Tahirys Dos Santos, fundaș stânga de 19 ani, a fost transportat cu elicopterul la o clinică de mari arși din Germania, după ce a suferit arsuri grave.

FC Metz, clubul său, a emis un comunicat, joi seară: „Directorii, jucătorii, antrenorii și angajații clubului sunt în stare de șoc și își unesc gândurile pentru a i le trimite lui Tahirys, în aceste ore în care acesta suferă pe un pat de spital”.

Conform LÉquipe, Tahirys se afla în vacanță la munte, cazat într-o cabană împreună cu prietenii și a participat la petrecerea din barul „Le Constellation” din stațiunea elvețiană Crans-Montana. El urma să își reia antrenamentele luni.

În actualul sezon, el are 10 meciuri pentru echipa B a lui Metz, în National 3, grupa E, unde a reușit un assist.

Clubul Metz a solicitat respectarea intimității lui Tahirys și a familiei sale; „Vești despre Tahirys vor fi furnizate în cazul în care va exista vreo schimbare semnificativă în starea sa de sănătate. Între timp, FC Metz le cere tuturor să respecte intimitatea lui Tahirys și a familiei sale”.

Printre cei 115 răniți se numără cel puțin 6 cetățeni francezi, a transmis Ministerul de Externe de la Paris. 8 cetățeni francezi „nu au fost încă localizați”.

Cel puțin 40 de persoane au murit în incendiul dezastruos din Crans-Montana, iar aproximativ 115 au fost rănite. Până în prezent se cunosc puține detalii despre victime.

Se știe că între 12 și 15 italieni au fost spitalizați în urma incendiului. Anunțul a fost făcut de ministrul italian de externe, Antonio Tajani. Aproximativ același număr de persoane sunt încă dispărute.

Printre cei dispăruți se numără și Giovanni Tamburi, 16 ani, din Bologna. Mama sa a lansat un apel pentru a-și găsi fiul.

„Sunăm la toate spitalele, dar nimeni nu știe nimic, mai ales că pacienții sunt într-o stare groaznică”, a declarat ea pentru La Repubblica.

Giovanni era în vacanță în Crans-Montana cu tatăl său, care deține o casă în Elveția.

