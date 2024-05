EXCLUSIV. Procesul polițiștilor judecați după moartea unui bărbat într-o autogară din Pitești, la al treilea termen. Martor: „I-a pus genunchiul pe gât cum pui la porc”

Cauza privindu-l pe jandarmul implicat în incident, care a fost cercetat sub control judiciar, a fost clasată. Doi polițiști, Drăghici Daniel Petruț și Florea Ilie, au fost puși sub acuzare pentru purtare abuzivă și lovituri cauzatoare de moarte. Cei doi au stat o săptămână în arest preventiv, apoi șase luni în arest la domiciliu, fiind cercetați în libertate din toamna lui 2021.

Florea Ilie s-a pensionat din poliție, la câteva zile de la tragedia din autogară. După o perioadă în care raporturile de serviciu au fost suspendate, agentul Drăghici și-a reluat postul într-o secție din municipiul Pitești.

Autogara Sud Pitești, după 3 ani

IPJ Argeș, absent de la tribunal

Dosarul penal în care sunt cercetați Drăghici și Florea, nr. 4699/109/2023, a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Argeș în septembrie anul trecut. La primul termen, din martie 2024, instanța a decis amânarea.

Apoi, la termenul din 1 aprilie, Florea, care este acuzat doar pentru purtare abuzivă, a solicitat judecarea prin procedură simplificată. În schimb, Drăghici n-a vrut să fie aplicată în cazul lui procedura privind recunoașterea învinuirii. El a contestat toate probele administrate în faza de urmărire penală și a cerut reaudierea tuturor martorilor din rechizitoriu.

La termenul din 29 aprilie, au fost audiați doi martori din rechizitoriu, Ilie Cristian și Tălpigă Florian, care se aflau în apropiere de locul faptei. Ședința a fost condusă de judecătorul Ionuț Cristea. Au fost prezenți sora victimei, Ștefania Gheorghe, avocata părțior civile din dosar, cei doi inculpați și apărătorii lor aleși. Inspectoratul de Poliție Județean Argeș, parte responsabilă civilmente, nu a fost reprezentat în sala de tribunal.

Un incendiu la o terasă

Cazul morții lui Alexandru Barbu a stârnit reacții puternice la nivelul opiniei publice. Ulterior, a ajuns să fie menționat și în raportul Departamentului de Stat al SUA pe 2023, privind respectarea drepturilor omului în România.

Alexandru Barbu. Foto: arhiva familiei

Pe 16 aprilie 2021, zi de vineri, inginerul pensionar Barbu a fost la piață, după cumpărături obișnuite, apoi s-a oprit, cum avea obiceiul, la una dintre terasele înșiruite pe lângă Autogara Sud din Pitești. Indiferent de fluxul călătorilor și orarul autobuzelor, la mesele din fața localurilor se află întotdeauna clienți prinși în discuții, lângă o cafea sau o bere. Acasă, pe Alexandru Barbu îl așteptau soția, imobilizată la pat, și trei pisici.

La terasa din capătul aleii de lângă clădirea autogării, uleiul încins s-a scurs dintr-o friteuză peste un grătar și a declanșat un incendiu. Au sosit în zonă pompieri, apoi jandarmi și polițiști. Oamenii care stăteau la mesele din interiorul localului au fost scoși afară. Alexandru Barbu însă a refuzat să plece. A ieșit, dar a rămas în fața terasei. Polițiștii l-au obligat să stea pe un scaun, dar el s-a ridicat și a continuat să se agite. Atunci, Drăghici l-a apucat în brațe și l-a trântit la pământ.

Mai mulți polițiști și jandarmi, cum se vede în numeroasele filmări cu telefonul publicate de martorii oculari, s-au așezat peste pensionar și l-au încătușat. L-au ținut așa, până când cineva din mulțime le-a atras atenția că e mort. L-au întors cu fața în sus, au fost chemați paramedicii, dar Alexandru Barbu a decedat la scurt timp, cu cătușele la mâini.

