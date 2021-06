Incidentul a avut loc duminica trecută între orele 02:30-03:00, când cei doi adolescenți au intrat prin efracție în casa victimei. Au smuls grilajul de la intrare și au spart geamul de la bucătărie și au imobilizat-o pe femeia de 58 de ani, după care au obligat-o să întrețină relații sexuale cu ei.

Victima a depus plângere la poliție, iar cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța, care a formulat, miercuri, o propunere de arestare preventivă, pentru 30 zile, pe numele inculpaților, potrivit Ziua de Constanța.

„În baza art. 226 cod procedură penală admite propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa formulată în dosarul nr. 4462/P/2021 din 09.06.2021. În baza art.224 C. proc. pen., art. 223 alin. 2 C.proc.pen. rap. la art. 202 alin. 1 şi 3 din C. proc.pen., dispune arestarea preventivă a inculpatului M Ţ pentru săvârşirea infracţiunii de viol. (…)În baza art.224 C. proc. pen., art. 223 alin. 2 C.proc.pen. rap. la art. 202 alin. 1 şi 3 din C. proc.pen., dispune arestarea preventivă a inculpatului R U pentru săvârşirea infracţiunii de viol”, se arată în minuta ședinței.

Decizia poate fi contestată în termen de 48 de ore.

Citeşte şi:

RAPORT: Transparența Primăriei București, eșecul lui Nicușor Dan. „Putea face mai mult decât niște gesturi simbolice”

Actorul care a ridicat în picioare Parlamentul European: a țipat un minut pentru Belarus. Mesajul lui pentru jurnaliștii români

REPORTAJ. Ziua în care deputații au dat bani din buzunar pentru cărămizile unui viitor teatru. „Or să cumpere de rușine”

PARTENERI - GSP.RO FOTO O femeie a raportat că stă lângă un terorist în avion: „Uitați-vă ce scrie!” » Ce era, de fapt, pe foaia bărbatului

Playtech.ro Imagini șocante cu Ioan Crișan în timp ce se ZBĂTEA să iasă din mașină. Atenție, impact emoțional puternic VIDEO

Observatornews.ro O mămică a fost arestată, după ce şi-a scăpat fiica de trei ani de la etajul 6, în Rusia. Cu câteva secunde înainte de cădere, copila a fost auzită ţipând: "Îmi e frică"

HOROSCOP Horoscop 9 iunie 2021. Capricornii ar fi bine să aibă răbdare, ca să poată asculta ce au de spus cei din jur

Știrileprotv.ro Circa 900 de kilograme de cireşe au fost furate în sud-vestul Germaniei. Cum au acționat hoții și la cât se ridică paguba

Telekomsport Maraton de amor sălbatic, petreceri desfrânate, controverse! I-au distrus viaţa vedetei: "Trebuie să spun cine sunt"

PUBLICITATE Weekend Max Mara, tipicul spirit italian (PUBLICITATE)