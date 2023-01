Fostul premier britanic Boris Johnson, vizită surpriză în Ucraina: „Îi veți scoate pe ruși din țara voastră”

Fostul premier britanic Boris Johnson, 58 de ani, a vizitat astăzi, 22 ianuarie, Kievul. El s-a întâlnit cu președintele Volodimir Zelenski și a promis că Marea Britanie „va rămâne alături de Ucraina atâta timp cât este nevoie”, relatează agenția Reuters, preluată de HotNews.ro.

În cadrul unei călătorii neplanificate, Johnson a vizitat Borodianka și Bucha, orașe-satelit ale Kievului, devenite simbolul atrocităților comise de forțele ruse în primele luni ale invaziei.

Boris Johnson, care a demisionat în septembrie, a fost prim-ministru când Rusia a invadat Ucraina în februarie și a căutat să poziționeze Londra drept principalul aliat al Kievului în Occident.

„Pot să vă spun că Regatul Unit va rămâne pe lângă Ucraina cât va fi nevoie”, i-a spus Johnson primarului din Bucha.

„Veți câștiga și îi veți scoate pe toți rușii din țara voastră, dar vom fi acolo pe termen lung. Și vom dori, de asemenea, să vă ajutăm să reconstruiți”, a spus el.

În Bucha, Johnson și-a făcut selfie-uri cu locuitorii și a depus flori în cinstea victimelor războiului. A vizitat o biserică pentru a vedea o expoziție și a dat un autograf pe o copie a cărții sale despre Winston Churchill pentru un preot.

În Borodianka, a mers pe străzi, pe lângă blocurile rezidențiale distruse de bombardamentele rusești. Guvernatorul regional al Kievului, Oleksii Kuleba, care l-a însoțit, a declarat că 162 de locuitori au fost uciși în timpul ocupației ruse de o lună a orașului anul trecut. Kuleba a spus că aproximativ 60% dintre rezidenți s-au întors de atunci.

La Kiev, unde Johnson este cetățean de onoare, a fost întâmpinat personal de Zelenski și de un lung șir de oficiali de top, inclusiv de ministrul de externe și de șeful biroului președintelui.

Johnson și Zelenski

Toată aprecierea ucrainenilor pentru Boris Johnson pare să fie cuprinsă în mesajul Ministerului Apărării al Ucrainei la sosirea fostului premier britanic în Ucraina: „Prieteni ca acesta valorează mai mult decât o escadrilă de tancuri. Suntem bucuroși să-i urăm bun venit lui Boris Johnson în Ucraina. O persoană care a fost alături de poporul ucrainean din prima zi”.

În timpul mandatului său, Johnson a vizitat Kievul de mai multe ori și l-a sunat frecvent pe Zelenski. De asemenea, inclusiv președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-ar fi spus lui Boris Johnson că este un erou și că „toată lumea te iubește”.

Urmărește-ne pe Google News

