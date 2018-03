Reconstrucția României nu a decurs tocmai așa cum credeau cei care ne-au ajutat. Ba din contră, Ceaușescu a profitat de această tragedie pentru a se echipa industrial, în detrimentul reconstruirii de locuințe, pe banii țărilor care ne-au ajutat. SUA a fost unul dintre aceste state care au pus la bătaie ajutor financiar pentru reclădirea țării.

Așa se face că, pe banii americanilor România și-a luat peste 50 de macarale industriale, un computer tomograf, un seismograf și alte echipamente.

„După cutremurul din 1977, SUA a acordat un ajutor financiar nereturnabil de 20 de milioane de dolari. Atunci am fost chemat la Ministerul Comerțului Exterior. Eu eram director adjunct la Mecano Export-Import. Atunci mi-au spus „Tovarășule director, s-a hotărât să fii șeful unei delegații alcătuite din majoritatea tehnicienilor din diverse trusturi de construcții din țară”. Am făcut socoteală, unii nu puteau ieși că avea restricții și după ce s-a stabilit delegația, s-a mai întârziat o lună, două că nu le ieșeau pașapoartele”, a declarat pentru Libertatea, Iosep Oreste.

Înainte de a pleca, a fost chemat la Comitetul Central și i s-a spus că are indicații de la Ceaușescu să cumpere numai macarale mari pentru că ne trebuiau pentru construcția fabricilor. Dar din delegație mai făcea parte și alți experți din domeniul învățământului, sănătății și seisomologiei.

„Fiecare au făcut lista și, la repartizarea necesităților, ponderea am avut-o noi pentru că aveam nevoie de macarale modern cu brat telescopic cu acces ușor în puncte cheie ale șantierului, dar erau foarte scumpe. Am adus macarale din Germania de la Denmag la niște sume exorbitante. Una lucra la metrou, una lucra pe nu știu unde…”, ne-a declarant un alt membru al delegației din 1978, Ionescu Constantin – inginer mecanic in delegația României din SUA.

„La plecare am primit primit instrucțiuni să luăm macarale de tonaj mare pentru contrucții de uzine în special, și pentru cutremur, dar cu tendința că se vor termina aceste lucrări și vom folosi macaralele pentru a dezvolta industria”, a mai spus fostul director.

SUA și teama de înarmare a României

Cu toate acestea, americanii erau destul de reticenți în a ne vinde macarale cu capacitate mare de ridicare pentru că se temeau că românii le vor folosi la construcția de fabrici de armament. Iosep Oreste le-a povestit de faptul că unele blocuri sunt căzute în locuri greu accesibile, precum unele pe străzi lăturalnice sau în spatele unor biserici și este nevoie de macarale performante pentru a curăța locul și a reconstrucție. După ce au verificat că nevoia de macarele industriale este una adevărată și nu vor fi folosite în alte scopuri, românii au semnat contractele.

„Au fost de acord să de-a majoritar macarale mari, dar înainte le-am cerut o reducere de preț de aproape 50%. S-au uitat lung la noi, ca la niște africani”, spune Iosep Oreste. Au cerut delegației României o zi doua pentru a decide și apoi rechemat-o pentru a stabili ultimele detalii.

Am primit macaralele pentru reconstrucția Vietnamului

„Au analizat și ne-au chemat spunându-ne că sunt în măsură să vină în întâmpinarea noastră într-o măsură mare, dar exista o condiție: „Având în vedere că războiul din Vietnam s-a terminat, avem macarale fabricate pentru a fi exportate și folosite de armată și pentru acestea vă putem oferi o reducere substanțială”, mai povestește șeful delegației române.

Potrivit lui Ionescu Constantin, România a cumpărat în 1978, 51 de macarale, 45 dintre ele cu brat telescopic. „Unele erau noi nouțe, dar altele erau folosite câteva ore. A meritat această achiziție pentru că pe una dintre aceastea am văzut-o pe un șantier lângă Gara de Nord”, a declarat Ionescu.

Neîncrederea americanilor a mers atât de departe încât după ce ne-au vândut macaralele au trimis și ei o delegație din State pentru a verifica dacă macaralele ajută la reconstrucția României. Cum niciuna nu era în București, a fost adusă o macara de la Ploiești care a fost montată pentru a lucra într-un șantier din Capitală.

