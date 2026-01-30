Luna Leului sau Luna Zăpezii din februarie își lasă amprenta puternică asupra sufletului colectiv, trezind forța interioară, voința și dorința de afirmare. Vibrațiile Lunii Pline activează demnitatea, onoarea și mândria, dar scot la lumină și adevărul personal, puterea autentică și rezistența în fața provocărilor. Este un moment de revelație, în care inima cere să fie auzită, iar spiritul este chemat să strălucească fără teamă.

Ce înseamnă Luna Zăpezii din 1 februarie

Din punct de vedere spiritual, Luna Zăpezii este adesea asociată cu reflecția, răbdarea și claritatea emoțională. Ea încurajează eliberarea de tot ceea ce se simte apăsător sau depășit, creând spațiu pentru reînnoire și noi începuturi pline de energie și dinamism. Această Lună Plină favorizează, de asemenea, introspecția, echilibrul interior și încrederea în ritmul natural al schimbării.

În astrologie, Luna Plină din februarie este legată de încredere, creativitate și autoexprimare, deoarece are loc în zodia Leu. Ea încurajează aducerea emoțiilor la suprafață și exprimarea autentică a sinelui.

Toate lucrurile frumoase pe care le are zodia Leului vor fi puse în lumină de Luna Plină din 1 februarie. Bineînțeles, este și o zodie cu unele trăsături negative precum egoismul sau îngâmfarea, dar conjunctura astrală din februarie pune accentul pe tot ce are mai bun Leul și mai puțin pe defectele lui.

Leu sau Rac? Foc sau Apă? Controverse legate de Luna Plină din 1 februarie

În mod obișnuit, Luna Plină din februarie apare, de obicei, fie în zodia Racului, fie în zodia Leului. De asemenea, din punct de vedere astronomic, Luna Plină din februarie poate apărea într-una dintre aceste trei constelații: constelațiile zodiacale Leu și Rac sau constelația Sextans, situată chiar lângă Leu.

În majoritatea anilor, Luna Plină din februarie se află în constelația Leu. Totuși, anul 2026 va fi unul special – discul lunar va fi poziționat în Constelația Rac, așa cum poate fi observat de către pasionații de astronomie. El va trece în dreptul constelației Leu abia pe data de 3 februarie.

Cu toate acestea, din perspectivă astrologică, Luna Plină din 1 februarie 2026 este considerată a fi în zodia Leu. Acest lucru se datorează faptului că semnele zodiacale nu sunt strict legate de constelațiile vizibile pe cer. Așadar, pentru amatorii de astrologie, Luna plină din 1 februarie este în semnul de Foc al Leului, chiar dacă ea, pe cer, apare în dreptul constelației Rac.

De ce se numește Luna Zăpezii (Snow Moon)

În mod tradițional, Luna Plină din februarie este numită Luna Zăpezii în America de Nord și în Europa. Spre deosebire de alte denumiri ale Lunii Pline (precum Luna Viermelui sau Luna Roz), acest nume este foarte sugestiv și nu necesită prea multe explicații.

Februarie este luna cu cele mai abundente ninsori în America de Nord, motiv pentru care triburile de nativi americani au numit-o Luna Zăpezii. Unele triburi o mai numeau și Luna Foametei, deoarece vânătoarea era extrem de dificilă din cauza condițiilor meteo aspre.

Denumiri alternative ale Lunii Pline din februarie

În China: este Luna Mugurilor: în luna februarie încep să apară primii muguri pe ramurile copacilor.

Pentru celți: este Luna Gheții

Pentru indienii Cree (Canada și nordul SUA): este Luna Vulturului

Pentru indienii Cherokee (sud-estul SUA): este Luna Oaselor

Indienii Ojibwe (sudul Canadei și Câmpiile de Nord, SUA): o numeau Luna când se nasc puii de urs

În triburile Omaha (Câmpiile Centrale, SUA): era Luna când se întorc gâștele

Pentru indienii Haida (Alaska): este Luna Gâștei

În Emisfera sudică: este Luna Grâului, Luna Orzului, Luna Roșie, Luna Câinelui

Conjunctura astrală. Ce aduce Luna Plină din Leu

În preajma zilei de 1 februarie, Luna Plină din Leu se scaldă în lumina Soarelui aflat în Vărsător, iar întâlnirea lor desenează pe cer o tensiune subtilă, dar plină de sens. Leul și Vărsătorul par, la prima vedere, spirite diferite, cu puține puncte de legătură. Și totuși, se întâlnesc acolo unde contează cel mai mult: în dorința de a acționa, de a schimba, de a merge înainte fără ezitare.

Ambele zodii poartă în ele focul inițiativei și curajul explorării. Sunt chemate de necunoscut, îndrăznesc să încerce ceea ce nu a mai fost încercat și luptă cu toată ființa pentru idealurile lor. Când simt chemarea, Leul și Vărsătorul nu așteaptă – acționează, ghidați de inimă și de viziune.

