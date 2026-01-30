Horoscop Urania săptămânal. Aflați care sunt previziunile astrale pentru săptămâna 31 ianuarie – 6 februarie 2026 și previziuni detaliate pentru fiecare zodie.

În fiecare vineri, Urania îți spune de ce trebuie să te ferești în săptămâna care urmează, ce probleme medicale pot să apară și ce șanse ai să te îmbogățești.

Horoscop săptămânal Berbec – 31 ianuarie – 6 februarie 2026

Zodia Berbec. Luna, plasată în casa a V-a, va face cinci opoziții cu planetele din Vărsător, influențând evoluția relațiilor de prietenie care, în funcție de natura lor, mai mult sau mai puțin armonică, va genera situații inedite. Citește tot Horoscop săptămânal Berbec – 31 ianuarie – 6 februarie 2026.

Horoscop săptămânal Taur – 31 ianuarie – 6 februarie 2026

Zodia Taur. Efort de a menține un dialog util sau o conversație care să nu supere. Dorința nativilor de a primi informații lămuritoare nu va fi satisfăcută, Taurii primind explicații vagi, incomplete ori nesemnificative. Citește tot Horoscop săptămânal Taur – 31 ianuarie – 6 februarie 2026.

Horoscop săptămânal Gemeni – 31 ianuarie – 6 februarie 2026

Zodia Gemeni. Uranus va reveni la mișcarea directă și când planeta va intra în zodia Gemenilor, va permite și salturi în starea de sănătate: o vindecare mai rapidă, un răspuns neașteptat de bun la o medicație sau la o terapie. Citește tot Horoscop săptămânal Gemeni – 31 ianuarie – 6 februarie 2026.

Horoscop săptămânal Rac – 31 ianuarie – 6 februarie 2026

Zodia Rac. Luna va tranzita casa I a personalității celor născuți în zodia Racului și le va accentua niște rezerve interioare de prudență, de temeri, de autocontrol, uneori poate exagerate. Citește tot Horoscop săptămânal Rac – 31 ianuarie – 6 februarie 2026.

Horoscop săptămânal Leu – 31 ianuarie – 6 februarie 2026

Zodia Leu. Luna va tranzita casa I a personalității celor despre care vorbim și se va afla în postura de Lună Plină în Leu care va alcătui cinci opoziții cu planetele din Vărsător, implicând direct și energic casa a VII-a a relațiilor parteneriale. Citește tot Horoscop săptămânal Leu – 31 ianuarie – 6 februarie 2026.

Horoscop săptămânal Fecioară – 31 ianuarie – 6 februarie 2026

Zodia Fecioară. Nu va fi vorba de un motiv de conflict care să pună în pericol relația dintre nativi și prietenii lor, dar și unii, și alții vor observa niște detalii care nu le vor face plăcere. Citește tot Horoscop săptămânal Fecioară – 31 ianuarie – 6 februarie 2026.

Horoscop săptămânal Balanță – 31 ianuarie – 6 februarie 2026

Zodia Balanță. Momente mai greu de gestionat în plan profesional, mai ales în cazul celor care au funcții și responsabilități sociopolitice care vor pune problema apărării imaginii publice și a autorității în exercitarea unor atribuții de serviciu. Citește tot Horoscop săptămânal Balanță – 31 ianuarie – 6 februarie 2026.

Horoscop săptămânal Scorpion – 31 ianuarie – 6 februarie 2026

Zodia Scorpion. Mecanisme de gândire mai vechi reanalizate și puse într-o nouă lumină a înțelegerii și înțelepciunii. Nevoie de cunoaștere într-un domeniu de activitate. Citește tot Horoscop săptămânal Scorpion – 31 ianuarie – 6 februarie 2026.

Horoscop săptămânal Săgetător – 31 ianuarie – 6 februarie 2026

Zodia Săgetător. Amânarea unei decizii cu privire la o ofertă sau la o soluție prin care să se tranșeze un proces de atribuire a unor bani, bunuri sau avantaje pe fondul unui proces de partaj, de moștenire, de ieșire dintr-o asociere. Citește tot Horoscop săptămânal Săgetător – 31 ianuarie – 6 februarie 2026.

Horoscop săptămânal Capricorn – 31 ianuarie – 6 februarie 2026

Zodia Capricorn. Cele două case ale banilor și bunurilor materiale sau ale unor avantaje se vor confrunta cu forța Lunii Pline în Vărsător, din 2 februarie, care va privi casa a VIII-a, unde, în cauză, intră persoane și instituții. Citește tot Horoscop săptămânal Capricorn – 31 ianuarie – 6 februarie 2026.

Horoscop săptămânal Vărsător – 31 ianuarie – 6 februarie 2026

Zodia Vărsător. Nativii s-ar putea afla în mijlocul unor negocieri salariale sau al unor discuții în care vor contesta niște măsuri organizatorice la locul de muncă. Citește tot Horoscop săptămânal Vărsător – 31 ianuarie – 6 februarie 2026.

Horoscop săptămânal Pești – 31 ianuarie – 6 februarie 2026

Zodia Pești. Sensibilitate accentuată. Peștii vor reveni obsesiv asupra unor secvențe din biografia lor care nu le sunt clare nici prin motivație și nici prin semnificație. Citește tot Horoscop săptămânal Pești – 31 ianuarie – 6 februarie 2026.