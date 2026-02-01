Toruń, orașul medieval care a scăpat de aglomerație

În timp ce multe orașe europene au devenit victimele supraturismului și sunt vizitate de milioane de turiști, altele au scăpat de turismul de masă.

Din fericire, Europa încă ascunde locuri autentice. Unul dintre ele este descris tot mai des drept „Cel mai bine păstrat secret al Europei”.

Aflat în Polonia, pe malurile râului Vistula, Toruń este unul dintre cele mai bine conservate orașe medievale din Europa. Deși este inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, orașul rămâne surprinzător de puțin vizitat de turiștii străini.

Spre deosebire de multe orașe poloneze, Toruń a supraviețuit aproape intact celui de-Al Doilea Război Mondial, iar ceea ce văd astăzi vizitatorii nu este o reconstrucție, ci arhitectură originală, veche de secole.

Un centru istoric autentic, neatins de reconstrucții

Fondat în secolul al XIII-lea de Cavalerii Teutoni, Toruń impresionează prin străzi pietruite, case cu frontoane gotice, biserici impunătoare și ziduri medievale. Plimbarea prin Orașul Vechi seamănă cu o întoarcere în timp, fără cozi, fără selfie stick-uri și fără aglomerație.

Printre atracțiile principale se numără Catedrala Sf. Ioan, unde a fost botezat Nicolaus Copernic, Biserica Sf. Iacob, dar și Turnul Înclinat din Toruń, o curiozitate arhitecturală comparată adesea cu Turnul din Pisa.

Orașul natal al lui Nicolaus Copernic

Piața centrală, Rynek Staromiejski, este dominată de Primăria Veche, o clădire gotică din secolul al XIV-lea.

Aici se află și statuia lui Nicolaus Copernic, iar la câteva străzi distanță poate fi vizitată casa în care s-a născut celebrul astronom, cel care a demonstrat că Pământul se învârte în jurul Soarelui.

Cu toate acestea, atmosfera rămâne calmă, iar turiștii sunt în mare parte polonezi, nu grupuri internaționale zgomotoase.

Cât de accesibil este Toruń pentru turiști

Deși Polonia nu mai este la fel de ieftină ca în trecut, Toruń rămâne mult mai accesibil decât destinațiile vest-europene.

O masă la un restaurant modest sau Lacto- bar polonez costă în jur de 10 dolari (40-45 de lei), iar un meniu cu trei feluri într-un restaurant de gamă medie ajunge la 20–24 de dolari (90-110 lei).

Cazarea este un alt avantaj: hotelurile de 3 stele din centrul istoric pornesc de la aproximativ 70 de dolari (300 lei) pe noapte, oferind un raport calitate-preț excelent.

Un bilet pentru transportul în comun costă în jur de 5 lei.

Turiștii români pot ajunge la Toruń fie cu mașina, însă au de parcurs între 1.200 și 1.400 de kilometri, în funcție de orașul de plecare, fie cu avion și tren.

Există zboruri directe către Polonia din România, către Varșovia, Gdansk sau Cracovia, de unde se poate lua trenul. Din Varșovia, trenul face aproximativ 2- 2,5 ore până la Toruń, iar biletul costă circa 40 de euro (aproximativ 200 lei). Există și autobuze între cele două destinații, biletele sunt mai ieftine, cuprinse între 9 și 20 de euro, însă drumul durează 4-5 ore cu autobuzul.

Și din Gdansk există tren direct, care face în jur de 2 -2,5 ore, iar prețurile pentru un bilet sunt cuprinse între 8 și 18 euro (40-90 lei). Cu mașina, drumul între Gdansk și Toruń este mai scurt; între o oră și 40 de minute și două ore.

Din Cracovia, călătoria cu trenul către Toruń durează 5 ore.

Pentru cei care caută Europa autentică, fără aglomerație și fără prețuri exagerate, Toruń este o descoperire rară.

