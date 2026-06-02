Zeci de mii de pensionari români sunt nemulțumiți de recalcularea pensiilor făcută la 1 septembrie 2024 și de impunerea contribuției la asigurările sociale de sănătate (CASS) pentru veniturile care depășesc 3.000 de lei.

Pensionarii români spun aspectele de care nu s-a ținut cont la recalculare

Nemulțumirile au generat un val serios de procese împotriva Casei de Pensii, iar cererea de revizuire despre care vorbește avocatul se poate completa în cinci minute, susține acesta.

Peste 3,8 milioane de pensionari au beneficiat de o creștere medie de 520 de lei în urma recalculării pensiilor, conform noii Legi nr. 360/2023.

Cu toate acestea, aproximativ 800.000 de pensionari au constatat că pensiile lor au rămas neschimbate, iar unii chiar au avut parte de tăieri de până la 500 de lei din pensie.

Nemulțumirile s-au acumulat din cauza punctelor de stabilitate neacordate pentru cei care au muncit mai mult de 25 de ani, a nevalorificării grupelor de muncă și condițiilor speciale și a ignorării unor sporuri din adeverințe.

Documentul esențial pentru creșterea pensiei

Avocatul Nicolae Enciu a explicat pe rețelele de socializare că pensionarii români care consideră că pensiile lor au fost greșit calculate au posibilitatea de a depune o cerere de revizuire, care poate fi completată în doar cinci minute.

„Casa de Pensii nu îți calculează corect pensia? Bifează singur ce nu ți-au respectat și depui în 5 minute. Model universal de cerere de revizuire – funcționează pentru orice Casă Județeană de Pensii din țară (…). Cererea se întemeiază pe art. 94 alin. (1) din Legea nr. 360/2023 – text imperativ: revizuirea operează, nu «poate opera». Casa de Pensii este obligată să răspundă în 45 de zile. Dacă nu răspunde sau răspunde nefavorabil, drumul este deschis către instanță”, spune avocatul Nicoale Enciu, pe pagina de Facebook.

Potrivit acestuia, cele mai frecvente vicii pe care le acoperă cererea sunt:

Puncte de stabilitate neacordate pentru stagiul peste 25 ani

Grupe de muncă și condiții speciale nevalorificate

Sporuri din adeverințe ignorate

Recalculare cu diminuare în loc de menținere

CASS reținut fără temei legal corect

Indexare neaplicată.

Model de cerere

CĂTRE CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII _________________________

CERERE DE REVIZUIRE A DREPTURILOR DE PENSIE

formulată în temeiul art. 94 alin. (1) din Legea nr. 360/2023

Subsemnatul/Subsemnata ________________________________________, CNP ____________________,

domiciliat(ă) în _____________________________________________________, beneficiar(ă) al deciziei

de pensie nr. ____________ din ____________, emisă de Casa Județeană de Pensii _________________, prin prezenta solicit REVIZUIREA DREPTURILOR DE PENSIE, întrucât la stabilirea cuantumului nu au fost respectate prevederile legale.

Bifez aspectele aplicabile situației mele:

☐ Puncte de stabilitate — neacordate sau acordate parțial pentru stagiul realizat peste 25 ani contributivi (0,50 puncte/an între 25-30 ani; 0,75 puncte/an între 30-35 ani; 1 punct/an peste 35 ani) — art. 85 alin. (3) Legea nr. 360/2023.

☐ Stagiu de cotizare — perioade lucrate, grupe de muncă, condiții speciale/deosebite, stagii asimilate sau suplimentare nevalorificate sau fragmentate — art. 9, 10, 13 Legea nr. 360/2023.

☐ Venituri brute / adeverințe — sporuri permanente, acord global, ore suplimentare, spor vechime/noapte/toxicitate/pericol din adeverințele depuse nevalorificate — art. 165 Legea nr. 263/2010 + HG nr. 257/2011.

☐ Supliment pentru handicap grav / deficiență vizuală gravă — 0,50 puncte/lună, care se adaugă la punctajul lunar, neacordat — art. 88 alin. (2) lit. a) și alin. (5) Legea nr. 360/2023.

☐ Recalculare art. 144 — pensia stabilită anterior a fost recalculată cu diminuare, deși legea prevede menținerea cuantumului stabilit și aflat în plată — art. 144 alin. (1), (2), (6) Legea nr. 360/2023.

☐ Punctaj lunar și anual — formulă de calcul aplicată greșit, fără rotunjire la 5 zecimale, cu erori aritmetice — art. 85 alin. (7) și (11) Legea nr. 360/2023.

☐ CASS reținut nelegal — contribuția de asigurări sociale de sănătate aplicată asupra pensiei fără temei legal corect — Legea nr. 141/2025 și jurisprudența CCR.

☐ Indexarea anuală — valoarea punctului de referință (VPR) neactualizată sau cuantumul lunar neindexat — art. 84 alin. (3) Legea nr. 360/2023.

☐ Alte aspecte: ______________________________________________________________________________

SOLICIT:

1. Revizuirea drepturilor de pensie cu valorificarea corectă a elementelor bifate mai sus.

2. Emiterea unei noi decizii de pensie cu cuantumul legal cuvenit.

3. Plata diferențelor cuvenite, actualizate cu indicele prețurilor de consum și cu dobânda legală penalizatoare de la data fiecărei scadențe lunare.

4. Comunicarea răspunsului pe e-mail _______________________________.

Conform art. 94 alin. (1) din Legea nr. 360/2023, revizuirea operează — termen imperativ, fără putere de apreciere a casei de pensii. Termenul de soluționare este de 45 zile conform art. 90, după care, în lipsa răspunsului favorabil, mă voi adresa instanței competente pe calea acțiunii pe refuzul implicit.

În drept: art. 47 și art. 44 din Constituția României; art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenția Europeană a

Drepturilor Omului; Decizia Curții Constituționale nr. 872/2010 și nr. 873/2010 (principiul contributivității; pensia ca bun patrimonial).

Anexez: copie decizie de pensie, copie talon, copie carte de identitate, alte documente relevante.

Data: ___________________ Semnătura: ___________________________

