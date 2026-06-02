Zeci de mii de pensionari români sunt nemulțumiți de recalcularea pensiilor făcută la 1 septembrie 2024 și de impunerea contribuției la asigurările sociale de sănătate (CASS) pentru veniturile care depășesc 3.000 de lei.

Pensionarii români spun aspectele de care nu s-a ținut cont la recalculare

Nemulțumirile au generat un val serios de procese împotriva Casei de Pensii, iar cererea de revizuire despre care vorbește avocatul se poate completa în cinci minute, susține acesta.

Peste 3,8 milioane de pensionari au beneficiat de o creștere medie de 520 de lei în urma recalculării pensiilor, conform noii Legi nr. 360/2023.

Cu toate acestea, aproximativ 800.000 de pensionari au constatat că pensiile lor au rămas neschimbate, iar unii chiar au avut parte de tăieri de până la 500 de lei din pensie.

Nemulțumirile s-au acumulat din cauza punctelor de stabilitate neacordate pentru cei care au muncit mai mult de 25 de ani, a nevalorificării grupelor de muncă și condițiilor speciale și a ignorării unor sporuri din adeverințe.

Documentul esențial pentru creșterea pensiei

Avocatul Nicolae Enciu a explicat pe rețelele de socializare că pensionarii români care consideră că pensiile lor au fost greșit calculate au posibilitatea de a depune o cerere de revizuire, care poate fi completată în doar cinci minute.

„Casa de Pensii nu îți calculează corect pensia? Bifează singur ce nu ți-au respectat și depui în 5 minute. Model universal de cerere de revizuire – funcționează pentru orice Casă Județeană de Pensii din țară (…). Cererea se întemeiază pe art. 94 alin. (1) din Legea nr. 360/2023 – text imperativ: revizuirea operează, nu «poate opera». Casa de Pensii este obligată să răspundă în 45 de zile. Dacă nu răspunde sau răspunde nefavorabil, drumul este deschis către instanță”, spune avocatul Nicoale Enciu, pe pagina de Facebook.

Potrivit acestuia, cele mai frecvente vicii pe care le acoperă cererea sunt:

  • Puncte de stabilitate neacordate pentru stagiul peste 25 ani
  • Grupe de muncă și condiții speciale nevalorificate
  • Sporuri din adeverințe ignorate
  • Recalculare cu diminuare în loc de menținere
  • CASS reținut fără temei legal corect
  • Indexare neaplicată.

Model de cerere

CĂTRE CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII _________________________

CERERE DE REVIZUIRE A DREPTURILOR DE PENSIE

formulată în temeiul art. 94 alin. (1) din Legea nr. 360/2023

Subsemnatul/Subsemnata ________________________________________, CNP ____________________,

domiciliat(ă) în _____________________________________________________, beneficiar(ă) al deciziei

de pensie nr. ____________ din ____________, emisă de Casa Județeană de Pensii _________________, prin prezenta solicit REVIZUIREA DREPTURILOR DE PENSIE, întrucât la stabilirea cuantumului nu au fost respectate prevederile legale.

Bifez aspectele aplicabile situației mele:

☐ Puncte de stabilitate — neacordate sau acordate parțial pentru stagiul realizat peste 25 ani contributivi (0,50 puncte/an între 25-30 ani; 0,75 puncte/an între 30-35 ani; 1 punct/an peste 35 ani) — art. 85 alin. (3) Legea nr. 360/2023.

☐ Stagiu de cotizare — perioade lucrate, grupe de muncă, condiții speciale/deosebite, stagii asimilate sau suplimentare nevalorificate sau fragmentate — art. 9, 10, 13 Legea nr. 360/2023.

☐ Venituri brute / adeverințe — sporuri permanente, acord global, ore suplimentare, spor vechime/noapte/toxicitate/pericol din adeverințele depuse nevalorificate — art. 165 Legea nr. 263/2010 + HG nr. 257/2011.

☐ Supliment pentru handicap grav / deficiență vizuală gravă — 0,50 puncte/lună, care se adaugă la punctajul lunar, neacordat — art. 88 alin. (2) lit. a) și alin. (5) Legea nr. 360/2023.

☐ Recalculare art. 144 — pensia stabilită anterior a fost recalculată cu diminuare, deși legea prevede menținerea cuantumului stabilit și aflat în plată — art. 144 alin. (1), (2), (6) Legea nr. 360/2023.

