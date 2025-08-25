Flavia Groșan a șters postarea controversată

UPDATE 16:20 Flavia Groșan a șters postarea inițială care a stârnit controverse, spunând că a fost un text „copiat” dintr-o altă postare pe care a văzut-o pe Facebook.

„Eu vă rog să vă calmați. Liniștiți vă. Pe pagina personală mi-a apărut o postare pe care am copiat-o și am postat-o. Lumea a fost interesată de subiect. Dar eu nu am argumente științifice despre acest lucru. Până atunci mă dezic de ea. Am și șters o.

PS: De o lună de zile sunt pur simplu hărțuită de schema “schemă de detoxifiere vaccin COVID”, nimeni nu s-a sesizat. Mi se pare o dubla măsură”, a scris Flavia Groșan.

Postarea Flaviei Groșan care a aprins controversa

În mesajul ei, Flavia Groșan susține că un bărbat nevaccinat ar fi prezentat simptome grave după ce a avut contact intim cu o femeie vaccinată împotriva COVID-19.

„Are 32 de ani și nu este vaccinat, dar are o iubită vaccinată, iar după ce a avut relații intime cu ea, a început să aibă dureri în piept, ceață mentală, o durere foarte puternică în gât și o oboseală teribilă. M-a contactat pentru că și-a dat seama că nu a mai avut niciodată astfel de simptome și că totul a apărut imediat după expunerea fizică — fluide corporale, orice — la această femeie vaccinată. Asta este ceea ce se numește „shedding” (eliminare de particule virale post-vaccin).

„Evident, persoanele vaccinate au acum aceste gene în corpul lor care continuă să producă proteine spike. Unele persoane sunt foarte rezistente și nu par să observe nimic până când, uneori, pur și simplu încetează să respire brusc. Dar există și persoane foarte sensibile la acest fenomen, iar acest bărbat era clar unul dintre ele. A fost expus la proteinele spike provenite de la această femeie. El nu le producea, ci doar le-a primit în sistemul său, iar spike.”, a scris Flavia Groșan pe Facebook.

Apoi, postarea a devenit virală, fiind distribuită de peste 1.200 de ori și apreciată de mii de oameni.

Flavia Groșan a devenit cunoscută pentru promovarea unor teorii controversate, în special în legătură cu pandemia de COVID-19. În 2021, a provocat un val de reacții după ce a susținut că oxigenoterapia ar fi nocivă și că medicii ar contribui astfel la moartea pacienților. Declarațiile sale nu au atras nicio sancțiune din partea Colegiului Medicilor Bihor.

Afirmațiile distribuite duminică au provocat o reacție rapidă din partea comunității medicale, care le consideră periculoase, false și de natură să inducă panică.

Reacția Societății Române de Pneumologie: „Respingem ferm afirmațiile nefundamentate științific”

Societatea Română de Pneumologie (SRP) a transmis un comunicat, prin care „respinge ferm orice afirmații nefundamentate științific și avertizează asupra riscului pe care dezinformarea și propagarea de „fake news” medicale îl au asupra sănătății publice și asupra încrederii populației în profesia medicală”, legat de afirmațiile Flaviei Groșan.

„Societatea Română de Pneumologie (SRP) ia act de declarațiile apărute recent în spațiul public din partea unui medic (dr. Flavia Groșan) și subliniază că acestea nu reprezintă și nu reflectă în niciun fel poziția oficială a SRP!”

„Societatea Română de Pneumologie promovează și susține exclusiv medicina bazată pe dovezi științifice, conform ghidurilor și recomandărilor internaționale validate.”

Valeriu Gheorghiță: „Nu rămâne în corp și nu se transmite altor persoane”

Fostul coordonator al campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghiță, a explicat mecanismul vaccinurilor anti-COVID și a subliniat de ce shedding-ul nu este posibil.