Avocatul lui Florea: „Fapta e prescrisă”

La termenul de luni, Daniel Drăghici a venit îmbrăcat în costum bleumarin, cămașă albă și pantofi de piele maro. A rămas în picioare mult după intrarea judecătorului, în timp ce toți ceilalți din sală se așezaseră. Pe parcursul mărturiilor, a ascultat cu ochii în pământ și s-a dus de câteva ori spre avocata lui, să-i ceară să pună întrebări.

Florea Ilie a purtat pulover, blugi și pantofi negri fără șireturi. Ținea în mână o coală A4, în folie, pe care era tipărită, cu litere îngroșate, o declarație în care își exprima atașamentul față de „principiile morale, atât în societate, cât și în Biserică”.

Rudele victimei, mama, soția, surorile, cumnatul, s-au constituit părți civile și solicită de la inculpați despăgubiri pentru „prejudiciul moral și material, reprezentat de cheltuieli de înmormântare, parastase, alte cheltuieli aferente evenimentului nefericit”, a menționat avocata familiei, la termenul din 29 aprilie.

Avocata lui Drăghici a acceptat doar proba cu înscrisuri, pentru evaluarea pagubei, și a replicat că se opune audierii martorilor propuși de părțile civile, pe motiv că „prejudiciul moral nu poate fi evidențiat prin declarația unui martor”. Judecătorul a admis însă și martorii din partea familiei.

Drăghici și avocata lui la ieșirea din Tribunalul Argeș

Tot la începutul ședinței, avocatul lui Florea Ilie a cerut „încetarea procesului penal în ceea ce-l privește” pe clientul său, „având în vedere data săvârșirii faptelor și termenul de prescripție. Fapta a fost săvârșită la data de 16.04.2021, astăzi suntem în data de 29.04.2024.

Având în vedere dispozițiile art. 154, alineatul 1, litera e (n.red. – din Noul Cod Penal), pentru această faptă, legea prevede un termen de 3 ani de prescripție. Noi considerăm că, la acest moment, pentru acest inculpat, fapta de purtare abuzivă, prevăzută de articolul 296, alineatul 1, este prescrisă.

În ceea ce privește acțiunea civilă, în legătură cu acest inculpat, noi vă solicităm respingerea acesteia, având în vedere că fapta a fost săvârșită prin viu grai. Practic, prin acțiunea inculpatului, nu s-a adus o atingere integrității corporale, sănătății sau chiar vieții….

Sora victimei, Ștefania Gheorghe, a intervenit din sală, după formularea acestei solicitări: „Nu sunt de acord, pentru că nici dânsul (n.red. – Florea Ilie) nu a fost un înger, dacă știa cum să trateze situația, acum nu eram nici unul aici”. Judecătorul a amânat după etapa dezbaterilor pronunțarea în legătură cu această cerere.

„Deja începuse să urineze pe el și asta a fost”

Pe durata audierilor, magistratul Ionuț Cristea a încercat să afle de la martori „dacă inculpatul Florea Ilie a adresat expresii jignitoare victimei”, dacă victima consumase alcool și cât de tare a apăsat Drăghici cu genunchiul pe gâtul inginerului pensionar.

Primul martor, Cristian Ilie, mânca la aceeași terasă unde se afla și Alexandru Barbu, când a izbucnit incendiul.

Alexandru Barbu înainte să fie luat de polițiști

„Drăghici a venit din spate, de undeva din spatele autogării. Nea Barbu ăsta se pusese pe un scaun, se ridicase. Nu prea avea stare. Inculpatul a venit prin spate, l-a prins (n.red. – face gestul de luat în brațe), l-a ridicat pe piept și a dat cu el jos. El a căzut cu burta pe pământ.

În continuare, au venit jandarmii și mai mulți polițiști, el încerca să se ridice în patru labe, cu ei în spate. I-au tras mâinile, i-au pus o cătușă la o mână, dar nu mai ajungeau la mâna ailaltă. I-au pus un rând de cătușe și la cealaltă mână. El era cu capul întors, așa, într-o parte, și făcea cu gura așa (n.red. – deschide gura de mai multe ori), nu mai avea aer. Inculpatul îi pusese genunchiul pe gât, pe jugulară, aicea”, a spus martorul.

