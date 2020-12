Escrocherie de peste 35.000 de euro. Zeci de români au fost păcăliți cu oferte false de cazare la Sinaia pentru Revelion﻿

Oferta-capcană pentru închirierea unei vile pe Valea Prahovei pentru Revelion a fost plasată pe OLX.ro.

La numărul de telefon indicat în anunț răspundea un bărbat care pretindea că este reprezentantul unei firme din reale din Brașov, Queen Imob SRL, spun păgubiții.

Operațiunea a debutat în septembrie. Cei interesați au plătit avansul pentru locație în diverse conturi bancare – între 2.000 și 3.750 de lei, potrivit mărturiilor adunate de Libertatea.



Când au vrut să afle ultimele detalii înainte de vacanță, care debuta pe 30 decembrie, clienții au constatat că numărul de telefon era desființat.

Nervoși, au contactat firma din Brașov, care le-a comunicat că nu are nicio legătură cu anunțul de închiriere.

Patroana Queen Imob SRL, Carmen Jakab, a depus o plângere la poliție și a creat un grup pe Facebook în care păgubiții erau îndemnați să facă același lucru.

Cel puțin 70 de persoane au căzut în plasă. Prejudiciul depășește 35.000 de euro.

Iată ce spun câțiva dintre cei păgubiți.

„Am găsit cabana pe OLX și am sunat. Spunea că are mai multe vile. Am vorbit la telefon pentru toate detaliile care ne interesau și am trimis, la ceva timp, un avans de 3.000 de lei, urmând să mergem să vedem cabana. În ziua respectivă, nu ni s-a mai răspuns. A închis cartela, pentru că, de pe orice număr am fi sunat, era închis. Pe factură apare numele Rădoi Ionuț Sebastian”, spune S.S., una dintre păgubite.

„Eu am găsit anunțul tot pe OLX, postat de așa-zisul Cristea Ionuț. Eram interesată de o altă vilă, în Predeal. Mi s-a spus că este dată, dar mai este una disponibilă la Sinaia. Am pus 2.600 de lei avans, în două conturi, unul de la Telekom și altul la BCR, ambele deschise pe numele Ursu Gheorghiță. Când am încercat să iau legătura cu domnul de la așa-zisa firmă Queen Imob, nu a mai fost de găsit”, afirmă R.I. o altă persoană păgubită.

Imagini cu vila propusă spre închiriere

Păgubită: „Cineva s-a folosit de numele firmei ca să dea țepe”

„Pe 30 octombrie, căutam cazare pe toate site-urile, iar până la urmă un băiat din grup a găsit ceva pe OLX. A vorbit pe WhatsApp cu respectivul și a spus că vila respectivă nu mai este disponibilă, dar ne dă alta, pentru că are mai multe. După ce am vorbit cu el și ne-a arătat-o, a zis că vrea avans 50%, adică 3.750 de lei. Pentru trei nopți, vila costa 7.500 de lei, iar a patra noapte era gratis. Am trimis a doua zi un avans pe un cont BT, care se presupunea a fi al administratorului firmei, Ursu Gheorghiță”, povestește, la rândul său, A.B.

Cu câteva zile înainte de data cazării, ea a sunat pe numerele de telefon de contact, dar a observat că toate erau închise. A căutat apoi numerele de telefon ale Queen Imob pe internet și a vorbit cu patroana, Carmen Jakab, de la care a aflat că firma nu avea nicio legătură cu oferta.

„Doamna de la adevărata agenție a mai supus că cineva s-a folosit de numele firmei ca să dea țepe”, a încheiat ea.

Avansuri plătite în conturi de persoană fizică

Pe același tipar s-au derulat convorbirea și tratativele și cu E.T., care spune că a primit o ofertă de 4.500 lei pentru vila din Sinaia, pentru trei nopți, plus una gratuită. După ce a făcut contract cu un anume Rădoi Ionuț și a plătit un avans de 2.250 de lei, a primit o factură de la „agenția” Queen Imob.

„La un moment dat, i-am cerut mai multe poze cu camerele și ne-a tot amânat că va ajunge la vilă și va face un video. După trei amânări, nu a mai răspuns la telefon și am găsit numele agenției pe internet. Am sunat și așa am aflat, de fapt, despre ce este vorba”, a povestit aceasta.

