107 minute între viață și moarte. Maraton medical fără precedent

Povestea Giadei pare desprinsă dintr-un scenariu de film, dar s-a petrecut în realitate, într-o dimineață de 26 noiembrie, la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Civico din Palermo. Tânăra a fost adusă în comă, cu funcțiile vitale în colaps, după ce o aparent banală febră a degenerat într-o miocardită fulminantă, o afecțiune extrem de rară și letală, scrie Corriere della Sera.

Inima Giadei era pe punctul de a ceda definitiv. Pentru a o menține în viață, medicii au început masajul cardiac, care s-a transformat într-un adevărat maraton: 107 minute de resuscitare continuă, 12 medici și asistente implicați direct, alți 10 specialiști pregătiți să preia schimbul.

„Eram 12 în jurul tărgii, în timp ce alți zece colegi erau gata să intervină. Inima era pe punctul de a ceda. Trebuia să credem și să continuăm”, a povestit Vincenzo Mazzarese, directorul secției de Anestezie.

O echipă care a funcționat „ca un ceas”

Când masajul cardiac nu mai era suficient, echipa medicală a reușit să pună în funcțiune ECMO, oxigenarea extracorporală, o tehnică medicală avansată care acționează ca un plămân și o inimă artificială temporară. Aceasta se folosește în cazuri critice de insuficiență respiratorie sau cardiacă severă, când ventilatoarele mecanice sau alte tratamente nu mai sunt suficiente.

Spitalul Civico dispune de această tehnologie doar de un an, iar în cazul Giadei a făcut diferența dintre viață și moarte. „În astfel de situații, trebuie să verifici constant reacția inimii, după 10, 20, 30 de minute de masaj. Oprești o secundă, care pare o eternitate, faci ecografia și reiei imediat”, a explicat Massimo Geraci, șeful Unității de Primiri Urgențe.

Medicii descriu intervenția ca pe o sincronizare perfectă, într-o tensiune extremă, în care fiecare secundă conta. După primele 30 de minute, speranța a început timid să reapară.

„De data aceasta, cu Giada, a fost un adevărat miracol”, recunoaște Mazzarese.

Acasă de Crăciun

La o lună de la intervenție, Giada este acasă, în recuperare. „Este mai bine, mult mai bine. Va fi cel mai frumos Crăciun din viața ei”, spune tatăl fetei.

Pentru familie, dar și pentru cadrele medicale, cazul Giadei este dovada că dincolo de statistici, critici și așteptări, în spatele ușilor de la urgențe se duc lupte reale pentru viață. „Am făcut ceea ce ar trebui să se facă zilnic, în orice unitate de urgență. Când aștepți în spatele unui geam, trebuie să te gândești că dincolo pot fi douăzeci de oameni care încearcă să salveze o singură viață”, a mai spus Massimo Geraci, făcând referire și la criticile din spațiul public.

Un alt caz cu final fericit a avut loc recent, tot în Italia, acolo unde un tânăr de 18 ani căruia inima i s-a oprit 90 de minute a fost readus la viață de medici cu ajutorul ECMO. Băiatul a rămas conectat la aparat timp de șase zile, apoi a stat nouă zile în terapie intensivă, două săptămâni pe secție și patru săptămâni în recuperare: „A fost un miracol. Și le mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE