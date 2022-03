Cezar Preda, 62 de ani, este propunerea pentru postul de director adjunct al ICR Paris. Inginer în comunism, Preda a ajuns viceprimar al Buzăului, apoi șeful serviciului Patrimoniu din primărie.

În 1999, s-a înscris în PD și, ulterior, a devenit lider de organizație și vicepreședinte al PDL, dar și al PNL. Până în 2004, când a ajuns în Parlamentul României, s-a dedicat domeniului salubrității. A fost, printre altele, vicepreşedinte al Consiliului Naţional al Salubrităţii și director general al REBU, cel mai vechi serviciu de salubrizare al Bucureştiului.

Din 2004 până în 2020, a fost deputat de Buzău și de Dâmbovița, fiind, printre altele, membru al Comisiei pentru Politică Externă, președinte al Comisiei de Securitate Națională și președinte al Comisiei de Control a activității SRI.

Preda a fost unul dintre liderii de vizibilitate și de influență politică în cea mai bună perioadă a PD-L, când Traian Băsescu era președintele României.

S-a perfecționat la Colegiul Academiei Naționale de Informații

Preda are o diplomă de inginer metalurg obținută la Institutul Politehnic Bucureşti. Conform CV-ului publicat pe cdep.ro, Preda are și o licență în economie la Academia de Studii Economice – Centrul Teritorial Buzău, care este, de fapt, o filială ASE de învățământ la distanță. Are și un doctorat în inginerie mecanică, la Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti.

Preda a urmat și cursuri de perfecționare la Colegiul Național de Apărare și al Academiei Naționale de Informații – „Securitate şi bună guvernare”, respectiv „Securitate naţională”.

După 16 ani în Camera Deputaților, în 2020, Cezar Preda a anunțat că se retrage din politică. „Sunt de două decenii la vârful politicii. E momentul să vină oamenii tineri”, a spus el.

Preda este propus de PNL pentru a conduce Institutul Cultural Român de la Paris.

Un fost membru PCR, la cârma ICR Lisabona

Pentru postul de director ICR Lisabona, PNL îl propune pe Victor Paul Dobre, 70 de ani, care s-a numărat printre foștii parlamentari care au contestat în justiţie eliminarea pensiilor speciale.

Victor Paul Dobre a absolvit Colegiul Național de Apărare, a fost deputat PNL timp de patru mandate, precum și prefect al județului Galați și ministru delegat pentru administrația MAI, potrivit CV-ului său oficial.

Despre propunerile celor doi a scris și profesorul Ciprian Mihali pe pagina sa de Facebook.

Pentru a afla ce anume din activitatea celor doi politicieni îi recomandă pentru aceste funcții, Libertatea l-a contactat pe președintele ICR, Liviu Sebastian Jicman, însă acesta nu a răspuns solicitării până la ora publicării articolului.

Noul președinte promite „resurse umane competente”

Potrivit proiectului de buget pe 2022, ICR are alocată suma de 32.856.000 de lei. Președintele Liviu Jicman, care ocupă funcția de trei luni, spunea recent că, deşi bugetul creşte cu 14% faţă de anul trecut, este în continuare foarte mic în comparaţie cu nevoile instituției.

La începutul anului, Jicman a prezentat o strategie de relansare a instituției, care a fost în centrul mai multor controverse de-a lungul anilor. În 2020, într-o serie de articole, Libertatea a arătat cum se făceau angajările la ICR pe bază de nepotism.

În noua strategie, printre altele, sunt promise: dezvoltarea instituţională printr-un sistem de management performant, resurse umane competente şi promovarea brandului ICR.

