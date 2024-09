Linda Sun, în vârstă de 41 de ani, „a acționat la ordinul, direcția sau cererea” Beijingului în schimbul unor milioane de dolari plătiți în comisioane, livrări speciale la domiciliu și alte avantaje, potrivit unui rechizitoriu federal.

Procurorii spun că Linda Sun și Christopher Hu, soțul și coinculpat, și-au folosit banii astfel obținuți pentru a cumpăra imobile și vehicule de lux.

Cuplul a pledat marți nevinovat față de acuzațiile ce i-au fost aduse în fața unui tribunal federal din Brooklyn.

Linda Sun a fost concediată în urmă cu aproape doi ani, după ce biroul lui Hochul, care a devenit guvernator în 2021, a descoperit „dovezi de conduită greșită” și a raportat-o ​​autorităților.

Linda Sun și Christopher Hu se confruntă acum cu mai multe acuzații, printre care încălcarea Legii de înregistrare a agenților străini, fraudă cu vize, aducerea a patru imigranți ilegali și conspirație pentru spălarea banilor.

Procurorii: A acționat ca un agent sub acoperire

Procurorii spun că Linda Sun a acționat ca „un agent sub acoperire al guvernului chinez”, în timp ce soțul ei „a facilitat transferul de milioane de dolari în scop personal”.

Se presupune că femeia i-a blocat pe reprezentanții guvernului din Taiwan să vorbească cu oficialii din New York, a furnizat scrisori de invitație neautorizate către SUA pentru oficialii chinezi, a schimbat unilateral mesajele oficialilor de stat despre China și chiar a adăugat pe listă un oficial chinez la o conferință video privată a guvernului de stat în legătură cu pandemia de COVID-19.

Christie Curtis, directorul adjunct interimar al FBI, a declarat că Linda Sun „și-a exercitat poziția pentru a promova în secret” agenda chineză, astfel că „a amenințat direct securitatea națională a țării noastre”.

În schimb, procurorii spun că Linda Sun a primit recompense în valoare totală de milioane de dolari.

De asemenea, a primit bilete la spectacole, avantaje de călătorie și mâncare, inclusiv, conform rechizitoriului, cel puțin 16 mese cu rață sărată în stil Nanjing, pregătite de bucătarul personal al unui reprezentant al guvernului chinez și livrate acasă la părinții Lindei Sun.

Cuplul a spălat sume mari de bani pentru a cumpăra produse de lux, inclusiv un Ferrari și proprietăți în Hawaii și New York, se adaugă în rechizitoriu.

„Schema ilegală a îmbogățit familia inculpatului cu milioane de dolari”, a declarat procurorul american Breon Peace.

Potrivit rechizitoriului, Christopher Hu a operat mai multe afaceri în New York, printre care exportator de fructe de mare.

De asemenea, a deținut un magazin de vinuri și o firmă de consultanță financiară și se baza frecvent pe serviciile unui agent de transport autorizat al guvernului chinez.

Linda Sun a ocupat posturi de rang înalt în SUA

Linda Sun, cetățeană americană naturalizată, născută în China, a ocupat mai multe posturi de rang înalt în ramurile executive ale statului și agențiilor de stat din 2012 și a fost șef adjunct de personal al guvernatoarei din New York, Kathy Hochul, timp de aproape un an, înainte de a fi concediată în 2023.

Biroul guvernatorului a declarat că Linda Sun a fost angajată inițial de administrația anterioară a lui Andrew Cuomo, care a demisionat în august 2021, pe fondul acuzațiilor de comportament sexual necorespunzător.

„Această persoană a fost angajată de camera executivă în urmă cu mai bine de un deceniu. Am reziliat contractul ei în martie 2023, după ce am descoperit dovezi de conduită greșită. Am raportat imediat acțiunile ei forțelor de ordine și am asistat forțele de ordine pe tot parcursul acestui proces”, a declarat un purtător de cuvânt pentru BBC.

Însă un purtător de cuvânt al Andrew Cuomo a declarat pentru radioul local WNYC că doamna Sun „a avut puține sau deloc interacțiuni” cu guvernatorul de atunci în timpul mandatului său, fiind ulterior promovată de administrația Hochul.

Linda Sun și Christopher Hu au fost arestați marți dimineață în casa lor de 3,5 milioane de dolari din Long Island, la aproximativ șase săptămâni după ce reședința a fost percheziționată în cadrul unei investigații FBI.

În instanță, marți după-amiază, Lindei Sun i s-a ordonat să nu aibă niciun contact cu consulatul și misiunea Chinei din New York.

Judecătorul Brian Cogan a decis, de asemenea, ca deplasarea celor doi să se limiteze la New York City, cartierul Long Island și statele Maine și New Hampshire.

Cei doi soți au fost eliberați pe cauțiune. Linda Sun a plătit 1,5 milioane de dolari, iar Christopher Hu, 500.000 de dolari. Ambii vor raporta judecătorului la sfârșitul acestei luni.

