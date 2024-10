Cei mai mulțumiți cetățeni din Europa Centrală și de Est

Raportul „Life Satisfaction in CEE 2024” dezvăluie cât de mulțumiți sunt de viața lor cetățenii din Europa Centrală și de Est. Studiul analizează nivelul de satisfacție generală privind familia, cariera, veniturile și viața politică, dar și temerile legate de conflicte, creșterea prețurilor și migrație.

Deși majoritatea românilor se declară mulțumiți de viața personală, satisfacția pentru politică este scăzută, iar preocupările pentru viitorul financiar și un stil de viață echilibrat rămân ridicate.

„Războiul este cea mai mare ameninţare externă pentru jumătate din populaţia din Europa Centrală şi de Est (52%), urmată de creşterile rapide şi semnificative ale preţurilor bunurilor şi serviciilor (37%) şi de migraţie, refugiaţi (36%)”, arată studiul.

Pe români „îi îngrijorează într-o măsură similară războiul (50%) şi creşterea preţurilor (37%), dar – comparativ cu media regiunii – sunt semnificativ mai îngrijoraţi de: creşterea sărăciei (43% vs 29%), posibile crize alimentare sau de apă pentru perioade mai lungi (24% vs 12%) sau adâncirea diferenţelor economice dintre oameni (27% vs 20%)”, potrivit sursei citate.

Familia, motiv de fericire

Majoritatea locuitorilor din Europa Centrală și de Est se declară mulțumiți de viața lor, familia reprezentând factorul principal al acestei satisfacții. Conform indicelui TRIM, Austria (66), România (65) și Bulgaria (58) depășesc media regională, în timp ce Cehia (54) se situează la nivel mediu, iar Slovacia (46) și Ungaria (36) au scoruri sub medie.

Austria înregistrează cele mai mari scoruri pentru toate cele trei dimensiuni: viața de familie (77), viața profesională (66) și viața socială (68). Românii se apropie de satisfacția pe care o au austriecii în viața de familie (73), dar au un nivel mai scăzut în ceea ce privește viața profesională (58) și cea socială (54).

„Vedem aşadar, în cazul românilor, un decalaj mai mare faţă de Austria, între satisfacţia cu viaţa de familie şi cele profesionale şi sociale. Exceptându-i pe ucraineni, slovacii şi maghiarii au cel mai scăzut nivel de satisfacţie pe toate cele trei dimensiuni”, arată realizatorii studiului.

Paradoxul românesc

Deși România ocupă a doua poziție în privința satisfacției vieții din Europa Centrală și de Est, peste 40% dintre cetățeni se tem de sărăcie, mai mulți decât media europeană din regiune.

„Aceste rezultate pot fi şi o dovadă de realism sau de prudenţă: românii pot fi mulţumiţi de situaţia lor de acum, dar se tem de viitor din cauza nesiguranţei economice şi a percepţiei de vulnerabilitate în faţa schimbărilor economice. Mulţi dintre ei îşi amintesc încă destul de bine criza din 2010”, a explicat Carmen Pătraşcu, director general Kantar România.

Satisfacția față de situația financiară a familiilor reflectă tendințele generale de satisfacție cu viața, cele mai mari scoruri fiind înregistrate în Austria (77%), România (75%) și Bulgaria (70%). Cehia (69%) și Slovacia (64%) urmează, în timp ce Ungaria (52%) și Ucraina (33%) au scoruri mai mici.

Studiul evidențiază o relație inversă între mulțumirea față de venituri și îngrijorările financiare: cu cât veniturile sunt percepute ca fiind mai scăzute, cu atât crește anxietatea cu privire la viitorul financiar.

Aproape jumătate din populația țărilor optimiste precum Bulgaria, România și Austria este îngrijorată de viitorul financiar, iar în Cehia, Slovacia și Ungaria, această îngrijorare atinge aproximativ 70%. Ucraina se confruntă cu „o incertitudine existenţială enormă”, arată studiul.

Dezamăgiți de politicieni

Cercetarea arată o dezamăgire generalizată față de sistemul politic în regiunea Europei Centrale și de Est: doar 20% din populație este mulțumită de direcția democrației, guvernare și de reprezentanții politici.

O excepție este Austria, unde scorurile politicii sunt de două ori mai mari decât media regională, dar chiar și acolo, sub 50% sunt mulțumiți de administrația de stat și de dezvoltarea democrației, iar doar 30% se arată satisfăcuți de reprezentarea politică.

Satisfacția cu viața politică este foarte scăzută în țările postcomuniste, de obicei sub 20%, cu unele excepții.

Doar unu din 10 români se declară mulțumit de cum este reprezentat la nivel politic (preşedinte, guvern, parlament etc.). România a înregistrat scorul cel mai mic alături de Ucraina (9%), Bulgaria (13%) şi Ungaria (14%).

Românii se arată nemulțumiți și de independența justiției, doar 12% au o părere favorabilă, iar satisfacția față de funcționarea administrației de stat (primării, consilii locale, autorități centrale, ministere) este și ea scăzută, doar 15% dintre ei fiind mulţumiţi.

Un stil de viață mai sănătos

„În regiunea noastră, găsirea sensului este o valoare-cheie pentru majoritatea oamenilor. Aproximativ 80% din fiecare ţară sunt de acord cu afirmaţia că «în ultima vreme, m-am gândit mai mult la felul în care îmi petrec timpul şi care sunt acele activităţi care sunt mai semnificative (benefice) pentru mine». În România se înregistrează cel mai ridicat nivel, 87% fiind de acord cu această afirmaţie”, arată cercetătorii.

Peste jumătate din populația din Europa Centrală și de Est își dorește un echilibru mai bun între viața profesională și cea privată, în special în Bulgaria și Cehia.

În România, majoritatea cetățenilor aspiră la un stil de viață mai sănătos și la un echilibru între muncă și viața personală.

„Mărcile care inovează în jurul acestor teme – cum ar fi oferirea de linii de produse mai sănătoase sau promovarea iniţiativelor de wellness – pot accesa aceste nevoi ale consumatorilor, extinzându-şi astfel acoperirea pe piaţă”, a subliniat Mădălin Vladu, Senior Director, Brand & Sustainability Lead, Kantar România.

