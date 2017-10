Fifor, înainte de ședința PSD. ”Eu nu cred în chestiunea aceasta cu miniștrii cu probleme penale”, a spus ministrul Apărării, joi, referitor la cererea premierului ca miniștrii cu probleme în justiție să facă un pas în spate.

„Întotdeauna când sunt probleme este bine să le discutăm în partid, în forurile statutare. Or, tocmai asta vom face astăzi. Eu zic că de aici vom ieși cu o concluzie cât se poate de clară. (…) Eu nu cred în chestiunea aceasta cu miniștrii cu probleme penale, eu discut despre colegii mei care, atât timp cât în România există prezumție de nevinovăție, aceasta trebuie aplicată. Or, eu așa știu că spune Constituția, că un om până când nu are o sentință judecătorească definitivă și irevocabilă este un om nevinovat, așa că dați-mi voie să nu comentez despre astfel de… Sunt om de partid și niciodată eu nu am ieșit din linia partidului iar astăzi în CEx voi urma exact ce decide CEx-ul”, a spus Fifor, la sediul PSD.

El a precizat că este foarte optimist și se gândește că întotdeauna s-au găsit soluții pentru a așeza lucrurile.

”Cred asta se va întâmpla și de data asta”, a mai spus Fifor, arătând că deciziile trebuie luate în interiorul partidului. „Vă spun ca om de partid dacă vreți, nu ca ministru în Cabinetul Tudose, ca președinte al Consiliului Național, că nu pot fi niciodată de acord decât cu decizii ale Comitetului Executiv Național. Discutăm despre un guvern politic, discutăm despre nominalizări politice în cadrul unui guvern, nominalizări care au fost făcute în CEx care s-au făcut prin votul colegilor din CEx. Așa că în CEx discutăm orice soluție”, a arătat demnitarul.

Fifor a susținut că nimeni își dorește nimeni o criză politică.

”Românii ne-au votat în număr atât de mare pentru că am venit în fața lor cu un program de guvernare pe care îl aplicăm la literă. Nu am văzut nici semnalele de la Bruxelles, eu știu că suntem în București, discutăm despre ce avem de făcut pentru români, pe programul de guvernare votat de români. Eu nu vorbesc despre persoane, eu vorbesc despre partidul nostru în care suntem cu toții membri, vorbesc despre Comitetul Executiv Național, care este forul de decizie. Ne adunăm astăzi să vedem care sunt probleme pe care le avem de soluționat”, a mai afirmat social-democratul.

Ziua remanierii: Conducerea PSD s-a reunit, joi după-amiază, la sediul central al partidului din Aleea Kiseleff, pentru a sta față în față cu premierul Tudose și a pune pe masă toate nemulțumirile din ultima perioadă.

Șeful Executivului va prezenta lista miniștrilor de care nu este mulțumit și care trebuie să părăsească Guvernul, chiar dacă au susținerea partidului, și se va tranșa și problema ”amestecului partidului în activitatea executivă”.

Ședința PSD vine într-un moment cât se poate de interesant. În cursul dimineții, premierul Mihai Tudose și preșdintele Klaus Iohannis participă la lansarea noului model Ford EcoSport care va avea loc la Uzina Ford din Craiova. Este prima vizită în țară la care primii doi demnitari din stat participă împreună. Asta după că, anterior, în cursul zilei de luni, premierul a dat o fugă pe la Cotroceni, pentru o discuție cu șeful statului despre tensiunile dintre Guvern și PSD.