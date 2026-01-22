De ce este importantă cantitatea de detergent pe care o folosim

Mulți dintre noi nu acordăm importanța cuvenită cantității potrivite de detergent pe care o punem la mașina de spălat la o singură spălare. Poate părea un aspect banal, însă se pare că acesta este important din mai multe puncte de vedere.

De multe ori există tentația de a folosi mai mult detergent, din convingerea că hainele vor ieși mai curate, însă în realitate lucrurile stau exact pe dos.

Dacă folosim prea mult detergent, acesta nu este clătit eficient. Excesul rămâne impregnat în fibrele textile, ceea ce face ca hainele să devină rigide, aspre la atingere și să capete un miros neplăcut în timp. În plus, reziduurile de detergent pot irita pielea, mai ales în cazul persoanelor cu piele sensibilă, al copiilor sau al celor care suferă de alergii. De asemenea, spuma în exces îngreunează procesul de spălare, deoarece mașina nu mai poate agita corect rufele, iar murdăria nu este îndepărtată eficient.

Pe termen lung, folosirea unei cantități prea mari de detergent afectează și mașina de spălat. Depunerile de detergent se pot acumula în sertar, pe garnituri, în furtunuri și în cuvă, favorizând apariția mucegaiului și a mirosurilor neplăcute. Aceste depuneri pot duce la defectarea unor componente și la scurtarea duratei de viață a aparatului, ceea ce înseamnă costuri suplimentare pentru reparații sau înlocuire.

Pe de altă parte, utilizarea unei cantități prea mici de detergent nu asigură o curățare eficientă. Petele, murdăria și mirosurile persistente nu sunt îndepărtate complet, iar hainele pot părea curate la suprafață, dar să păstreze murdărie în fibre. În timp, acest lucru duce la îngălbenirea sau aspectul tern al rufelor.

Ce fel de detergent folosim la mașina de spălat

În primul rând, trebuie ales detergentul în funcție de tipul de mașină de spălat. Mașinile automate necesită detergenți special formulați pentru a produce mai puțină spumă, astfel încât să nu afecteze mecanismul aparatului. Detergenții pentru spălare manuală sau universali, care fac multă spumă, pot reduce eficiența spălării și pot provoca depuneri sau chiar defecțiuni.

Tipul de rufe

Un alt criteriu important este tipul de rufe. Există detergenți speciali pentru rufe albe, colora­te și negre. Detergenții pentru rufe albe conțin agenți de albire care ajută la menținerea luminozității, dar pot deteriora culorile, dacă sunt folosiți greșit. Detergenții pentru rufe colorate sunt concepuți să curețe eficient fără a estompa nuanțele, iar cei pentru rufe negre protejează intensitatea culorii și previn decolorarea. Alegerea detergentului potrivit ajută la păstrarea aspectului hainelor pe termen lung.

Hainele delicate, din lână, mătase sau materiale sintetice fine, au nevoie de detergenți speciali, mai blânzi, care să nu deterioreze fibrele. Pentru hainele foarte murdare, precum cele de lucru sau echipamentele sportive, este indicat un detergent cu putere mare de curățare, dar folosit cu măsură.

Sensibilitatea pielii

Un alt aspect esențial este sensibilitatea pielii. Pentru copii, persoane alergice sau cu piele sensibilă, sunt recomandate detergenții hipoalergenici, fără parfumuri intense, coloranți sau substanțe agresive. Aceștia reduc riscul de iritații și sunt mai siguri pentru utilizarea frecventă.

Detergent pudră, lichid sau capsule?

Forma detergentului contează și ea. Detergenții lichizi se dizolvă mai ușor și sunt eficienți la temperaturi scăzute, fiind ideali pentru spălări rapide sau haine ușor murdare. Detergenții pudră sunt eficienți pentru rufe foarte murdare și spălări la temperaturi mai ridicate, iar capsulele oferă comoditate și dozaj corect, reducând riscul folosirii excesive.

Cât detergent să pui la o spălare

Stabilirea cantității corecte de detergent pentru o singură spălare nu se face ”din ochi” și nici după principiul că mai mult detergent înseamnă haine mai curate.

Recomandarea de pe etichetă

Primul reper este întotdeauna recomandarea producătorului de detergent. Pe ambalaj este indicată o cantitate orientativă, calculată pentru o încărcătură standard de rufe, cu un nivel mediu de murdărie și apă cu duritate normală. Aceste indicații sunt un punct de plecare corect, deoarece formula detergentului diferă de la un brand la altul, iar concentrația substanțelor active nu este aceeași. De aceea, nu este indicat să folosim aceeași cantitate indiferent de detergentul ales.

