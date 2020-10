Potrivit sursei citate, pandemia de Covid și seceta au generat o scumpire a nutrețurilor și au dus la lipsă de forță de muncă. La acești factori,s-au adăugat arenda prea mare și reducerea prețului laptelui, impusă de procesatori. Din cauza acestor greutăți, o parte din fermierii ieșeni au decis să renunțe la afaceri. Pe OLX există mai multe ferme de bovine scoase la vânzare, dar și ferme vegetale. Prețurile variind între 10.000 și 100.000 de euro.

Un fermier cere 100.000 de euro pe ferma de vaci

Ieșenii întorși acasă din străinătate au investit în mici afaceri, însă în ultimii ani au avut numerose piedici de trecut.

”Eu și soția mea am muncit în străinătate, am strâns bani și ne-am apucat de zootehnie. Am cumpărat 40 de vaci, în timp. După ani de muncă, am ajuns să venim cu bani de acasă, ca să nu vindem ferma. Iar anul acesta abia am avut cum să dăm arenda. Dar nu mai putem”, spune Cosmin, unul dintre fermieri.

El a mai afirmat că, pentru a scoate vacile la pășune, avea nevoie de angajați, pe care nu i-a găsit. ”Au venit unii, alții au stat două-trei luni, apoi au plecat în străinătate, că acolo erau plătiți mai bine. De unde să le dăm noi mai mult, dacă prețul la lapte este mic, de 0,8-1 leu litrul”, a arătat fermierul. Pe de altă parte, nu a avut nutrețuri pentru vite din cauza secetei, a comandat, dar acestea au venit greu, din cauza pandemiei. Și mai sunt și scumpe, mai susține el. Ar fi investit în afacere 150.000 de euro, dar speră ca în urma vânzării fermei să obțină măcar 100.000 de euro.

Recomandări Harta neagră a valului doi: În România, 2,7% din cazurile COVID-19 depistate duc la decese. În UE, doar 0,7%

Prețul nutrețurilor i-a adus pe pierderi

Iulian, un alt fermier, susține că nu mai este rentabilă creșterea vacilor. ”Noi am lucrat pe minus în ultimul an, avem pierderi de 40.000 de lei”. El are 60 de hectare cu terenuri agricole și 60 de vaci, în comuna Brăești. Scumpirea nutrețurilor s-a văzut în rentabilitatea afacerii. ”Prețul tărâțelor a crescut de la 0,7 lei/kg, cât era anul trecut, la 1 leu/kg, iar pe 700 kg de fân dăm 500 de lei. Ministerul Agriculturii ne dă ajutor de pandemie, dar sunt condiții prea dure ca să primești banii. Dacă nu ne sprijină domnii de la București, o să rămână țara fără lapte produs la noi”, mai afirmă fermierul.



Efectivele de animale au scăzut în ultimii 10 ani cu 30-40%, cele mai mari probleme fiind la bovine, mai arată sursa citată.

Statisticile furnizate de Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) arată că în Iași mai sunt 70.000 de bovine, mult mai puțin față de acum 10 ani, când erau înregistrate 160.000 de capete.

La nivelul țării, în anul 2019 a fost înregistrat un șeptel de 3 milioane de bovine, redus cu 30 la sută față de cel înregistrat în anul 2006.



Fermierii pot obține între 2.500 și 7.000 de euro, ajutoare financiare pentru pierderile cauzate de pandemia de Covid.

PARTENERI - GSP.RO Anunțul șoc făcut de Becali după ce mama lui s-a vindecat de Covid. Ce medicamente neaprobate a folosit în tratament: „Bă, nu trece cu paracetamol”

PARTENERI - PLAYTECH Nicușor Dan, anunț ȘOCANT în toiul nopții. Rugăciunile Gabrielei Firea s-au ADEVERIT: „Din păcate, mandatul meu...”

HOROSCOP Horoscop 15 octombrie 2020. Taurii descoperă acum calități a căror existență doar au intuit-o până acum

Știrileprotv.ro Noua tulpină de coronavirus care îi îngrozeşte pe medici. Animalul banal de la care se transmite coronavirusul la om