Sub această influență astrală, Luna Plină din 1 februarie poate deveni un moment de răscruce pentru multe zodii. Este timpul începuturilor îndrăznețe și al schimbărilor majore: cu Mercur în Vărsător, aducător de aventură, idei noi și oportunități neașteptate, și cu Venus în Capricorn, care oferă stabilitate, câștig și siguranță. Ceea ce dăruim și ceea ce primim în lumina acestei Luni Pline capătă greutate, sens și promisiunea unui viitor mai clar

Luna Plină din 1 februarie și sănătatea

Energia Lunii Pline sporește în preajma zilei de 1 februarie și afectează în mod deosebit sănătatea, starea de bine și tonusul zodiilor. Datorită Leului, va fi o Lună plină cu o energie benefică. Optimismul, puterea lăuntrică, energia și gândirea pozitivă vor fi la cote maxime.

Luna Plină din Leu este benefică pentru sănătate. Ea grăbește vindecarea unor afecțiuni de scurtă durată cum ar fi inflamațiile, infecțiile și virozele.

Luna Plină pune accentul pe nevoia noastră de mișcare, de libertate și acțiune. Vom fi mai activi, vom avea un tonus bun, trebuie să ne bucurăm de clipele frumoase, de dragoste, de glumele bune și să râdem mai mult. Activitățile tonice și râsul sunt bune pentru inimă, iar Luna Plină din Leu este un moment benefic pentru cei care au probleme cu inima.

Luna Plină din 1 februarie și zodiile

Berbec

Sub lumina aprinsă a Lunii Pline din Leu, Berbecul este chemat să rupă vechile legături care nu îi mai aduc siguranță. Apar schimbări necesare, chiar dacă ele cer efort și asumare. Un nou drum profesional, mai stabil și mai bine răsplătit, se conturează la orizont. Deși ritmul va fi mai intens, roadele vor veni curând, iar peste câteva luni vei simți că ai ales cu înțelepciune și curaj.

Taur

Pentru Taur, Luna Plină deschide o poartă neașteptată. Este un timp al hotărârilor ferme, chiar dacă ele aduc mai multă responsabilitate. Energia Leului favorizează schimbările concrete: transformarea spațiului de acasă, achiziții importante sau un nou ritual de grijă față de trup.

Gemeni

Sub razele Lunii Pline, Gemenii primesc claritate acolo unde domnea confuzia. Adevăruri nerostite ies la suprafață, iar relațiile se pot vindeca sau se pot transforma profund. Este un moment magic pentru declarații curajoase și decizii care modelează viitorul afectiv.

Rac

Luna Plină din 1 februarie aprinde focul pasiunii în inima Racilor, chiar și acolo unde emoțiile erau ținute sub protecție. Timp de câteva zile, dorința de aventură și apropiere devine greu de ignorat. Energia Leului te invită să trăiești intens, să ieși din carapace și să lași sentimentele să curgă liber.

Leu

Zodia Leu, profund influențată de Luna plină, va avea de câștigat în planul carierei. Nativii Lei au acum mai multe șanse să obțină anumite avantaje în plus, o mărire de salariu, o promovare sau alte beneficii la serviciu. Este o perioadă propice să se dezvolte din punct de vedere profesional.

Fecioară

Nativii Fecioare lasă prudența deoparte, își iau curajul în dinți și încearcă lucruri noi, pentru care nu există manuale cu instrucțiuni. Se aventurează într-o relație nouă, încearcă un sport nou, încearcă o dietă nouă, orice le-ar face bine deopotrivă pentru suflet și pentru sănătate.

Balanță

Nativii din zodia Balanța care au risipit banii în ultima vreme găsesc noi resurse să își rotunjească veniturile. Primesc mai mulți bani după 1 februarie. Cei care se concentrează asupra activităților care aduc profit, vor aduna o sumă frumoasă de bani.

Scorpion

Astrele anunță o răsplată frumoasă chiar de la începutul lunii februarie, iar Luna plină din Leu pare să aducă zile prospere pentru Scorpioni. Unii nativi este posibil să primească un bonus semnificativ la serviciu, alții primesc bani din partea unor persoane care vor să se revanșeze.

Săgetător

Sub strălucirea Lunii Pline din 1 februarie, Săgetătorul pășește într-un cerc al norocului. Ideile inspirate se leagă ca prin magie. Poate apărea o oportunitate de afacere promițătoare sau o poveste de dragoste care aprinde focul pasiunii. Luna Leului îți binecuvântează curajul, romantismul și spiritul întreprinzător — tot ce îndrăznești acum prinde viață.

Capricorn

Pentru Capricorn, Luna Plină aduce belșug din mai multe direcții. Banii curg din surse neașteptate: recompense, bonusuri, sprijin familial sau ajutor venit exact la momentul potrivit. Energia Leului te ajută să pui bazele unor proiecte solide, din care vor izvorî beneficii pe termen lung.

Vărsător

Vărsătorul este chemat să-și canalizeze energia către misiunea sa profesională. Chiar dacă programul se prelungește, totul va fi inspirație pură. Idei îndrăznețe, soluții originale și propuneri de colaborare prind contur sub această Lună Plină. Unele pot deschide uși către câștiguri mai mari sau afaceri construite în familie.

Pești

Pentru Peștii hotărâți să își schimbe destinul profesional, Luna Plină luminează drumul spre reușită. Legături karmice, întâlniri-cheie și conversații revelatoare îți pot schimba traiectoria. O ofertă bună, însoțită de o recompensă financiară pe măsura efortului tău, aduce bucurie profundă.

