian Bode, care acum este verificată de Comisia de Etică a UBB, am primit mai multe atenționări și de prieteni și de la neprieteni că «voi avea de suferit»”, a mai afirmat Șercan, care a menționat că astfel a aflat cine a plagiat-o pe ea.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO "Mâncarea e dezgustătoare, oamenii pot să te ucidă, iar femeile sunt ca porțelanul". Țara din Europa care a îngrozit-o pe soția lui Angel Di Maria

Playtech.ro ȘOC! Țara care va fi ștearsă de pe fața pământului! Anunțul SUA: 'Nu va supraviețui'

Viva.ro Nelu Curcă a dat lovitura cu serialul La Bloc, apoi s-a călugărit. Adevăratul motiv pentru care a luat această decizie. Ce a pățit când a mers la un preot să se împărtășească

Observatornews.ro Adevărul trist din spatele unei imagini virale din 2015, cu trei copii care se roagă de șoferi să facă poze cu măgărușul lor

Știrileprotv.ro Vremea bună a trimis turiștii la munte. Șocul oamenilor când au deschis meniurile restaurantelor

FANATIK.RO De ce nu trebuie să te bucuri mereu când găsești bani pe jos. Moneda care poate să-ți aducă ghinion

Orangesport.ro EXCLUSIV | Românul care a intrat într-un avion al Armatei Rusiei. Ce a povestit

HOROSCOP Horoscop 29 octombrie 2022. Fecioarele se întorc la grija față de relațiile de parteneriat, numai că ele nu mai sunt aceiași oameni