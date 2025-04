Ursoaica a fost împușcată

Potrivit sursei citate, animalul sălbatic care l-a atacat pe șeful Salvamont Predeal a fost împușcat la câteva zeci de minute după miezul nopții, iar puii au fost tranchilizați, cipați și eliberați în pădure.

„L-a atacat, în momentul ăla l-a rupt și a făcut infarct și n-a mai mișcat. Ursoaica când a văzut că nu mai mișcă l-a lăsat. În țipetele lui a auzit pe aici un jandarm, că ăla l-a salvat, că dacă nu venea, murea”, a afirmat cumnatul bărbatului atacat de ursoaică.

După acest incident, oamenii din Predeal susțin că se tem să mai iasă ziua din locuințe: „Nu se ia nicio măsură. Ne e și frică ziua să mai circulăm”.

„Pe strada cealaltă mi-a dat o gheară și m-a făcut de aici până aici și am zăcut o jumate de an. Acum trei ani s-a întâmplat și am semnul și acum. Am scăpat că am fugit în curte la pădurar”, a mai spus un altul.

Bărbatul atacat de ursoaică la Predeal este ventilat mecanic

Salvamontistul a ajuns la spital cu „un traumatism cranio-facial, fractură de mandibulă bilaterală, cu deplasare, ablații dentale multiple, fractură de cartilaj tiroidian bilateral, cu multiple plăci toracice, posterior, abdomen și coapse”, a precizat Marius Leonte, purtător de cuvânt al Spitalului Județean Brașov.

Potrivit acestuia, bărbatul „este ventilat mecanic și este instabil. Prognosticul este destul de rezervat”.

Amintim că după atacul animalului sălbatic, prefectul de Prahova și ministrul mediului, Mircea Fechet, au reacționat. Emil Drăgănescu, prefectul județului Prahova, a susținut că incidentul nu este o „surpriză” și a lansat un avertisment.

De cealaltă parte, Mircea Fechet a afirmat că alungarea sau relocarea urșilor nu este o soluție eficientă pentru a ține animalele sălbatice departe de zonele populate și de a preveni atacurile.

