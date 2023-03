„Trimitem acasă încă un transport cu luptători ai armatei ucrainene. Au luptat cu mult curaj şi au pierit. De aceea, ultimul camion îi va duce înapoi în patria lor”, afirmă Prigojin, îmbrăcat în uniformă militară în înregistrarea video.

BAKHMUT MEATGRINDER: Evgeny Prigozhin, Chief of Wagner, honours Ukrainian dead by saying they fought bravely, but perished. Now, they are coming home in boxes.



Earlier, he called on Zelensky to order his men to leave the town, while they still could. pic.twitter.com/3yGOfjeUhx