Vacanța prelungită petrecută în Thailanda a devenit pentru Anca Țurcașiu mai mult decât o simplă escapadă exotică. Artista a decis să lase deoparte rutina zilnică de înfrumusețare și să se bucure de o viață fără machiaj, fără coafură și fără artificii estetice.

Anca Țurcașiu, fără machiaj și fără coafură

Experiența, spune ea, a fost una eliberatoare, chiar dacă nu lipsită de mici greșeli omenești. În fotografia recentă postată de artistă, ea e surprinsă într-un cadru relaxat, pe o plajă tropicală. Tenul este natural, fără machiaj vizibil, iar părul este lăsat liber, cu un aspect ușor rebel, modelat doar de aerul umed și briza mării. Poartă o ținută lejeră, de vacanță, completată de o pereche de ochelari de soare și un colier discret, cu un pandantiv rotund.

Anca Țurcașiu a explicat, într-o postare pe Facebook, ce a însemnat pentru ea această schimbare și ce concluzii a tras după două luni de simplitate totală. Mesajul ei a fost unul sincer și autoironic: „My new look… 😅

Ce vreau să vă spun, de fapt, este că, de când am aterizat, nu am folosit make-up, feon… nimic. Doar cremă de față hidratantă, cu protecție solară, și mască pentru păr. Două luni fără machiaj și coafură… Mi se pare fantastic să trăiești așa…

Singura greșeală pe care am făcut-o a fost să car după mine o mulțime de haine și încălțări și, bineînțeles, o trusă de make-up de care nu aveam nevoie… eu, care mă lăudam că plec două luni cu 10 kg… Mai greșește omul… 😅😅😅 N-ai cum să fii perfect… 😉🙃”.

Anca Țurcașiu, siluetă de invidiat

Anca Țurcașiu are 55 de ani și o siluetă pe care și-o păstrează de ani. În cadrul unui interviu acordat recent, actrița a vorbit despre stilul ei alimentar și a dezvăluit care sunt alimentele la care a renunțat de foarte mult timp.

„N-am fost o carnivoră de fel. Nu a avut legătură cu a fi mai sănătoasă sau a arăta într-un fel. Este un mod de viață această alimentație, dar eu nu dau sfaturi nimănui. Fiecare are anumite pofte, anumite plăceri. Mănânc din când în când pește. Mi-am dat seama că nu-mi place carnea și am renunțat la ea”, a spus Anca Țurcașiu, la PRO TV.

„Mâncam doar ce puteam alege de pe masă fără carne, pentru că nu-mi plăcea. Ulterior s-a dovedit că analizele mele erau foarte bune și am mers pe drumul ăsta și mă simt foarte bine. Aș vrea să dau timpul înapoi, să mănânc carne dimineața, la prânz și seară și să văd care-i diferența. Este imposibil”, a mai mai spus artista. Anca Țurcașiu are câteva alimente la care a renunțat. Mănâncă cinci mese pe zi, fără grăsime, și spune că nu contează cât mănânci, ci ce mănânci.

„Am o singură masă mai consistentă, la care mănânc o salată bogată, cu de toate. Am grijă să am în frigider câte puțin din toate, legume, semințe și ton sau alt pește. Prepar la prânz un castron mare de salată. Durează zece minute. În rest, mă descurc cu alte gustări, fructe etc. Mâncare multă, la ore fixe. Mic dejun consistent, gustare la ora 11.00, masă de prânz la 13.00 – 14.00, gustare la 16.00 și ultima masă la 17.00. Mănânc cinci mese pe zi. Orice medic îți spune: mănânci și slăbești. Dar trebuie să știi ce să mănânci, cât să mănânci și cum. Nimic prăjit, nimic gras, nimic dulce, nimic sărat. Am eliminat complet grăsimile. Cașcavalul și telemeaua nu mai există pentru mine”, a precizat solista.

