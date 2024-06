EXCLUSIV | Ce-a spus în instanță tânărul care a filmat moartea unui bărbat într-o autogară din Pitești. Polițiștii l-au căutat acasă, martorul s-a „temut de mușamalizare”: „M-am speriat că am filmat ceva în care e implicată poliția”

Procesul se află în faza audierii martorilor din rechizitoriu. În sală au fost prezenți cei doi inculpați, Drăghici Daniel Petruț și Florea Ilie, avocații acestora, sora victimei, avocata familiei victimei și o reprezentantă a Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual.

„Am ajuns să-l cunoaștem binișor pe inculpat”

La debutul ședinței, avocatul lui Drăghici a formulat cererea de ridicare a controlului judiciar: „Atitudinea lui este una demnă, își dorește foarte mult finalizarea acestui proces, urmărește să se prezinte și să își aducă aportul în această cauză penală”.

Drăghici Daniel Petruț

În continuare, apărătorul a invocat planurile clientului său: „Noi considerăm că, în acest moment, măsurile preventive nu mai sunt justificate, am ajuns să-l cunoaștem binișor pe inculpat. Este polițist și are interesul să fie în continuare polițist. Cerem din partea statului puțină încredere!”. Cererea a fost respinsă.

Florea Ilie s-a pensionat, la scurt timp după incidentul din 16 aprilie 2021. Drăghici Daniel Petruț activează ca agent de poliție la o secție din municipiul Pitești.

Florea Ilie

„Ce m-a determinat să scot telefonul? Dumnezeu!”

Apoi au fost audiați trei martori la incidentul din Autogara Sud Pitești, incident în urma căruia a decedat Alexandru Barbu, un inginer pensionar în vârstă de 63 de ani. Unul dintre martori, Vladimir Rîpeanu, a fost adus cu mandat. El este tânărul care pe atunci era angajat la o agenție de transport și a filmat cu telefonul mobil desfășurarea evenimentului. În instanță, Rîpeanu a declarat că s-a temut de mușamalizarea cazului de către Poliție.

Alexandru Barbu. Foto: arhivă de familie

„M-am aflat la fața locului, în ziua respectivă. Am filmat cu telefonul mobil desfășurarea evenimentelor. Înregistrarea am păstrat-o pentru că m-am speriat. În timp ce filmam, a venit o doamnă polițistă, m-a legitimat, mi-a luat datele. Am aprins din nou telefonul, am filmat când deja cei de la SMURD începuseră să resusciteze victima. Ulterior, m-am speriat că am filmat ceva în care e implicată poliția. Au venit la mine acasă mai mulți polițiști, să mă caute. Au vorbit cu mama, eu eram încă la serviciu. Polițiștii i-au zis mamei că au ceva de discutat cu mine”.

Tânărul a explicat de ce s-a temut să predea filmarea polițiștilor. „Am decis să o dau la presă, la Antena 3. I-am contactat pe pagina lor de Facebook. În aceeași zi, am fost și la declarații, m-au chemat la procuratură. Imediat după incident, am auzit despre comunicatul de presă al Poliției, în care se încerca o mușamalizare, în opinia mea. Spuneau că decesul victimei ar fi survenit din cauze medicale, respectiv, acestuia i se făcuse rău de la fum. Am suspectat că se încearcă să se ascundă de către Poliție amploarea incidentului și vinovații”.

Vladimir Rîpeanu

Primul comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, după decesul lui Alexandru Barbu, preluat de Agerpres, suna astfel:

„Cu ocazia intervenţiei la un incendiu la un local (aparatură electrică), un bărbat care consuma băuturi alcoolice la o masă a refuzat să iasă din incintă. Bărbatul a fost somat, iar ca urmare a faptului că cel în cauză nu s-a supus indicaţiilor şi s-a manifestat recalcitrant, s-a procedat la evacuarea sa. Bărbatul a intrat în stop cardiorespirator”.

