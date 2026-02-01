Un prim pas esențial este folosirea corectă a termostatului și a programelor de timp. Setarea unui program săptămânal, care reduce ușor temperatura pe timpul nopții sau când nu este nimeni acasă, permite centralei să funcționeze doar atunci când este necesar.

Important: nu opriți complet încălzirea, ci reduceți temperatura cu câteva grade pentru a evita răcirea excesivă a pereților și apariția mucegaiului.

De asemenea, reglarea temperaturii pe tur, prin ajustarea curbei de încălzire, poate aduce economii semnificative. O curba bine adaptată face ca locuința să fie confortabilă chiar și cu robinetele caloriferelor complet deschise, folosind mai puțină energie. În multe cazuri, această optimizare poate fi realizată rapid de un specialist.

Termostatele digitale sau inteligente ajută și mai mult, deoarece pot adapta automat încălzirea în funcție de oră sau prezență. Întreținerea regulată și echilibrarea hidraulică contribuie și ele la un consum eficient al centralei.

Concluzia? Nu este nevoie să îngheți sau să oprești centrala pentru a economisi. Un sistem de încălzire reglat corect îți oferă confort constant și facturi mai mici, chiar din primele luni.

Regula de 19°C nu mai este standardul de aur al iernii. Astfel, depinde de fiecare în parte câte grade alege să aibă în casă iarna.

