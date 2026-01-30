Luna Leului sau Luna Zăpezii din februarie își lasă amprenta puternică asupra sufletului colectiv, trezind forța interioară, voința și dorința de afirmare. Vibrațiile Lunii Pline activează demnitatea, onoarea și mândria, dar scot la lumină și adevărul personal, puterea autentică și rezistența în fața provocărilor. Este un moment de revelație, în care inima cere să fie auzită, iar spiritul este chemat să strălucească fără teamă.

Ce înseamnă Luna Zăpezii din 1 februarie

Din punct de vedere spiritual, Luna Zăpezii este adesea asociată cu reflecția, răbdarea și claritatea emoțională. Ea încurajează eliberarea de tot ceea ce se simte apăsător sau depășit, creând spațiu pentru reînnoire și noi începuturi pline de energie și dinamism. Această Lună Plină favorizează, de asemenea, introspecția, echilibrul interior și încrederea în ritmul natural al schimbării.

În astrologie, Luna Plină din februarie este legată de încredere, creativitate și autoexprimare, deoarece are loc în zodia Leu. Ea încurajează aducerea emoțiilor la suprafață și exprimarea autentică a sinelui.

Toate lucrurile frumoase pe care le are zodia Leului vor fi puse în lumină de Luna Plină din 1 februarie. Bineînțeles, este și o zodie cu unele trăsături negative precum egoismul sau îngâmfarea, dar conjunctura astrală din februarie pune accentul pe tot ce are mai bun Leul și mai puțin pe defectele lui.

Leu sau Rac? Foc sau Apă? Controverse legate de Luna Plină din 1 februarie

În mod obișnuit, Luna Plină din februarie apare, de obicei, fie în zodia Racului, fie în zodia Leului. De asemenea, din punct de vedere astronomic, Luna Plină din februarie poate apărea într-una dintre aceste trei constelații: constelațiile zodiacale Leu și Rac sau constelația Sextans, situată chiar lângă Leu.

În majoritatea anilor, Luna Plină din februarie se află în constelația Leu. Totuși, anul 2026 va fi unul special – discul lunar va fi poziționat în Constelația Rac, așa cum poate fi observat de către pasionații de astronomie. El va trece în dreptul constelației Leu abia pe data de 3 februarie.

Cu toate acestea, din perspectivă astrologică, Luna Plină din 1 februarie 2026 este considerată a fi în zodia Leu. Acest lucru se datorează faptului că semnele zodiacale nu sunt strict legate de constelațiile vizibile pe cer. Așadar, pentru amatorii de astrologie, Luna plină din 1 februarie este în semnul de Foc al Leului, chiar dacă ea, pe cer, apare în dreptul constelației Rac.

De ce se numește Luna Zăpezii (Snow Moon)

În mod tradițional, Luna Plină din februarie este numită Luna Zăpezii în America de Nord și în Europa. Spre deosebire de alte denumiri ale Lunii Pline (precum Luna Viermelui sau Luna Roz), acest nume este foarte sugestiv și nu necesită prea multe explicații.

Februarie este luna cu cele mai abundente ninsori în America de Nord, motiv pentru care triburile de nativi americani au numit-o Luna Zăpezii. Unele triburi o mai numeau și Luna Foametei, deoarece vânătoarea era extrem de dificilă din cauza condițiilor meteo aspre.

Denumiri alternative ale Lunii Pline din februarie

În China: este Luna Mugurilor: în luna februarie încep să apară primii muguri pe ramurile copacilor.
Pentru celți: este Luna Gheții
Pentru indienii Cree (Canada și nordul SUA): este Luna Vulturului
Pentru indienii Cherokee (sud-estul SUA): este Luna Oaselor
Indienii Ojibwe (sudul Canadei și Câmpiile de Nord, SUA): o numeau Luna când se nasc puii de urs
În triburile Omaha (Câmpiile Centrale, SUA): era Luna când se întorc gâștele
Pentru indienii Haida (Alaska): este Luna Gâștei
În Emisfera sudică: este Luna Grâului, Luna Orzului, Luna Roșie, Luna Câinelui

Conjunctura astrală. Ce aduce Luna Plină din Leu

În preajma zilei de 1 februarie, Luna Plină din Leu se scaldă în lumina Soarelui aflat în Vărsător, iar întâlnirea lor desenează pe cer o tensiune subtilă, dar plină de sens. Leul și Vărsătorul par, la prima vedere, spirite diferite, cu puține puncte de legătură. Și totuși, se întâlnesc acolo unde contează cel mai mult: în dorința de a acționa, de a schimba, de a merge înainte fără ezitare.

Ambele zodii poartă în ele focul inițiativei și curajul explorării. Sunt chemate de necunoscut, îndrăznesc să încerce ceea ce nu a mai fost încercat și luptă cu toată ființa pentru idealurile lor. Când simt chemarea, Leul și Vărsătorul nu așteaptă – acționează, ghidați de inimă și de viziune.

Sub această influență astrală, Luna Plină din 1 februarie poate deveni un moment de răscruce pentru multe zodii. Este timpul începuturilor îndrăznețe și al schimbărilor majore: cu Mercur în Vărsător, aducător de aventură, idei noi și oportunități neașteptate, și cu Venus în Capricorn, care oferă stabilitate, câștig și siguranță. Ceea ce dăruim și ceea ce primim în lumina acestei Luni Pline capătă greutate, sens și promisiunea unui viitor mai clar

Luna Plină din 1 februarie și sănătatea

Energia Lunii Pline sporește în preajma zilei de 1 februarie și afectează în mod deosebit sănătatea, starea de bine și tonusul zodiilor. Datorită Leului, va fi o Lună plină cu o energie benefică. Optimismul, puterea lăuntrică, energia și gândirea pozitivă vor fi la cote maxime.

Luna Plină din Leu este benefică pentru sănătate. Ea grăbește vindecarea unor afecțiuni de scurtă durată cum ar fi inflamațiile, infecțiile și virozele.

Luna Plină pune accentul pe nevoia noastră de mișcare, de libertate și acțiune. Vom fi mai activi, vom avea un tonus bun, trebuie să ne bucurăm de clipele frumoase, de dragoste, de glumele bune și să râdem mai mult. Activitățile tonice și râsul sunt bune pentru inimă, iar Luna Plină din Leu este un moment benefic pentru cei care au probleme cu inima.

Luna Plină din 1 februarie și zodiile

Berbec

Sub lumina aprinsă a Lunii Pline din Leu, Berbecul este chemat să rupă vechile legături care nu îi mai aduc siguranță. Apar schimbări necesare, chiar dacă ele cer efort și asumare. Un nou drum profesional, mai stabil și mai bine răsplătit, se conturează la orizont. Deși ritmul va fi mai intens, roadele vor veni curând, iar peste câteva luni vei simți că ai ales cu înțelepciune și curaj.

Taur

Pentru Taur, Luna Plină deschide o poartă neașteptată. Este un timp al hotărârilor ferme, chiar dacă ele aduc mai multă responsabilitate. Energia Leului favorizează schimbările concrete: transformarea spațiului de acasă, achiziții importante sau un nou ritual de grijă față de trup.

Gemeni

Sub razele Lunii Pline, Gemenii primesc claritate acolo unde domnea confuzia. Adevăruri nerostite ies la suprafață, iar relațiile se pot vindeca sau se pot transforma profund. Este un moment magic pentru declarații curajoase și decizii care modelează viitorul afectiv.

Rac

Luna Plină din 1 februarie aprinde focul pasiunii în inima Racilor, chiar și acolo unde emoțiile erau ținute sub protecție. Timp de câteva zile, dorința de aventură și apropiere devine greu de ignorat. Energia Leului te invită să trăiești intens, să ieși din carapace și să lași sentimentele să curgă liber.

Leu

Zodia Leu, profund influențată de Luna plină, va avea de câștigat în planul carierei. Nativii Lei au acum mai multe șanse să obțină anumite avantaje în plus, o mărire de salariu, o promovare sau alte beneficii la serviciu. Este o perioadă propice să se dezvolte din punct de vedere profesional.