Purtătorul de cuvânt al IPJ Argeș, Florin Popa, a explicat atunci, pentru epitesti.ro, că „bărbatul a fost evacuat folosindu-se minimum de forță necesară”. Întrebat ulterior de Libertatea de ce a folosit această expresie, reprezentantul IPJ a răspuns: „pentru că nu erau disponibile imaginile”.

O curiozitate a judecătorului Cristea

Judecătorul i-a cerut martorului Rîpeanu „să detalieze acțiunile fiecăruia dintre inculpați”.

„Persoana în cauză (n.red. – Alexandru Barbu) am înțeles că era de ceva timp acolo, probabil se afla în stare de ebrietate. Florea a țipat la el, din ce mi-aduc aminte, s-a manifestat recalcitrant, l-a și înjurat o dată. A venit Drăghici, amândoi i-au atras atenția să plece de acolo, de câteva ori. Persoana în cauză nu a fost agresivă. După care i s-a aplicat manevra de a-l imobiliza”, a spus Vladimir Rîpeanu.

„Vă mai aduceți aminte cuvintele injurioase?”, a întrebat judecătorul, care la termenul precedent i-a cerut unui martor să precizeze dacă „injuria a fost scurtă sau lungă”. „Ceva de mama decedatului”, a răspuns martorul, vorbind mai încet. „Puteți să spuneți”, l-a încurajat magistratul. „Gura mă-tii, ceva de genul”.

„La un metru jumate de dânsul, o persoană mânca mici”

Lui Vladimir Rîpeanu i s-a cerut apoi, de către judecător, să descrie manevra prin care a fost imobilizată victima de către polițiști.

„L-a luat de mână și de gât și l-a pus la pământ, a încercat să se ridice de vreo două ori, după care i s-a pus genunchiul pe gât, când se ținea genunchiul pe gât, i se puneau cătușele. După ce s-au dat jos de pe el, l-au întors pe partea cealaltă și era negru la față. Și a urinat pe el”, „Cine a executat manevra?”, „Drăghici”, „Proiectarea la pământ a fost violentă?”, „Da, s-a auzit un sunet foarte puternic, când a dat cu fața de pământ. După care au venit și ceilalți polițiști, jandarmi, pentru a-l împiedica să se ridice”, „Cine i-a pus genunchiul pe gât?”, „Drăghici. L-a ținut o perioadă, aproximativ un minut. Nici puțin, nici mult”.

Alexandru Barbu în momentul în care este trântit de polițiști la pământ. Foto: captură

Martorul a relatat că între momentul când Alexandru Barbu a fost întors cu fața în sus și momentul când a ajuns la fața locului un echipaj al SMURD, victima a rămas pe caldarâm. Nimeni dintre cei prezenți nu a încercat să-i acorde primul ajutor: „S-a sunat la Salvare, care a venit destul de repede. El (n.red. – Alexandru Barbu) a stat întins acolo, nu s-a implicat nimeni cu nimic, mi s-a părut cam nepăsare”.

Avocatul lui Drăghici l-a întrebat pe tânărul care a filmat incidentul dacă victima se afla pe terasa unde izbucnise incendiul și „cum a interacționat cu polițiștii”. „Domnii polițiști îi ziceau să plece. Dânsul nu cred că înțelegea, fiind un pic și băut, probabil. Avea și niște plase pe lângă el. Ăla a fost singurul dialog. N-am văzut nici un perimetru, nu se stabilise nici un perimetru de către poliție. Oricum, victima nu se afla pe terasă”, „Mai erau alte persoane civile în zonă?”, „La un metru jumate de dânsul era o persoană care mânca mici. Cred că cel mai bine se vede pe filmare. În partea stângă era un domn care mânca”.

„Am vrut să văd dacă își fac organele treaba”

Apărătorul inculpatului a revenit apoi asupra temerilor de mușamalizare, exprimate de martor. „M-am gândit la mușamalizare când poliția m-a întrebat de ce filmez. Putea să îmi spună: ați filmat evenimentul? Că avem nevoie! Dar nu, nu mi-au cerut înregistrarea. În plus, în secunda doi, au fost la mine acasă. Am fost căutat și prin autogară de polițista care mi-a luat datele, așa mi-au transmis colegii”.

