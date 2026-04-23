Danemarca caută angajați români pentru un job simplu, dar bine plătit

O companie de recrutare caută echipe de muncitori pentru proiecte de lungă durată, în special în zona renovărilor industriale. Oferta vizează zugravi dispuși să lucreze imediat.

„Căutăm zugravi care sunt gata să înceapă să lucreze imediat pentru clientul nostru! Echipe de 2-5 zugravi sunt binevenite. Munca este garantată pentru minim 47 de ore pe săptămână, cu salarii atractive”, se precizează în anunț.

Imagine cu caracter ilustrativ.
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Envato

Salarii de până la 3.700 de euro pe lună

Potrivit anunțului, salariile sunt cuprinse între 3.000 și 3.700 de euro lunar, în funcție de experiență și proiect.

Cerințele presupun experiență în domeniu, atenție la detalii și cunoașterea limbii engleze:

  • „Experiență în zugrăveală și reparații/renovări ale pereților;
  • Stabilitate și dorința de a munci;
  • Atenție la detalii, motivație și răbdare.
  • Dacă aplicați în echipă, cel puțin o persoană trebuie să vorbească limba engleză”.

Practic, jobul presupune lucrări specifice de renovări clădiri industriale, repararea imperfecțiunilor pe suprafețele vopsite și reîmprospătarea vopselei.

Beneficii incluse

Angajările se fac prin contract de muncă danez, printr-o agenție de recrutare.

„Contract de muncă danez printr-o agenție de recrutare daneză: feriepenge, fritvalg, concediu plătit, asigurări”.

În plus, angajatorii oferă sprijin pentru găsirea cazării și ajutor administrativ pentru documente precum CPR, cont bancar și taxe.

„Asistență în găsirea cazării. Ajutor gratuit cu formalități administrative (CPR, cont bancar, taxe, MitID etc.)”, se menționează în anunț.

Munca este garantată pe o perioadă de cel puțin doi ani, în cadrul unor proiecte de renovare a clădirilor industriale.

„Oportunitate de muncă pe termen lung – proiectul actual estimăm că va dura cel puțin 2 ani”.

Anunțul vine de la JKS, o companie internațională de recrutare cu activitate în mai multe țări europene, inclusiv Danemarca și România. Firma are peste 30 de ani de experiență.

„JKS face parte din JKS Group, reprezentată în Danemarca, Norvegia, Suedia și România. Din 1995, JKS Danemarca oferă clienților și candidaților servicii dinamice și flexibile în materie de personal”.

Compania spune că are peste 2.500 de angajați activi zilnic și mai multe birouri în Europa.

Alte joburi disponibile pentru români în Europa

Compania mai are încă cinci anunțuri active pentru românii, cu joburi în diverse domenii ce oferă salarii de până la 4.600 de euro pe lună.

Concret, pe lângă oferta pentru zugravi, compania mai are și aceste posturi disponibile, cu salarii atractive:

  • Tâmplari în Norvegia – până la 3.500 de euro/lună
  • Fierari betoniști – 3.800 – 4.600 de euro/lună
  • Sudori în Danemarca – 4.000 de euro/lună
  • Mecanic pentru Danemarca – 2.600 – 3.600 de euro/lună
  • Tinichigii/mecanici trailere, tot pentru Danemarca – 2.500 – 3.500 de euro/lună

Oportunitățile arată cererea ridicată de muncitori români calificați în Europa, în special în domeniul construcțiilor și industriei.

A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Fostul ministru al României a devenit tată de tripleți, la 47 de ani! „Suntem foarte bucuroși de darul pe care l-am primit!” Ce nume au primit micuții
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
Ion Țiriac s-a întors din China și dezvăluie cadoul exorbitant pe care i-l face Nadiei: „Pe 18 iulie îi dau cheile”
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
BREAKING! Românca noastră ducea o viață de huzur alături de logodnicul ei miliardar, dar acum e în stare gravă, la spital! Incredibil ce face el în acest timp
ULTIMA ORĂ! Surpriză de proporții în showbizul românesc! Un cuplu iubit, surprins de paparazzi împreună, deși a anunțat divorțul: ”Niciunul dintre noi nu a avut puterea să...
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți

Primul weekend de Străzi Deschise în București, în 2026. Programul evenimentelor între 25 și 26 aprilie
Data la care intră pensiile românilor în mai 2026. Luna începe cu mai multe zile libere
Marea remiză: Planul secret prin care Trump și Iranul vor să evite războiul total. „Nimeni nu își mai permite acest conflict”
Ce tatuaj și-a făcut David Popovici! A luat titlul național și s-a mândrit cu el
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Cu ce rămânem după etapa a cincea din play-off/play-out
Matteo Duțu, dinamovistul care a fost căpitan la Lazio și Milan
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Cum a apărut iubita lui Cătălin Scărlătescu în Grecia: „Am venit să văd ce mai face marea”
Cum a ajuns Aurelian Temișan să fie acuzat de crimă: „M-a sunat un prieten și mi-a spus”. Adevărul despre știrea falsă din anul 1993
Delia a aprins imaginația fanilor. Artista, pictorial în costum de baie, chiar pe terasa casei
"Sperietoare" improvizată pe un drum judeţean din Călăraşi. "Gluma" i-ar putea costa viaţa pe şoferi
Breaking dureros! A murit marea actriță... O frumusețe de femeie, un munte de talent, 50 de ani de carieră, 4 statuete, glorie și iubiți celebri. Boala rară și ciudată care a răpus-o
Ion Țiriac l-a dat de gol pe primarul Ciucu: „Nu știu dacă fac o greșeală și-mi cer scuze” » Schimbare MAJORĂ în mijlocul Bucureștiului!
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
Secretul unei țări europene: a transformat extrasezonul mort într-o mașinărie de făcut bani
Doliu în rândul medicilor. Doctorița care a salvat mii de copii a murit
Ultimul mesaj transmis de designerul Eugen Olteanu. Ce se ascunde în spatele morții fulgerătoare la doar 42 de ani: „Ai zis că o să învingi și asta”
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit! Imagini emoționante de la cununia civilă a vedetei
Secretul unei țări europene: a transformat extrasezonul mort într-o mașinărie de făcut bani
NEWS ALERT Impact frontal între două trenuri de pasageri, la nord de Copenhaga. Cel puțin 17 persoane au fost rănite, iar patru sunt în stare gravă

Criza politică din România din 2026. Președintele Nicușor Dan, fără soluții după 12 ore de consultări cu PSD, PNL, USR, UDMR și minoritățile
Miniștrii PSD așteaptă să își dea demisia joi din Guvern, înainte de ședința Executivului
La Iași se devorează peste 10.000 de shaorma pe zi. Explicații: ritmul alert al vieții și numărul mare de tineri din oraș cresc apetitul pentru fast-food
Suspendarea permisului de conducere, noi condiții stabilite de către Ministerul de Interne. Când intră măsura în vigoare
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal