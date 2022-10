Edilul a precizat că de la 1 noiembrie Autoritatea Națională de Reglementare în Energie (ANRE) va decide noi tarife, atât pentru producție, cât și pentru transport și distribuție, astfel că va exista un nou preț final pentru gigacalorie.

„Preţul total al gigacaloriei în momentul de faţă, stabilit de ANRE, este de 860 de lei, cu tot cu TVA, din care bucureştenii plătesc 350 şi primăria 510. Acesta este raportul”, a afirmat Nicușor Dan, conform Agerpres.ro.

Nicușor Dan a spus că nu se așteaptă la prețuri mai mari. „De la 1 noiembrie o să avem alte preţuri. Eu mă aştept să nu fie mai mari. În orice caz, nu o să fie mai mari pentru cetăţeni”, a precizat acesta.

Vom păstra aceşti 350 de lei şi vreau să menţionez că 350 este, totuşi, preţul cel mai mic din România. Adică sunt localităţi care au 400, sunt localităţi care au 500, 450, 420. 350 e cel mai mic. Nicușor Dan, primarul Capitalei:

Scumpirea din martie

Față de iarna trecută însă, facturile vor fi însă duble. Prețul practicat iarna trecută a fost de 164 de lei, dar acesta a fost majorat la finalul lunii martie la 330 de lei, plus TVA.

Cu tot cu TVA, prețul practicat de la 1 aprilie ajunge la circa 350 de lei pe gigacalorie, mai mult decât dublu decât cel anterior.

Recomandări STENOGRAME. În pandemia COVID a apărut jobul de mituitor în contractele cu statul

Simulare de calcul

Un apartament de două camere consumă aproximativ o gigacalorie pe lună în sezonul rece.

Astfel, dacă încălzirea unei locuințe costa circa 165 de lei pe lună iarna trecută, în acest sezon va costa 350 de lei, mai mult decât dublu.

La acesta se adaugă și costurile cu apa, lumina pe scara blocului, curățenia în spațiile comune, gunoiul, astfel că în final factura la întreținere va fi mai mare.

Pentru încălzirea unui apartament de trei camere sunt necesare aproximativ 1,5 gigacalorii pe lună, iar pentru o garsonieră aproximativ 0,7 gigacalorii.

Probleme financiare la Termoenergetica

În București există însă și probleme financiare. Agentul termic este adus în casele locuitorilor de către Termoenergetica, societate a primăriei.

Aceasta trebuie să plătească mai departe către ELCEN, producătorul de agent termic, deținut de Ministerul Energiei.

Mai departe, acesta trebuie să plătească gazele către Romgaz, tot companie a statului român, controlată tot de Energie.

Termoenergetica are însă probleme financiare.

Nicușor Dan cere din nou ajutor de la Guvern

Nicușor Dan a recunoscut ieri că există o „sincopă” și a cerut sprijin Guvernului: fie compensări, fie posibilitatea de a se împrumuta.

Recomandări Discursul lui Hellvig de la Cluj: pot încăpea patriotismul și globalismul în același coș?

„Există însă o sincopă pe cash flow în ceea ce priveşte datoriile pe care Termoenergetica le are către Elcen, şi Elcen către Romgaz şi pe subiectul acesta am tot solicitat sprijinul Guvernului. (…) A fost o creştere excepţională a preţului de gaz şi faţă de această creştere excepţională a preţului gazului Guvernul a stabilit mai multe măsuri de care au beneficiat disproporţionat localităţile din România care au sisteme centralizate. Adică, Bucureştiul are 550.000 de apartamente şi a primit cam 15 milioane de lei, iar toate celelalte localităţi împreună au tot 550.000 de apartamente pe care le deservesc centralizat şi au primit cam 800 de milioane de lei”, a precizat primarul general.

Acesta consideră normal să se acorde sume și pentru Capitală, în caz contrar cere să aibă posibilitatea de a se împrumuta pentru a acoperi datoriile Termoenergetica către ELCEN.

Primăriile se pot împrumuta doar în funcție de indicatorii stabiliți de Ministerul Finanțelor, unde fotoliul este ocupat de către Adrian Câciu, susținut de PSD.

Nicușor Dan a fost ales cu sprijinul PNL și USR.