Judecătorul l-a întrebat pe martor „ce l-a determinat să filmeze? Obișnuiește să filmeze?”, „Dumnezeu”, a răspuns martorul. „Vă rog să dați argumente suplimentare”, a insistat președintele de ședință. „Sunt credincios, creștin-ortodox. N-a fost o întâmplare, cred, să mă aflu exact atunci acolo, cu telefonul la mine. Fără nici un fel de motiv am filmat. Pur și simplu, am scos telefonul și l-am pornit. Am vrut să văd ce se întâmplă, dacă își fac treaba organele, dacă nu își fac treaba organele. Am filmat fără un interes anume, ca toată lumea. Mi-am zis că e un moment bun să vedem modul cum își fac treaba și poliția, și pompierii”.

Sora victimei, Ștefania Gheorghe, a solicitat să intervină din sală. „Nu am o întrebare pentru martor. Vreau să îi mulțumesc public acestui cetățean!”, a spus ea. Avocatul lui Drăghici a protestat față de această intervenție: „Onorată instanță, nu e momentul procesual!”.

„De-abia se mișca, nu se manifesta agresiv”

Și ceilalți doi martori audiați și-au menținut declarațiile date în faza de urmărire penală. Florin Mocanu, fost șofer, a susținut că a asistat la incident doar după ce victima fusese pusă la pământ.

„Am venit puțin mai târziu, când victima se afla deja la sol și forțele de ordine se aflau deasupra victimei. Erau mai multe persoane pe om să-l încătușeze”, a spus martorul. Simona Dumitrescu, avocata familiei victimei, a întrebat dacă „în momentul în care victima a fost pusă la pământ, a auzit vreo bufnitură”. „Da, s-a auzit, ca și cum ar cădea ceva, ca o lovitură”. „Când s-a petrecut bubuitura?”, a solicitat precizări avocatul lui Drăghici. „Ne poate spune care a fost sursa?”, „Nu, nu, n-am văzut sursa”. „Ei bine”, a intervenit judecătorul, „nu putem să vedem un sunet”.

Al treilea martor, tot fost șofer, Ion Lungu, a declarat că procurorii l-au întrebat, când l-au chemat la audieri, „cum ar fi trebuit procedat”. „Victima era un om în vârstă, un om de rând, un om gras, care de-abia se mișca. Nu se manifesta agresiv. I-am zis procurorului că polițiștii erau doi. Îl lua unul de-o mână, altul de o mână și îl scoteau de acolo”.

Alexandru Barbu înainte să fie luat de polițiști. Foto: captură

Jandarmii, audiați în instanță

Cei trei martori au cerut de la judecător scutiri scrise pe care să le prezinte la locul de muncă, să justifice absența de la serviciu în ziua audierii.

La termenul următor vor veni în instanță, ca martori, jandarmii argeșeni care au fost implicați sau care au asistat la incident. Inițial, dosarul a fost deschis la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar București, instanță care și-a declinat competența, în decembrie 2022, în favoarea Tribunalului Argeș. Cauza privindu-i pe doi dintre jandarmi, cercetați în urma morții lui Alexandru Barbu, a fost clasată.

Pe 16 aprilie 2021, un incendiu a izbucnit în bucătăria unui local de lângă Autogara Sud Pitești. Pompierii au intervenit pentru stingerea friteuzei în flăcări, iar echipe mixte de polițiști și jandarmi au evacuat zona.

Alexandru Barbu, în vârstă de 63 de ani, a refuzat să se îndepărteze de terasa respectivă. Drăghici Daniel Petruț l-a trântit la pământ pe bărbat, apoi, împreună cu Florea Ilie și alți membri ai forțelor de ordine, s-a urcat pe el și l-a imobilizat. Alexandru Barbu a decedat cu cătușele la mâini, la scurt timp după intervenție.

