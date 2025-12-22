Riscuri pentru siguranța zborurilor

Documente ale Administrației Federale a Aviației (FAA) din SUA, analizate de The Wall Street Journal, arată că explozia rachetei Starship din 16 ianuarie 2025 a reprezentat un pericol mai mare pentru avioanele aflate în zbor decât s-a știut public. Timp de aproximativ 50 de minute, resturi încinse au căzut în mai multe zone din regiunea Caraibelor.

Trei zboruri, care transportau în total aproximativ 450 de persoane, s-au confruntat cu situații dificile. Un avion JetBlue care se îndrepta spre Puerto Rico a fost avertizat de controlul traficului aerian că urma să intre într-o zonă periculoasă.

„Dacă vreți să mergeți la San Juan”, a spus un controlor de trafic echipajului JetBlue, „va fi pe propriul risc”.

Alte două avioane – unul operat de Iberia Airlines și un jet privat – au declarat urgențe de combustibil și au traversat zona temporară de interdicție de zbor.

Un purtător de cuvânt al JetBlue a declarat că compania aeriană este încrezătoare că toate zborurile sale au evitat în siguranță zonele unde au fost raportate sau observate resturi. O purtătoare de cuvânt a Iberia a afirmat că zborul lor „a trecut prin zonă după ce toate resturile reale căzuseră deja, deci nu a existat niciun risc pentru siguranță”.

Controlorii de trafic aerian s-au străduit să țină avioanele departe de zonele cu resturi, dar acest lucru le-a crescut volumul de muncă și a dus la un „potențial risc extrem de siguranță”, conform unui raport FAA.

Comunicare întârziată

Documentele arată, de asemenea, că SpaceX nu a informat imediat agenția despre explozie prin intermediul unei linii telefonice oficiale, așa cum cere FAA. Controlori din Miami au aflat prima dată despre explozie de la piloții care au văzut resturile.

„Nu știu dacă ați fost informați, dar a avut loc o lansare de rachetă și aparent racheta a explodat și au existat resturi în zona dintre noi și Miami, care practic acoperă întregul nostru spațiu aerian. Deci trebuie să țin toate aeronavele departe de acea zonă din cauza resturilor”, a spus un controlor de trafic aerian piloților din zonă.

SpaceX a refuzat să comenteze. După publicarea articolului, compania a postat pe X (fostul Twitter) că raportarea The Wall Street Journal este înșelătoare și conține informații incomplete.

„Pentru fiecare test de zbor Starship, siguranța publică a fost întotdeauna prioritatea principală a SpaceX. Nicio aeronavă nu a fost pusă în pericol”, a declarat compania.

Creșterea numărului de lansări

Explozia vehiculului Starship al companiei a alarmat oficialii din industria aeriană și guvernul SUA, având în vedere efectul asupra traficului aerian și creșterea preconizată a numărului de operațiuni spațiale.

FAA se așteaptă să supravegheze o medie anuală de aproximativ 200-400 de lansări de rachete sau reintrări în atmosferă în anii următori, comparativ cu aproximativ 24 de astfel de operațiuni în medie în fiecare an între 1989 și 2024.

SpaceX, condusă de CEO-ul Elon Musk, dorește să alimenteze multe dintre aceste zboruri cu Starship. Cu o înălțime de peste 120 de metri, Starship este cea mai puternică rachetă dezvoltată vreodată, potrivit companiei.

Cu 11 misiuni Starship la activ, SpaceX planifică viitoare zboruri care ar urma să treacă peste Florida, Mexic și rutele aeriene nord-atlantice.

Măsuri de siguranță

După eșecuri în timpul unui zbor din noiembrie 2023, FAA a reevaluat riscurile legate de resturi și procedurile pentru controlorii de trafic aerian. Agenția dezvoltase anterior o modalitate de a face față „riscului catastrofal pentru traficul aerian care interacționează cu misiunile spațiale” prin crearea unor zone temporare de interdicție de zbor numite „zone de răspuns la resturi”.

Aceste zone sunt delimitate înainte de fiecare lansare de rachetă și sunt activate doar atunci când un incident ar putea duce la căderea de resturi. Când sunt declanșate, controlorii de trafic aerian trebuie să direcționeze aeronavele în afara și departe de zonele afectate, să ofere rute alternative sau să mențină avioanele în așteptare în aer.

Însă zonele stabilite pentru lansarea din ianuarie includeau doar spațiul aerian american cu acoperire radar, lăsând o porțiune de spațiu aerian străin care putea fi expusă acelorași riscuri de resturi, dar unde zborul ar fi fost permis.

Reacții și consecințe

Căpitanul Jason Ambrosi, președintele sindicatului Air Line Pilots Association, a solicitat o mai bună comunicare cu aviatorii, dispecerii de zbor și companiile aeriene pentru a putea planifica mai bine lansările de rachete. Aceste măsuri ar putea include încărcarea mai multor combustibil, găsirea de rute alternative sau întârzierea plecărilor.

„Nu ar trebui să fim surprinși când se întâmplă acest lucru”, a spus Ambrosi.

Locuitorii teritoriului insular Turks și Caicos au raportat ulterior că au găsit bucăți de cauciuc ars și plăci termice distruse care au fost aduse de valuri pe țărm.

În februarie, SpaceX a declarat într-o postare pe site-ul său despre al șaptelea zbor că „deși un final prematur al testului de zbor nu este niciodată un rezultat dorit, măsurile puse în aplicare înainte de lansare și-au demonstrat capacitatea de a menține publicul în siguranță”.

Shana Diez, un executiv SpaceX concentrat pe Starship, a declarat la un eveniment din industrie în aceeași lună că compania are o relație excelentă cu organizația de trafic aerian a FAA și lucrează îndeaproape cu acel grup.

Viitorul Starship

SpaceX a efectuat trei lansări Starship suplimentare de la explozia din martie. În timpul uneia dintre ele, nava spațială a vehiculului nu a explodat imediat. A reușit să zboare pentru o perioadă mai lungă înainte de a scăpa de sub control, destrămându-se în apropierea locului de amerizare prevăzut în Oceanul Indian.

În ultimele două misiuni, Starship a rămas pe traiectoria stabilită de companie.

La începutul anului viitor, se așteaptă ca SpaceX să lanseze o versiune nouă și mai puternică a Starship.

Vorbind într-un podcast în septembrie, Musk a declarat că vehiculul „ar putea avea unele dureri inițiale de creștere, deoarece este o reproiectare atât de radicală”.

