Rezultatele loto din 1 februarie 2026:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5 din 40:

Super Noroc:

Noroc:

Loto 6 din 49:

Report de peste 19,63 milioane de lei la 6/49 la tragerea loto din 1 februarie 2026

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 19,63 milioane de lei (peste 3,85 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,24 milioane de lei (peste 832.800 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 50,07 milioane de lei (peste 9,82 milioane de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 450.400 de lei (peste 88.400 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistreaza un report în valoare de peste 320.900 de lei (peste 62.900 de euro), iar la categoria a II-a, un report în valoare de peste 35.600 de lei. La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 27.300 de lei.

Când a fost câștigat ultimul mare premiu la Loto 6/49

În data de 9 noiembrie a fost câștigat ultimul mare premiu la Loto 6/49. Valoarea acestuia a fost de de aproximativ 49 milioane de lei (aproape 9,8 milioane de euro). Biletul norocos a fost jucat online pe platforma Loteriei Române și a costat 12 lei.

Primul mare premiu câștigat în 2025 la Loto 6/49 a fost pe 11 mai 2025, în valoare de aproximativ 10 milioane de lei. Biletul norocos a fost jucat atât online, cât și la o agenție loto din Câmpulung Moldovenesc, iar acest câștig a fost al doilea premiu de categoria I din acel an la Loto 6/49.