„Din ce v-ați dat seama, îl apăsa cu genunchiul?”, a întrebat judecătorul. „Îl apăsa, se lăsase cu toată greutatea. I-a pus genunchiul pe gât cum pui la porc. Cineva de prin împrejurimi a strigat: «Lăsați-l, că l-ați omorât!», l-au întors cu fața în sus. El deja începuse să urineze pe el și asta a fost. A mai dat de două ori din gură și atât”.

Avocata lui Drăghici a întrebat apoi dacă polițiștii au organizat un perimetru, în zona incendiului. „Nu s-a organizat un perimetru, au evacuat lumea dinăuntrul terasei. Mi-am luat farfuria și am ieșit la mesele de afară. La patru metri, cinci metri mai încolo. Nu ni s-a comunicat că nu mai e nici un pericol. Dar incendiul se stinsese, nu mai era nici o problemă. Nea Barbu nu s-a îndepărtat de bunăvoie, au venit domnii polițiști și l-au pus mai mult cu japca pe scaun, în fața terasei, «Stai acolo!». N-a stat prea mult, nu era unul să-i împingă sau… El explica acolo de-ale lui, tot dădea din mâini”.

„Pe undeva, poate că era și el vinovat, decedatul ăsta”

Martorul a precizat că Florea Ilie „nu l-a înjurat” pe Barbu, „i-a vorbit pe un ton mai răstit. Nea Barbu avea o sticlă de sticlă în mână, n-am văzut dacă de bere sau de apă. Erau vreo trei-patru inși care s-au urcat pe el, cu tot cu cei doi inculpați. Drăghici era cu genunchiul pe gâtul lui”.

Avocata familiei l-a întrebat pe Cristian Ilie cum apreciază comportamentul polițiștilor față de victimă. Martorul a răspuns: „Polițiștii ăștia au avut un comportament… adică… Pe undeva, poate că era și el vinovat, decedatul ăsta. Că l-a căutat pe dracul, m-ați înțeles? N-a fost violent, dar se tot ducea și dădea din mâini, explica acolo, ce explica, nu știu.

Nu s-a îmbrâncit cu polițiștii, nu i-a împins, nu l-am auzit pe nea Barbu înjurând sau… Nu, nu. Tot îi spunea ospătărița: «Lasă-ne, măi, nene, în pace!». Nu pot să spun dacă era în stare de ebrietate, nu știu dacă era băut sau nu era băut. Dar avea poftă de vorbă, vorbea întruna. Se ducea peste ei acolo, în local, peste ospătăriță”.

Potrivit declarației lui Cristian Ilie, „Drăghici a inițiat procedura de imobilizare a victimei. Probabil nici el n-a știut consecințele. A venit, fără să-i spună nimic, l-a apucat și l-a trântit. Nu l-a avertizat să înceteze. S-a auzit când a bufnit jos, acolo, când l-a aruncat. Nu știu dacă a dat cu capul, că și când cazi în genunchi, se aude zgomot”.

Martor: „Nu mai rețin, eu mai știu de-atuncea pân-acuma”

Al doilea martor, Florian Tălpigă, șofer de autobuz, a afirmat că își menține declarația dată în cursul cercetătrii penale, dar că nu-și mai amintește ce conține aceasta. „Nu mai îmi aduc aminte ce am declarat. Ieșisem din cursă. Mă duceam să mănânc la restaurant. Mă duceam la toaleta autogării, să mă spăl pe mâini. Am văzut lume acolo, grămadă, niște pompieri”. „Atât ați văzut, că era lume multă?”, a întrebat judecătorul.

„Da. Și că era un domn acolo, jos. Nu eram acolo când l-a aruncat. Nu puteam să văd acolo cine. Îi recunosc pe inculpați, că erau acolo”, „În ce calitate erau?”, „În calitate de milițieni”, răspuns comentat din sală de avocata familiei: „Bine spus”.