Fecioară

Nativii Fecioare lasă prudența deoparte, își iau curajul în dinți și încearcă lucruri noi, pentru care nu există manuale cu instrucțiuni. Se aventurează într-o relație nouă, încearcă un sport nou, încearcă o dietă nouă, orice le-ar face bine deopotrivă pentru suflet și pentru sănătate.

Balanță

Nativii din zodia Balanța care au risipit banii în ultima vreme găsesc noi resurse să își rotunjească veniturile. Primesc mai mulți bani după 1 februarie. Cei care se concentrează asupra activităților care aduc profit, vor aduna o sumă frumoasă de bani.

Scorpion

Astrele anunță o răsplată frumoasă chiar de la începutul lunii februarie, iar Luna plină din Leu pare să aducă zile prospere pentru Scorpioni. Unii nativi este posibil să primească un bonus semnificativ la serviciu, alții primesc bani din partea unor persoane care vor să se revanșeze.

Săgetător

Sub strălucirea Lunii Pline din 1 februarie, Săgetătorul pășește într-un cerc al norocului. Ideile inspirate se leagă ca prin magie. Poate apărea o oportunitate de afacere promițătoare sau o poveste de dragoste care aprinde focul pasiunii. Luna Leului îți binecuvântează curajul, romantismul și spiritul întreprinzător — tot ce îndrăznești acum prinde viață.

Capricorn

Pentru Capricorn, Luna Plină aduce belșug din mai multe direcții. Banii curg din surse neașteptate: recompense, bonusuri, sprijin familial sau ajutor venit exact la momentul potrivit. Energia Leului te ajută să pui bazele unor proiecte solide, din care vor izvorî beneficii pe termen lung.

Vărsător

Vărsătorul este chemat să-și canalizeze energia către misiunea sa profesională. Chiar dacă programul se prelungește, totul va fi inspirație pură. Idei îndrăznețe, soluții originale și propuneri de colaborare prind contur sub această Lună Plină. Unele pot deschide uși către câștiguri mai mari sau afaceri construite în familie.

Pești

Pentru Peștii hotărâți să își schimbe destinul profesional, Luna Plină luminează drumul spre reușită. Legături karmice, întâlniri-cheie și conversații revelatoare îți pot schimba traiectoria. O ofertă bună, însoțită de o recompensă financiară pe măsura efortului tău, aduce bucurie profundă.