☐ Punctaj lunar și anual — formulă de calcul aplicată greșit, fără rotunjire la 5 zecimale, cu erori aritmetice — art. 85 alin. (7) și (11) Legea nr. 360/2023.

☐ CASS reținut nelegal — contribuția de asigurări sociale de sănătate aplicată asupra pensiei fără temei legal corect — Legea nr. 141/2025 și jurisprudența CCR.

☐ Indexarea anuală — valoarea punctului de referință (VPR) neactualizată sau cuantumul lunar neindexat — art. 84 alin. (3) Legea nr. 360/2023.

☐ Alte aspecte: ______________________________________________________________________________

SOLICIT:

1. Revizuirea drepturilor de pensie cu valorificarea corectă a elementelor bifate mai sus.

2. Emiterea unei noi decizii de pensie cu cuantumul legal cuvenit.

3. Plata diferențelor cuvenite, actualizate cu indicele prețurilor de consum și cu dobânda legală penalizatoare de la data fiecărei scadențe lunare.

4. Comunicarea răspunsului pe e-mail _______________________________.

Conform art. 94 alin. (1) din Legea nr. 360/2023, revizuirea operează — termen imperativ, fără putere de apreciere a casei de pensii. Termenul de soluționare este de 45 zile conform art. 90, după care, în lipsa răspunsului favorabil, mă voi adresa instanței competente pe calea acțiunii pe refuzul implicit.

În drept: art. 47 și art. 44 din Constituția României; art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenția Europeană a

Drepturilor Omului; Decizia Curții Constituționale nr. 872/2010 și nr. 873/2010 (principiul contributivității; pensia ca bun patrimonial).

Anexez: copie decizie de pensie, copie talon, copie carte de identitate, alte documente relevante.

Data: ___________________ Semnătura: ___________________________

Se scumpește vechimea, de la 1 iulie 2026

Distribuirea pensiilor românilor, care în mod obișnuit începe pe 1 ale fiecărei luni, va avea un decalaj în iunie 2026. Din cauza zilei libere legale de 1 iunie, Poșta Română începe livrarea pensiilor de pe 2 sau 3 iunie.

Conform autorităților, aproximativ 2,1 milioane de pensionari români își primesc veniturile prin intermediul Poștei.

Taloanele de pensie ale românilor se vor schimba, începând din 2027, și vor avea pe ele un cod QR, iar vârstnicii vor mai primi transport gratuit sau redus doar pe baza noului document, conform unui proiect legislativ aflat în dezbatere în Parlament.

Românii care vor să își completeze stagiul de cotizare la pensie prin intermediul unui contract de asigurare socială vor plăti contribuții mai mari începând cu 1 iulie 2026, după decizia Guvernului de a majora salariul minim brut pe economie de la 4.050 de lei la 4.325 de lei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cum arată văduva lui Sergiu Nicolaescu acum. În ce ipostază a fost surprinsă alături de actualul soț și ce legătură incredibilă există între cei doi bărbați
Viva.ro
Cum arată văduva lui Sergiu Nicolaescu acum. În ce ipostază a fost surprinsă alături de actualul soț și ce legătură incredibilă există între cei doi bărbați
Ce s-a aflat acum despre tânărul de 22 de ani care și-a omorât tatăl, pe stradă, de 1 iunie, la Piatra Neamț
Unica.ro
Ce s-a aflat acum despre tânărul de 22 de ani care și-a omorât tatăl, pe stradă, de 1 iunie, la Piatra Neamț
Exclusiv: Maurice Munteanu, primele declarații despre Asia Express. Ce l-a impresionat cel mai mult și cum s-a înțeles cu Connie Preda: „M-a pus foarte mult pe gânduri.” Video
Elle.ro
Exclusiv: Maurice Munteanu, primele declarații despre Asia Express. Ce l-a impresionat cel mai mult și cum s-a înțeles cu Connie Preda: „M-a pus foarte mult pe gânduri.” Video
gsp
Escapadă romantică înainte de a veni la reunirea lotului. Noua iubită a stoperului de la Tottenham e model
GSP.RO
Escapadă romantică înainte de a veni la reunirea lotului. Noua iubită a stoperului de la Tottenham e model
După eliminare, Sorana Cîrstea a spus cine ar vrea să câștige Roland Garros: „O ador”
GSP.RO
După eliminare, Sorana Cîrstea a spus cine ar vrea să câștige Roland Garros: „O ador”
Parteneri
Felicitări! Tânărul deputat din România s-a căsătorit cu artista pe care ai văzut-o la EUROVISION și la „Vocea României”! Nuntă mare, cu vedete și politicieni
Libertateapentrufemei.ro
Felicitări! Tânărul deputat din România s-a căsătorit cu artista pe care ai văzut-o la EUROVISION și la „Vocea României”! Nuntă mare, cu vedete și politicieni
Daciana și Victor Ponta, din nou ca o familie la absolvirea Irinei! Wow, cum s-a îmbrăcat Daciana la festivitate și la întâlnirea cu fostul soț! Surioara adoptată și fratele vitreg, imagini rare cu Irina Ponta
Avantaje.ro
Daciana și Victor Ponta, din nou ca o familie la absolvirea Irinei! Wow, cum s-a îmbrăcat Daciana la festivitate și la întâlnirea cu fostul soț! Surioara adoptată și fratele vitreg, imagini rare cu Irina Ponta
A costat peste 20.000 de lei! Detaliul ascuns din vila de lux în care locuiesc Adela Popescu și Radu Vâlcan! Imagini uluitoare din interiorul casei în care cele două vedete își cresc copiii
Tvmania.ro
A costat peste 20.000 de lei! Detaliul ascuns din vila de lux în care locuiesc Adela Popescu și Radu Vâlcan! Imagini uluitoare din interiorul casei în care cele două vedete își cresc copiii