Și A.V. spune că a plătit 2.400 de lei pe numele lui Rădoi Ionuț, după care acesta nu a mai răspuns la telefon.

La rândul ei, A.C. a descoperit că fusese trasă pe sfoară cu puțin timp înainte să plece cu prietenii la munte. A căutat oferte mai întâi pe Booking, pe „rețelele sigure”, dar a ajuns în cele din urmă pe OLX, găsind o ofertă pentru o vilă din Predeal.

I s-a spus că vila din Predeal este prea mare pentru grupul care voia s-o închirieze și i s-au propus alte două variante, la Sinaia și Bușteni. Pentru două nopți, i s-a cerut un avans de 2.000 de lei.

„Am trimis o parte din avans la BCR pe numele Roceanu Roberto Claudiu, apoi restul de bani într-un cont de la Raiffeisen, pentru că a spus că are o problemă cu contul de la BCR”, a arătat aceasta.

Patroana Queen Imob, asaltată de victimele escrocheriei

Patroana firmei Queen Imob, Carmen Jakab, susține că a aflat acum trei luni despre primul caz în care cineva s-ar fi folosit de numele firmei sale pentru înșelătorii cu cazări la Sinaia. Femeia spune că a fost luată cu asalt de victimele escrocheriei.

„În luna septembrie, am aflat de primul caz de înșelătorie, în care mai multe persoane se folosesc de firma mea drept momeală și încasează aconturi substanțiale. În acest moment, am deja o plângere făcută la Poliția din Brașov”, a scris aceasta, pe un grup de de Facebook pe care l-a înființat cu scopul de a da explicații clienților nervoși care o sună și cărora le-a spus că nu are nicio legătură cu această poveste.

Vă încurajez să faceți și dumneavoastră plângere la secția de poliție de unde aparțineți împotriva persoanei care v-a înșelat. Numele de persoană fizică pe care este deschis contul bancar. Cereți detalii băncii despre titularul contului bancar. Carmen Jakab, patroana Queen Imob:

În grupul de Facebook al păgubiților discuțiile sunt aprinse. Cineva a propus să meargă în grup la Sinaia pentru a verifica a cui este vila prezentată în poze.

Plângere penală pentru furt de identitate

La un moment dat, pe grup a intrat cineva care se recomandă ca „Ionuț Rădoi”.

„Probabil unii dintre voi aveți trecut pe contract numele meu. Am pățit și eu același lucru ca și voi, dar eu am avut pe contract numele Ursu Gheorghiță. Probabil cei care fac toată schema folosesc numele celor înșelați. Pentru încheierea contractului, mi s-a cerut un buletin, din cauza asta sunt datele mele trecute acolo. Eu am făcut rezervarea în septembrie, deci poate asta e o cauză că numele meu apare pe așa de multe contracte”, afirmă acesta.

El spune că a depus o plângere penală pentru înșelăciune și furt de identitate.

Făcând haz de necaz, unii au întrebat dacă cineva a găsit, totuși, vreo locație reală în care să petreacă Revelionul.

„Sigur, dar trebuie să dai un acont ca să încheiem rezervarea”, îi răspunde altcineva, cu umor.

„Super. Dă-mi contul!”, glumește altcineva.

Înșelăciune de peste 35.000 de euro, numai din datele de până acum

Carmen Jakab susține că este sunată în continuare de persoane atrase în această schemă.

„Din telefoanele pe care le-am tot primit și le primesc în continuare, au fost foarte multe conturi în care aceste persoane încasează banii, inclusiv un cont în Croația. Eu, personal, rămân fără replică la toate astea. Sunt sunată în continuare de persoane păgubite, care nu vor să înțeleagă, doar țipă și vorbesc urât. Am primit și amenințări”, mai scrie pe grup Carmen Jakab.

Este greu de cuantificat dimensiunea escrocheriei, având în vedere că cel puțin 70 de persoane sunt numai cele care fac parte din grupul de Facebook înființat de Carmen Jakab.

La o sumă medie de 2.500 de lei încasată de la fiecare client care a sunat la anunțul cu pricina, rezultă un total de peste 35.000 de euro.

Până la ora redactării materialului, poliția nu a răspuns la întrebările adresate de Libertatea în legătură cu acest caz.

