Cum s-a desfășurat studiul

Cercetătorii au analizat datele a peste 5.000 de adulți chinezi în vârstă de 80 de ani și mai mult, participanți la Sondajul Longitudinal Chinez privind Longevitatea Sănătoasă, care a început în 1998 și s-a desfășurat până în 2018.

Rezultatele au arătat că cei care consumau carne aveau o probabilitate mai mare de a atinge 100 de ani, comparativ cu cei care urmau diete fără carne.

Aceste rezultate par să contrazică cercetările anterioare, care au asociat dietele bazate pe plante cu beneficii semnificative pentru sănătate, cum ar fi reducerea riscului de boli cardiovasculare, diabet de tip 2 și obezitate.

Aceste beneficii sunt atribuite, în principal, aportului ridicat de fibre și consumului redus de grăsimi saturate.

O altă țară, care are tot mai mulți locuitori care au 100 de ani, datorită dietei mediteraneene, este Italia.

Nevoile nutriționale la vârsta înaintată

Un factor cheie în interpretarea acestor date este că nevoile nutriționale se schimbă odată cu vârsta.

La persoanele de peste 80 de ani, cerințele pentru nutrienți esențiali, cum ar fi proteinele, vitamina B12, calciul și vitamina D, devin mai stringente pentru a preveni pierderea masei musculare și a fragilității.

În același timp, consumul total de energie scade, ceea ce poate duce la un risc mai mare de malnutriție în această etapă a vieții.

„Înaintarea în vârstă schimbă prioritățile nutriționale. În loc de prevenirea bolilor cronice pe termen lung, devine esențial să ne concentrăm pe menținerea masei musculare și a unei greutăți sănătoase”, explică cercetătorii citați de Science Alert.

Greutatea corporală, un factor determinant

Un aspect important al studiului este faptul că probabilitatea mai mică de a deveni centenar a fost observată doar la participanții subponderali care nu consumau carne.

Subponderalitatea la vârste înaintate este deja asociată cu un risc crescut de fragilitate și deces, sugerând că greutatea corporală joacă un rol esențial.

Concluziile studiului se aliniază cu așa-numitul „paradox al obezității”, unde o greutate corporală ușor mai mare este adesea asociată cu o supraviețuire mai bună la o vârstă mai înaintată.

Mai mult, cercetătorii au constatat că această asociere negativă nu a fost evidentă la persoanele cu greutate sănătoasă sau la cele care includeau în alimentație pește, lactate sau ouă.

Aceste alimente sunt surse importante de nutrienți precum proteinele de calitate, vitamina B12 și calciu, care contribuie la menținerea sănătății oaselor și mușchilor la vârste înaintate.

Cheia longevității

Cercetarea sugerează că nu există o soluție unică pentru o alimentație sănătoasă, mai ales la vârste înaintate.

„Ceea ce funcționează pentru tine la 50 de ani s-ar putea să nu mai fie valabil la 90 de ani. Este important să adaptăm alimentația în funcție de nevoile fiecărei etape a vieții”, au subliniat cercetătorii.

Dietele bazate pe plante rămân o opțiune sănătoasă pentru mulți adulți, însă, mai ales pentru vârstnici, pot fi necesare ajustări sau suplimente pentru a preveni deficiențele nutriționale.