Alte știri

O navă cargo s-a izbit de un ponton la Tulcea: „S-a înfipt cu prova. Abia plecase nava de pasageri” | VIDEO
Știri România 16:54
O navă cargo s-a izbit de un ponton la Tulcea: „S-a înfipt cu prova. Abia plecase nava de pasageri” | VIDEO
Profesorii și directorii pot calcula ce salariu vor primi în 2027: câți bani vor primi conform noii legi a salarizării
Știri România 15:43
Profesorii și directorii pot calcula ce salariu vor primi în 2027: câți bani vor primi conform noii legi a salarizării
Parteneri
SURSE Olguța Vasilescu nu vrea guvern tehnocrat. Îl împinge pe Grindeanu să meargă premier
Adevarul.ro
SURSE Olguța Vasilescu nu vrea guvern tehnocrat. Îl împinge pe Grindeanu să meargă premier
Ioana Tamaș, în centrul atenției la un concert din Istanbul. Soția lui Gabi Tamaș a fost însoțită de Adelina Pestrițu
Fanatik.ro
Ioana Tamaș, în centrul atenției la un concert din Istanbul. Soția lui Gabi Tamaș a fost însoțită de Adelina Pestrițu
Tarifele RCA se dublează în piață. Creștere oficială de 12% raportată de ASF.
Financiarul.ro
Tarifele RCA se dublează în piață. Creștere oficială de 12% raportată de ASF.
Parteneri
Ioana Grama, prima reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău. Cum a răspuns acuzațiilor: „Nu am putut să mă abțin…”
Elle.ro
Ioana Grama, prima reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău. Cum a răspuns acuzațiilor: „Nu am putut să mă abțin…”
Detalii neștiute din trecutul lui Demeter Andras Istvan, fostul Ministru al Culturii, care a demisionat. Ce s-a aflat despre relația lui cu Maia Morgenstern și câți copii au împreună
Unica.ro
Detalii neștiute din trecutul lui Demeter Andras Istvan, fostul Ministru al Culturii, care a demisionat. Ce s-a aflat despre relația lui cu Maia Morgenstern și câți copii au împreună
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Viva.ro
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public

