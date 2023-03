„Mă simt bine că m-am întors în Ucraina”, a scris vineri seară pe Twitter, Roberta Metsola.

„Pentru acești oameni curajoși care au inspirat lumea. Pentru eroii care refuză să renunțe. Pentru cei care au sacrificat totul pentru valorile noastre. Pentru europenii a căror casă este în Uniunea noastră europeană”, a continuat șefa Parlamentului European, publicând mesajul atât în limba engleză, cât și în ucraineană.

Good to be back in Ukraine.



With those brave people who inspired the world.

With those heroes who refuse to give in.

With those who sacrificed everything for our values.

With Europeans whose home is in our European Union.



