De Cristina Radu,

“Sunt bucureșteni care sună două-trei zile la rând și nu le răspunde nimeni. E normal? De ce se refuză ajutorul primăriei? Că cineva presupune că îmi fac imagine? Nu îmi fac nici o imagine, vrem să salvăm oameni. Nu e perioada acum de campanie, nu mai interesează pe nimeni sondajele acum. DSP București e acum îngenuncheat. Ce se întâmplă acum e crimă”, a spus Firea în cadrul ședinței CGMB de joi.

DSP București: “Nu am știut că vor să ne ofere mai mult”

Contactată de Libertatea, Laura Acatrinei, directorul DSP București, spune că toate apelurile sunt preluate, iar acest lucru se poate verifica.

“Am mai primit astfel de informații și în urmă cu vreo două săptămâni și am scos desfășurătorul. Pe desfășurător se vede că toate apelurile care intră în call center sunt preluate”, a spus directorul DSP București, precizând că există inclusiv oameni detașați din primării pentru a asigura personal suficient.

Referitor la ajutorul despre care primarul Capitalei spune că DSP București îl refuză, Laura Acatrinei a spus că, de fiecare dată când instituția pe care o conduce a cerut ajutorul prefecturii sau primăriilor, l-a primit, indiferent dacă a fost vorba de personal, echipamente medicale sau chiar echipamente IT.

“Nu există așa ceva, să refuzăm ajutorul. Am primit tot ce am avut nevoie de fiecare dată când am cerut. Nici nu am știut că voiau să ne ofere mai mult”, a spus Acatrinei.

Citeşte şi:

Nu mai știi ce zi e? Cum se joacă pandemia de COVID cu noțiunea timpului și cu mintea ta

Avertismentul specialiștilor: “Medicamentul remdesivir nu e glonțul de argint, nu reduce mortalitatea 100%, dar e sigur un pas mare înainte în tratamentul COVID-19”

Această insulă paradisiacă spaniolă cu 700 de locuitori este unul dintre ultimele locuri de pe Pământ unde nu a ajuns coronavirusul

GSP.RO Cine e bărbatul care și-a prins soția înșelându-l cu Marica. A fost cununat de Rareș Bogdan

HOROSCOP Horoscop 30 aprilie 2020. Vărsătorii trec printr-o relație de cuplu un pic mai complicată