Foto: Shutterstock.com

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine.
ABONEAZĂ-TE HOROSCOPUL ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
„Măicuța Beatrice”, falsa clarvăzătoare care s-a îmbogățit din descântece și dezlegări de blesteme. Lucrare de „împăcare” a unui cuplu, taxată cu aproape 90.000 de euro
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Viorica de la Clejani a făcut anunțul care a înmărmurit pe toată lumea: „Pentru mine, Fulgy nu mai există. Mă lepăd!”. A rupt orice legătură cu fiul ei, dar ce tocmai s-a aflat din familia lor întrece orice imaginație
Viva.ro
Viorica de la Clejani a făcut anunțul care a înmărmurit pe toată lumea: „Pentru mine, Fulgy nu mai există. Mă lepăd!”. A rupt orice legătură cu fiul ei, dar ce tocmai s-a aflat din familia lor întrece orice imaginație
Wow, cât de frumoasă poate fi Irina, la 24 de ani! Fiica lui Crin Antonescu este extrem de discretă, dar a făcut o excepție și a postat în online o poză în care apare împreună cu tatăl ei!
Unica.ro
Wow, cât de frumoasă poate fi Irina, la 24 de ani! Fiica lui Crin Antonescu este extrem de discretă, dar a făcut o excepție și a postat în online o poză în care apare împreună cu tatăl ei!
Artista noastră s-a despărțit de iubitul ei după patru ani de relație! Vedeta a făcut primele declarații despre separare: „E foarte dureros...” Video
Elle.ro
Artista noastră s-a despărțit de iubitul ei după patru ani de relație! Vedeta a făcut primele declarații despre separare: „E foarte dureros...” Video
gsp
Opinie| „Dan Capatos m-a oripilat în această dimineață, e absolut inuman ce a făcut!”. Atac devastator: „E abominabil să profiți așa de un om”
GSP.RO
Opinie| „Dan Capatos m-a oripilat în această dimineață, e absolut inuman ce a făcut!”. Atac devastator: „E abominabil să profiți așa de un om”
Ianis Hagi, captiv în «raiul pensionarilor»! Imagini ireale cu locul unde s-a mutat fiul Regelui: «Nu seamănă deloc cu Turcia!»
GSP.RO
Ianis Hagi, captiv în «raiul pensionarilor»! Imagini ireale cu locul unde s-a mutat fiul Regelui: «Nu seamănă deloc cu Turcia!»
Parteneri
Ultima oră! Oana Ioniță, verdict decisiv după războiul pe copil cu fostul soț! Fiul de 11 ani, scos din mijlocul scandaluli! Neașteptat ce a decis instanța
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Oana Ioniță, verdict decisiv după războiul pe copil cu fostul soț! Fiul de 11 ani, scos din mijlocul scandaluli! Neașteptat ce a decis instanța
Ultima oră! A murit concurenta de la “Chefi la cuțite”. Echipa e în șoc, colegii sunt devastați! Vedeta care a făcut anunțul tragic: “A fost implicată într-un accident de mașină și a murit...”
Avantaje.ro
Ultima oră! A murit concurenta de la “Chefi la cuțite”. Echipa e în șoc, colegii sunt devastați! Vedeta care a făcut anunțul tragic: “A fost implicată într-un accident de mașină și a murit...”
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate

Alte știri

Cătălin Cherecheș „forțează” poarta pușcăriei cu o hotărâre a Înaltei Curți. Judecătorii: „Deciziile instanței supreme nu sunt legi”
Exclusiv
Știri România 10:00
Cătălin Cherecheș „forțează” poarta pușcăriei cu o hotărâre a Înaltei Curți. Judecătorii: „Deciziile instanței supreme nu sunt legi”
O fostă concurentă de la „Chefi la cuțite” a murit. Chef Ștefan Popescu îi dăduse cuțitul de aur în 2025
Știri România 09:49
O fostă concurentă de la „Chefi la cuțite” a murit. Chef Ștefan Popescu îi dăduse cuțitul de aur în 2025
Parteneri
Banii ținuți la saltea își pierd din valoare. Cum îi poți proteja de inflație
Adevarul.ro
Banii ținuți la saltea își pierd din valoare. Cum îi poți proteja de inflație
„Rămâne Kopic la Dinamo dacă ia titlul?”. Răspunsul clar al lui Andrei Nicolescu
Fanatik.ro
„Rămâne Kopic la Dinamo dacă ia titlul?”. Răspunsul clar al lui Andrei Nicolescu
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Mihalcea, omul-cheie în relansarea arădenilor
Mihalcea, omul-cheie în relansarea arădenilor
Alexandru Musi: „Părinții băgau și ultimul ban să mă poată duce la antrenamente”
Alexandru Musi: „Părinții băgau și ultimul ban să mă poată duce la antrenamente”
Parteneri
Au devenit părinți pentru a treia oară! Celebrul cuplu a dezvăluit vestea emoționantă, iar fanii au reacționat imediat
Elle.ro
Au devenit părinți pentru a treia oară! Celebrul cuplu a dezvăluit vestea emoționantă, iar fanii au reacționat imediat
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Viva.ro
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii

Monden

Cum mai plătește Cătălin Măruță școala la care merge Eva Măruță, după ce a rămas fără emisiunea de la PRO TV: „De unde ai tu bani?”
Stiri Mondene 09:42
Cum mai plătește Cătălin Măruță școala la care merge Eva Măruță, după ce a rămas fără emisiunea de la PRO TV: „De unde ai tu bani?”
Cum arată Mihai Trăistariu după ce și-a schimbat singur lookul. Apariția controversată a artistului. „Nu îți stă bine. Parcă ești electrocutat”
Stiri Mondene 29 ian.
Cum arată Mihai Trăistariu după ce și-a schimbat singur lookul. Apariția controversată a artistului. „Nu îți stă bine. Parcă ești electrocutat”
Parteneri
Cum arată casa în care locuiește Mihaela Rădulescu. Terasa imensă îți ia ochii, iar asta nu e tot
TVMania.ro
Cum arată casa în care locuiește Mihaela Rădulescu. Terasa imensă îți ia ochii, iar asta nu e tot
Noile materii introduse pentru elevii de clasa a IX-a, în următorul an şcolar
ObservatorNews.ro
Noile materii introduse pentru elevii de clasa a IX-a, în următorul an şcolar
Viorica de la Clejani, mesaj cutremurător în miez de noapte! ”Mă lepăd! Pentru mine nu mai există!” Decizia e luată și nu mai poate fi întoarsă din drum! Paharul s-a umplut!
Libertateapentrufemei.ro
Viorica de la Clejani, mesaj cutremurător în miez de noapte! ”Mă lepăd! Pentru mine nu mai există!” Decizia e luată și nu mai poate fi întoarsă din drum! Paharul s-a umplut!
Parteneri
Nu e glumă! Iubita numărului 9 ATP a câștigat mai mulți bani decât tenismenul la Australian Open
GSP.ro
Nu e glumă! Iubita numărului 9 ATP a câștigat mai mulți bani decât tenismenul la Australian Open
Americanii au reacționat după lansarea noului Duster: „Arată ca o Dacia pentru oamenii bogați”
GSP.ro
Americanii au reacționat după lansarea noului Duster: „Arată ca o Dacia pentru oamenii bogați”
Parteneri
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Mediafax.ro
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
VIDEO Cauza accidentului de la Lugojel. Un suporter a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca microbuzul să intre în TIR: "S-a blocat volanul în depășire"
StirileKanalD.ro
VIDEO Cauza accidentului de la Lugojel. Un suporter a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca microbuzul să intre în TIR: "S-a blocat volanul în depășire"
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Wowbiz.ro
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Wowbiz.ro
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Doliu imens la ANTENA 1. S-a stins INTR-UN ACCIDENT GROAZNIC. Confirmarea a venit ACUM
Redactia.ro
Doliu imens la ANTENA 1. S-a stins INTR-UN ACCIDENT GROAZNIC. Confirmarea a venit ACUM
Răsturnare de situație în cazul tragediei din Timiș. Microbuzul nu avea sistem de asistență
KanalD.ro
Răsturnare de situație în cazul tragediei din Timiș. Microbuzul nu avea sistem de asistență

Politic

Nicușor Dan s-a răzgândit în privința șefilor SRI și SIE: „Cel mai bine este să fie din afara partidelor”
Politică 10:08
Nicușor Dan s-a răzgândit în privința șefilor SRI și SIE: „Cel mai bine este să fie din afara partidelor”
Cristian Tudor Popescu a remarcat că Nicușor Dan nu îl susține pe Ilie Bolojan: „Poate îl va sacrifica”
Politică 09:33
Cristian Tudor Popescu a remarcat că Nicușor Dan nu îl susține pe Ilie Bolojan: „Poate îl va sacrifica”
Parteneri
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
Cristela Georgescu câștigă procesul cu ANRP. Statul român, obligat să deblocheze despăgubirile cerute de familia soției liderului suveranist
Fanatik.ro
Cristela Georgescu câștigă procesul cu ANRP. Statul român, obligat să deblocheze despăgubirile cerute de familia soției liderului suveranist
Teroare publică în baza legii sharia: Cuplu biciuit de 140 de ori pentru adulter și consum de alcool
Spotmedia.ro
Teroare publică în baza legii sharia: Cuplu biciuit de 140 de ori pentru adulter și consum de alcool