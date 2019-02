Fostul politician a fost condamnat deja la 4 ani şi 8 luni închisoare iar Curtea de Casație judecă acum apelul său la decizia de condamnare. Avocatul său a predat judecătorilor o scrisoare semnată de Rizea, în care arată că nu mai vrea să fie audiat în fața instanței. Apărătorul a spus despre clientul său că are probleme financiare și că 'se plimbă din loc în loc'.

„Clientul meu mi-a dat un înscris olograf, în care solicită să fie citat la cabinetul de avocatură. Cristian Rizea nu are un domiciliu fix şi a trebuit să plece din Complexul Stejarii. Se plimbă din loc în loc în ţară şi străinătate. Are probleme financiare. Este în SUA în vizită la nişte rude. Nu are mijloace financiare. Nu vrea să dea o declaraţie în dosar”, a spus avocatul Alexandru Morărescu, potrivit Agerpres.

Avocatul a explicat că Rizea plătea o chirie de 2.000 euro pe lună pentru o locuinţă în clubul rezidenţial „Stejarii” din Capitală.

Rizea a fost condamnat pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de influenţă, spălare de bani şi influenţarea declaraţiilor. El ar fi primit 300.000 de euro, bani disimulați prin contracte de împrumut, ca să intervină pentru ca o altă persoană să beneficieze de retrocedarea unui teren dintr-o zonă rezidențială din București. Lucian Colţea, cetăţean american, a primit o condamnare de 2 ani închisoare cu suspendare pentru săvârşirea infracţiunilor de cumpărare de influenţă şi spălare de bani în formă continuată.

