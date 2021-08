Fosta firmă a șefului CJ Maramureș, 11 contracte cu primării și școli din județ, în primele 3 luni după ce a fost ales

Cel mai tânăr președinte de Consiliu Județean din România, PNL-istul Ionel Ovidiu Bogdan, ajuns în fruntea CJ la 33 ani, este și fost antreprenor de succes.



Până să ajungă, la numai 32 de ani, secretar de stat la cancelaria premierului Ludovic Orban, Ionel Bogdan a fost acționar și director general la firma Kubo International Consulting SRL din Baia Mare.

Conform CV-ului, a fost director general din 2018 până în noiembrie 2019. Potrivit profilului de LinkedIn, a avut firma din 2014 până în 2019.



El a ieșit din companie pe 18 noiembrie 2019, conform datelor de la Registrul Comerțului, consultate prin platforma termene.ro, însă soția sa a rămas până în 16 septembrie 2020, când și-a cedat și ea acțiunile către unicul acționar din prezent, Andrei-Mihai Popescu.



În doar câteva săptămâni, imediat după ce Bogdan a câștigat șefia CJ-ului în fața PSD-istului Gabriel Zetea (27 septembrie), contractele cu bani publici începeau să curgă pentru KUBO.



Alexandra Bogdan și Ionel Bogdan s-au retras pe rând din firma Kubo International Consulting SRL | Sursa foto: Facebook

Consultanță pentru proiecte pe fonduri europene

În SEAP există 11 contracte asemănătoare încheiate cu 11 entități, 10 din județul Maramureș și una din județul Satu Mare.

Toate sunt primării sau școli, iar cumpărările directe au același obiect. Servicii de consultanță.



9 dintre ele au și aceeași denumire: „Servicii de consultanță privind întocmirea aplicațiilor de finanțare prin POC – 2.3.3”.



„Servicii de consultanță privind întocmirea aplicațiilor de finanțare prin Programul Operațional Competitivitate – 2.3.3. Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-sănătate și e-cultură – Secțiunea e-educație. (…) Ne angajăm să prestăm următoarele servicii:

Evaluarea preliminară a eligibilității proiectului;

Pre-scoring-ul aplicației de finanțare;

Elaborarea cererii de finanțare;

Elaborarea bugetului proiectului cu stabilirea eligibilității fiecărei cheltuieli introduse;

Justificarea cantitativă a fiecărei linii de buget;

Elaborarea planului de achiziții al proiectului și stabilirea tipului de procedura aplicabilă pentru fiecare achiziție în parte;

Elaborarea calendarului cererilor de prefinanțare/rambursare/plata cu asigurarea unui cash-flow optim al proiectului;

Asistență și consultanță privind elaborarea/obținerea „documentelor suport”, conform cerințelor ghidului solicitantului: ghidul general și ghidul specific;

Elaborarea Planului de informare și publicitate – Asistență și consultanță privind depunerea aplicației”, este descrierea din SEAP.

Care sunt cele 11 contracte

DATA ENTITATE SUMĂ PARTID primar 2 octombrie 2020 Comuna Ruscova (MM) 24.300 lei PNL 2 octombrie 2020 Comuna Doba (SM) 24.300 lei PNL 6 octombrie 2020 Comuna Desești (MM) 20.000 lei PNL 8 octombrie 2020 Școala Augustin Buzura Copalnic Mănăștur (MM) 24.300 lei – 8 octombrie 2020 Orașul Vișeu de Sus (MM) 20.000 lei PNL 13 octombrie 2020 Comuna Sarasău (MM) 24.300 lei PSD (Coaliția pentru Maramureș) 17 noiembrie 2020 Comuna Săpânța (MM) 24.300 lei PMP 19 noiembrie 2020 Liceul Tehnologic Ocna Șugatag (MM) 24.300 lei – 20 noiembrie 2020 Comuna Rona de Sus (MM) 24.300 lei USR 25 noiembrie 2020 Comuna Vișeu de Jos (MM) 24.300 lei PNL 4 decembrie 2020 Școala Augustin Buzura Copalnic Mănăștur (MM) 24.300 lei –

Dintre primării, majoritatea (5 din 8) sunt PNL. Există însă și câte o primărie USR, PMP și Coaliția pentru Maramureș (numele prin care PSD și alte partide minore au candidat la alegerile din toamnă în județ).



Dintre școli, cea din Copalnic Mănăștur a cumpărat de două ori:

O consultanță privind întocmirea aplicațiilor de finanțare prin POC;

O consultanță privind întocmirea aplicațiilor de finanțare prin POIM.

În total, firma a luat de la cele 11 primării și școli 258.700 de lei, adică peste 50.000 de euro.

După ce a încheiat contractele cu aceste entități, KUBO nu mai apare să aibă vreo cumpărare directă în anul 2021.



A fost pe minus în 2020



Chiar și cu 50.000 euro veniți de la autoritățile locale din Maramureș (din octombrie în decembrie), plus cu alte contracte încheiate înainte, KUBO n-a avut un an strălucit.



A anunțat pierderi de 250.000 de euro la o cifră de afaceri de 162.000 euro.



Compania are declarați 10 angajați la Registrul Comerțului și are o vechime de 12 ani.



Ionel Ovidiu Bogdan: „Nu mai avem nicio legătură”

Contactat de Libertatea, președintele CJ Maramureș spune că nu are nicio legătură cu contractele câștigate de KUBO, după ce el și soția s-au retras din firmă.

„Soția s-a retras chiar mai repede de septembrie 2020 din firmă, din câte știu. Este o chestie de procedură pentru înregistrarea formalităților. Cât timp am fost la această firmă, noi nu am avut contracte de acest tip pe raza județului Maramureș, ne-am abținut tocmai pentru a nu se interpreta. Din momentul în care am ieșit din firmă, nu mai avem nicio legătură cu această societate comercială”, a declarat Ionel Bogdan.