„Circulă în spațiul public ideea că persoanele vaccinate ar „transmite” altora proteine spike sau că ar exista un fenomen numit shedding (eliminare de particule virale după vaccin). Această afirmație este complet falsă și lipsită de fundament științific. Vaccinurile împotriva COVID-19 NU conțin virus viu și NU pot fi eliminate sau transmise către altcineva prin contact, relații intime, respirație sau fluide.”

Medicul Valeriu Gheorghiță a subliniat că cei vaccinați „nu reprezintă în sine un risc pentru nimeni”.

„În plus, trebuie știut că ARN-ul mesager din vaccin este rapid degradat în interiorul celulei, iar proteina spike produsă temporar de organism este recunoscută de sistemul imunitar și se degradează la rândul ei într-un timp scurt. Nu rămâne în corp și nu se transmite altor persoane.”

Valeriu Gheorghiță spune că este firesc ca „oamenii să aibă întrebări și temeri” atunci când astfel de informații false circulă în mediul online, iar rolul medicilor este să „răspundă cu empatie și cu date clare, bazate pe știință și pe experiența clinică”.

„Persoanele vaccinate NU „elimină” nimic ce ar putea dăuna celor din jur.

ARN-ul mesager și proteina spike se degradează rapid.

Transfuziile de sânge de la persoane vaccinate sunt sigure.

Sănătatea publică depinde de încredere, informare corectă și respect reciproc.”, a mai adăugat medicul Valeriu Gheorghiță.

Medicii români din străinătate: „Aberații”

Medicii români stabiliți în străinătate au criticat și ei afirmațiile. Dr. Iuliu Torje, medic ATI în Germania, a scris pe Facebook o postare amplă intitulată: „Fenomenul ‘Groșan’ revine”

„Nu e posibil să asistăm pasivi cum asemenea inepții grosolane circulă în online, adună mii de like-uri și share-uri, și ajung să fie percepute de unii ca „adevăruri”. Problema gravă este că autorul nu e un anonim de pe Facebook, ci o doamnă doctor pneumolog care recidivează exact ca în pandemie, împingând în spațiul public aceleași minciuni periculoase.”, a scris acesta.

La rândul lui subliniază că „nu există!” fenomenul „shedding” după vaccinare anti-COVID. Asta pentru că aceste vaccinuri nu conțin virus viu.

Medicul demontează pas cu pas postarea Flaviei Groșan, despre care spune că este un „fals cras”.

„«Proteina spike transmisă prin fluide»? Aberație. Proteina spike este produsă tranzitoriu, în cantități infime, doar pentru a stimula sistemul imunitar. Ea nu se «scurge» în parteneri și nu provoacă «ceață mentală» sau «oprirea respirației”». Din punct de vedere biologic, e imposibil.”

„Ceea ce este însă real și extrem de periculos este faptul că un medic răspândește asemenea aberații, subminând încrederea în vaccinare. Vaccinurile au salvat milioane de vieți în pandemie, reducând masiv formele grave și decesele. Colegiul Medicilor din România are obligația să ia atitudine.”, scria duminică medicul pe Facebook.

„Vaccinarea protejează, pseudoștiința ucide. Cine alege să recidiveze cu asemenea narațiuni toxice trebuie privit ca agent activ de dezinformare. Iar CMR are datoria să acționeze ferm.”

Colegiul Medicilor: „Erori grave, fără nici o fundamentare științifică”

Luni, la prânz, Colegiul Medicilor Bihor și Colegiul Medicilor din România (CMR) au reacționat.

„Colegiul Medicilor Bihor, aflat în jurisdicția Colegiului Medicilor din România, se delimitează ferm de declarațiile publice făcute recent de către Dr. Groșan Flavia (..) privind presupusa legătură de cauzalitate intre vaccinarea anti-COVID-19 a unei femei și simptomatologia instalată brusc după un contact intim, la partenerul nevaccinat al acesteia. ”

Astfel, la ora 13:30 a fost convocată o ședință de urgență, „pentru a decide conduita care se impune în acest caz de încălcare gravă a Codului de Etică și Deontologie Medicală CMR”.