La întrebările judecătorului și ale avocaților, martorul a insistat că se afla prea departe și că a venit prea târziu să observe ceva. „Ce să văd? Dacă era toată lumea grămadă”, „Ați auzit ca vreunul dintre aceștia să îi adreseze victimei expresii jignitoare?”, „Nu am auzit, pentru că nu eram acolo. Venisem din cursă. Ce era pe înregistrări am văzut și eu. Când m-au audiat procurorii, se vedea pe un ecran acolo înregistrarea”.

Avocata lui Drăghici a întrebat dacă martorul a dat declarații înainte sau după ce a văzut înregistrarea de la locul faptei.

„Nu mai rețin, vă închipuiți că nu e de azi pe mâine, e de ani de zile. Eu mai știu de-atuncea pân-acuma? Înregistrarea video am văzut-o în biroul procurorului. Câte persoane? Aoleo, doamnă, dar de unde să știu câte persoane erau pe el?”, a zis martorul. Sora victimei l-a apostrofat: „Când te-ai însurat mai știi, bre?”. „Ce l-ați întrebat?”, a intervenit judecătorul. „Când m-am însurat”, l-a lămurit martorul.

Judecător: „Cât a durat înjurătura? A fost una scurtă, una lungă?”

„La Parchet ați citit declarația și ați semnat-o personal. La momentul respectiv, ați spus adevărul?”, a întrebat martorul avocata părților civile. „Nu mai știu, doamnă. M-a luat de pe drum să declar”, „Ați spus adevărul atunci?”, „Doamnă, nu mai știu”.

Tot mai intimidat de întrebări, Florian Tălpigă a ajuns să afirme că a declarat la audieri ce i-a sugerat procurorul. Avocata familiei a solicitat, atunci, „să se autosesizeze judecătorul pentru mărturie mincinoasă”, iar avocata lui Drăghici a cerut „tragerea la răspundere pentru abuz în serviciu a procurorului de caz”.

Până la urmă, cu ajutorul unor „întrebări clarificatoare”, adresate de procurorul de ședință, și după ce judecătorul a citit pasaje din declarația dată la Parchet de Florian Tălpigă, martorul a început să-și amintească.

„Am răspuns liber la întrebări. Filmarea se vedea pe ecran, în fundal, mă uitam și eu, nu mi-a zis nimeni să mă uit. I-am zis procurorului că ceea ce se vede acolo am văzut și eu. Ce-am văzut acolo le-am răspuns și eu. Eram convins că reprezintă adevărul, când am semnat declarația. Am uitat multe, ziceam că procesul s-a și terminat. Ce-am dat atunci mențin. Nu am motiv să mă răzgândesc”.

Judecătorul l-a întrebat dacă l-a auzit pe Florea Ilie înjurând. „Nu știu cine sau pe cine înjura. Nu știu nici cum sunau cuvintele jignitoare”. Avocatul lui Florea Ilie l-a întrebat apoi dacă poate estima „durata expresiilor jignitoare”, întrebare considerată relevantă de către judecător, care a reformulat-o: „Vă aduceți aminte cât a durat înjurătura, a fost una scurtă, una lungă?”. Martorul a răspuns că nu-și mai amintește. A afirmat apoi, întrebat de avocata familiei, că n-a fost contactat de nimeni din partea inculpaților.

Următorul termen al procesului, la care vor fi audiați alți martori, a fost fixat pentru 27 mai.

Două certificate, două cauze ale morții

În certificatul de constatare a decesului, eliberat de Serviciul de Medicină Legală Argeș și semnat de medicul Dan Manu, la cauza morții apar consemnate: „asfixie mecanică, comprimare de părți moi ale gâtului și toracelui, hemoragie meningo-ventriculară”.

În raportul emis de Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici”, semnat de prof.dr. Georghe Curcă și înaintat Parchetului Militar, cauza morții lui Alexandru Barbu este identificată astfel: „infarct miocardic subacut la o persoană cu patologie organică multiplă, aflată în intoxicație etilică acută avansată, în circumstanțele unui traumatism cervical, în contextul imobilizării în acțiunea organelor de ordine, a cărui pondere în tanatogeneză nu poate fi cu obiectivitate științifică identificată”.