Monden

Ce se întâmplă cu job-ul lui Dumbo după ce a câștigat „Desafio: Aventura”: „Probabil nu făcea nimeni chestia asta”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:19
Ce se întâmplă cu job-ul lui Dumbo după ce a câștigat „Desafio: Aventura”: „Probabil nu făcea nimeni chestia asta”
Imagini rare din copilăria celor mai iubite vedete din România. Puțini le-ar recunoaște
Stiri Mondene 17:09
Imagini rare din copilăria celor mai iubite vedete din România. Puțini le-ar recunoaște
Parteneri
S-a afișat în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme! Schimbarea radicală prin care a trecut Gabriela Cristea! Îndrăgita prezentatoare TV a uimit pe toată lumea
TVMania.ro
S-a afișat în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme! Schimbarea radicală prin care a trecut Gabriela Cristea! Îndrăgita prezentatoare TV a uimit pe toată lumea
Vremea de mâine 3 iunie. Se încălzește în cea mai mare parte a ţării, dar revin ploile și vijeliile
ObservatorNews.ro
Vremea de mâine 3 iunie. Se încălzește în cea mai mare parte a ţării, dar revin ploile și vijeliile
Ultima oră! Se pleacă pe capete! Demisie grea în televiziune, era ultimul de la care ne așteptam să facă asta! Unul dintre cei mai cunoscuți și influenți bărbați de la TV a dat vestea acum
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Se pleacă pe capete! Demisie grea în televiziune, era ultimul de la care ne așteptam să facă asta! Unul dintre cei mai cunoscuți și influenți bărbați de la TV a dat vestea acum
Parteneri
„Îl devorează cu privirea” » Cu cine a fost surprinsă dansând iubita lui Kylian Mbappe
GSP.ro
„Îl devorează cu privirea” » Cu cine a fost surprinsă dansând iubita lui Kylian Mbappe
Protest original contra patronului clubului » Fanii s-au hotărât să cumpere spațiu publicitar în Time Square!
GSP.ro
Protest original contra patronului clubului » Fanii s-au hotărât să cumpere spațiu publicitar în Time Square!
Parteneri
Nicușor Dan, ”tras de urechi” de reprezentantul Rusiei la ONU pentru declarațiile despre dronă: ”Face...”
Mediafax.ro
Nicușor Dan, ”tras de urechi” de reprezentantul Rusiei la ONU pentru declarațiile despre dronă: ”Face...”
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
StirileKanalD.ro
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
EXCLUSIV | Un an fără Teodora Marcu. Imaginile care sfâșie sufletul de la mormântul tinerei ucise. Ce a făcut familia în locul în care timpul pare că s-a oprit
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Un an fără Teodora Marcu. Imaginile care sfâșie sufletul de la mormântul tinerei ucise. Ce a făcut familia în locul în care timpul pare că s-a oprit
Promo
Adenomul de prostată - de la diagnostic la tratament
Advertorial
Adenomul de prostată - de la diagnostic la tratament
Parteneri
Primele măsuri după ce o dronă s-a prăbușit în Galați, anunțate de Nicușor Dan: „Consulul Rusiei de la Constanţa a fost declarată persoană non grata, iar consulatul se va închide”
Wowbiz.ro
Primele măsuri după ce o dronă s-a prăbușit în Galați, anunțate de Nicușor Dan: „Consulul Rusiei de la Constanţa a fost declarată persoană non grata, iar consulatul se va închide”
Ce au putut să găsească medicii pe corpul polițistului ucis de propriu fiu la Piatra Neamț. Totul i-a șocat chiar și pe ei
Redactia.ro
Ce au putut să găsească medicii pe corpul polițistului ucis de propriu fiu la Piatra Neamț. Totul i-a șocat chiar și pe ei
Foc puternic la un restaurant din București! Pompierii au intervenit cu 11 autospeciale
KanalD.ro
Foc puternic la un restaurant din București! Pompierii au intervenit cu 11 autospeciale

Politic

Traian Băsescu anticipează mișcarea lui Nicușor Dan pentru un premier fără partid: „Este o eroare!”
Politică 15:00
Traian Băsescu anticipează mișcarea lui Nicușor Dan pentru un premier fără partid: „Este o eroare!”
Constantin Toma, primarul din Buzău, și-a dat demisia din funcțiile de conducere din PSD
Politică 11:42
Constantin Toma, primarul din Buzău, și-a dat demisia din funcțiile de conducere din PSD
Parteneri
Povestea frumoasă a inginerului român crescut în Spania, care își aduce prietenii străini să descopere România: „Nu vreau să mă întorc aici doar ca turist”
ZiaruldeIasi.ro
Povestea frumoasă a inginerului român crescut în Spania, care își aduce prietenii străini să descopere România: „Nu vreau să mă întorc aici doar ca turist”
Cum a reacționat Ion Țiriac după ce Sorana Cîrstea a pierdut în 57 de minute la Roland Garros. Miliardarul a văzut meciul de pe Philippe-Chatrier
Fanatik.ro
Cum a reacționat Ion Țiriac după ce Sorana Cîrstea a pierdut în 57 de minute la Roland Garros. Miliardarul a văzut meciul de pe Philippe-Chatrier
Cum au fost întâmpinați frații Tate în Rusia (Video)
Spotmedia.ro
Cum au fost întâmpinați frații Tate în Rusia (Video)