„Afirmațiile făcute de Dr. Groșan Flavia reprezintă erori grave, fără nici o fundamentare științifică, contrazic dovezile medicale actuale și sunt de natură să inducă panică nejustificată în rândul populației. Atragem atenția că dna Dr. Groșan Flavia nu este la prima abatere de postare a unor informații fără fundament științific care ajung să fie percepute ca «adevăruri științifice»”, precizează CMR, care dezminte informațiile.

„Vaccinurile anti-COVID-19 nu conțin virus viu și nu se poate vorbi despre „shedding” după vaccinare, proteina spike este produsă tranzitoriu pentru stimularea sistemului imunitar, este imposibil biologic să provoace “ceață mentală sau oprirea respirației”, ARNm din vaccin nu se integrează în genom și nu are cum să producă la infinit proteina spike, aceste aspecte fiind cunoștințe elementare de biologie moleculare pentru orice medic.”, spune CMR.

„Considerăm încălcarea gravă a eticii și deontologiei medicale realizată prin declarațiile doamnei Dr. Groșan Flavia care a recidivat exact ca și în pandemie și a diseminat în spațiul public neadevăruri periculoase.Colegiul Medicilor România reafirmă angajamentul ferm pentru respectarea strictă a principiilor medicinei bazată pe dovezi științifice și a eticii medicale. Considerăm că astfel de declarații personale nefundamentate științific sunt de natură să afecteze grav încrederea în profesia medicală și în sistemul de sănătate.”

La rândul său, președinta Colegiului Medicilor din România, dr. Cătălina Poiană, a subliniat: „SPUN și SUSȚIN un DA hotărât că trebuie să luăm atitudine în cazurile de medici cu derapaje grave la adresa științei și al adevărurilor medicale, care pot să prejudicieze sănătatea publică!”

De unde a pornit acest fake news despre „shedding”

Teoria „shedding-ului” post-vaccinare nu este nouă. Ea a apărut în 2021, în perioada de vârf a vaccinărilor anti-COVID, fiind promovată inițial pe forumuri conspiraționiste din SUA.

Printre cei care au susținut public acest mit s-a numărat și medicul Ana Maria Mihalcea, stabilită în Statele Unite, care a afirmat în 2022 că persoanele vaccinate ar „elimina” proteina spike și ar putea afecta sănătatea celor nevaccinați.

Totul a pornit de la o interpretare greșită a unor documente interne Pfizer. În realitate, acele documente descriau proceduri standard de monitorizare în cadrul studiilor clinice, menite să prevină orice contact accidental cu material biologic în laborator. Ele NU confirmau existența shedding-ului la vaccinurile ARNm.

De aici, teoria a fost preluată de diverse site-uri antivacciniste și de influenceri conspiraționiști, fiind alimentată de relatări anecdotice („am stat lângă o persoană vaccinată și am avut simptome”), fără niciun studiu clinic care să demonstreze fenomenul.

De ce este un fake news: explicația științifică

Știința medicală este clară: vaccinurile COVID-19 nu pot provoca shedding.

Iată de ce:

Vaccinurile ARNm (Pfizer, Moderna) conțin doar un fragment de instrucțiuni genetice (ARN mesager) care se degradează rapid după ce organismul produce o cantitate mică de proteină spike. Aceasta rămâne în organism și NU se transmite altora.

Vaccinurile pe bază de vector viral (AstraZeneca, Johnson & Johnson) folosesc un adenovirus inofensiv, care nu se poate replica și nu poate fi transmis.

Shedding-ul există doar la vaccinuri cu virus viu atenuat, cum sunt vaccinul antipoliomielitic oral, vaccinul antigripal intranazal sau vaccinul anti-rotavirus. Vaccinurile COVID-19 nu sunt din această categorie, potrivit CDC, EMA și OMS.

Cazul Flaviei Groșan arată cât de repede pot fi reactivate teorii conspiraționiste vechi. Specialiștii în sănătate publică atrag atenția că asemenea declarații pot submina încrederea în medicină și pot pune în pericol sănătatea populației.