Cantitatea de rufe

Un al doilea factor important este cantitatea de rufe din mașină. O încărcătură mică are nevoie de mai puțin detergent, chiar dacă mașina este programată să spele la fel. Dacă folosim aceeași doză ca pentru o mașină plină, detergentul nu va fi clătit complet și va rămâne pe haine. În schimb, o mașină plină, încărcată corect, necesită doza completă recomandată, pentru ca detergentul să poată acționa eficient asupra tuturor rufelor.

Gradul de murdărie

Gradul de murdărie al hainelor influențează decisiv cantitatea necesară. Hainele purtate o zi, fără pete vizibile, au nevoie de mai puțin detergent decât cele foarte murdare, pătate cu noroi, grăsime sau transpirație intensă. În aceste cazuri, se poate mări ușor doza sau se poate trata pata separat, fără a exagera cu detergentul în cuvă.

Duritatea apei

Un alt element esențial este duritatea apei. În zonele cu apă dură, detergentul își pierde o parte din eficiență, deoarece sărurile din apă reduc capacitatea de spumare și curățare. În astfel de situații, este justificată folosirea unei cantități puțin mai mari de detergent, conform indicațiilor de pe ambalaj. În zonele cu apă care nu este dură, însă, este nevoie de mai puțin detergent, iar folosirea unei doze mari duce rapid la spumă excesivă și reziduuri.

Programul de spălare

Nu în ultimul rând, trebuie ținut cont de programul de spălare și de temperatura aleasă. Spălările la temperaturi scăzute și programele scurte necesită detergenți care se dizolvă rapid și, uneori, o doză ușor ajustată, dar niciodată excesivă. Mașinile moderne sunt eficiente și consumă mai puțină apă, ceea ce înseamnă că și cantitatea de detergent trebuie adaptată acestei eficiențe.

Detergenții concentrați sau capsulele sunt creați pentru a fi dozați precis, iar adăugarea unei cantități suplimentare nu aduce beneficii. Detergenții lichizi se dozează, de obicei, cu capacul gradat, iar cei pudră cu lingura sau măsura inclusă. Respectarea acestor instrumente de dozaj este esențială pentru o spălare corectă.

Descoperă și Cum să speli rufele colorate ca să-şi păstreze strălucirea

Ce semnificație au simbolurile de îngrijire de pe etichetele hainelor

Pe etichetele hainelor vei găsi simboluri specifice care indică instrucțiunile de spălare, uscare și călcare. Iată câteva simboluri comune și semnificațiile lor:

  • Mașină de spălat: Un simbol care arată o mașină de spălat indică dacă haina poate fi spălată la mașină și la ce temperatură.
  • Călcare: Un simbol care arată un fier de călcat indică temperatura recomandată de călcare și dacă haina poate fi călcată sau nu.
  • Uscare la aer: Un cerc cu o linie verticală indică că haina poate fi uscată în aer liber.
  • Uscare la uscător: Un simbol cu un cerc în interiorul unui pătrat arată dacă haina poate fi uscată la uscător și la ce temperatură.
  • Înălbitor: Un triunghi indică dacă este permis să folosiți înălbitori și care tip de înălbitor este potrivit.

Cum poți evita mirosul de mucegai din mașina de spălat

Detergenții și balsamurile pentru rufe lasă reziduuri în mașină, în special dacă se folosește o cantitate excesivă. Aceste reziduuri pot deveni hrana pentru mucegai și bacterii, iar miorsul poate deveni unul absolut insuportabil. Mai mult, hainele spălate într-o mașină contaminată cu mucegai și bacterii pot transfera aceste microorganisme pe piele, ducând la iritații.

  • După fiecare utilizare, șterge garnitura de cauciuc a ușii tamburului cu o cârpă uscată pentru a elimina apa și murdăria. O garnitură curată previne acumularea de mucegai. Fă acest lucru după fiecare ciclu de spălare.
  • După fiecare spălare, lasă ușa tamburului și sertarul pentru detergent deschise pentru a permite uscarea completă a interiorului mașinii.
  • Scoate și curăță sertarul pentru detergent în apă caldă cu săpun pentru a îndepărta reziduurile de detergent și balsam. Fă asta o dată pe săptămână sau ori de câte ori observi acumularea de reziduuri.
  • Ocazional, rulează un ciclu de spălare la temperatură ridicată (60°C sau mai mult) fără rufe, folosind oțet alb sau bicarbonat de sodiu pentru a elimina bacteriile și mucegaiul.
  • Utilizează cantitatea recomandată de detergent pentru a preveni acumularea de reziduuri. Verifică și curăță periodic filtrele și conductele mașinii de spălat pentru a preveni acumularea de reziduuri și blocaje.

Află și Cum să scapi de mirosul de mucegai din mașina de spălat

Sursă foto – Shutterstock.com

