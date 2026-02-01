Ministrul a criticat PSD pentru modul în care se comportă cu Bolojan și contestă măsurile guvernamentale în spațiul public, asta deși în ședințele de coaliție social-democrații nu comentează, de regulă, deciziile premierului și acceptă măsurile propuse de acesta.

„La nivel guvernamental, lucrăm bine. Dar este o diferenţă între meciurile şi fumigenele din spaţiul public, unde PSD pare că are angajat câte un corifeu care să critice pe fiecare ministru care e din altă tabără. Mă refer aici la Mediu, mă refer la mine, mă refer la diverse domenii care sunt pur şi simplu luate la emisiunile de seară, la anumite posturi, şi tocate mărunt. Deci oamenii aceia n-au alt scop în viaţă decât să critice pe domeniul lor”, a spus Dragoș Pîslaru sâmbătă, 31 ianuarie, la Prima TV.

Dragoș Pîslaru are 49 de ani și este ministrul Proiectelor Europene din iunie 2025. Foto: Hepta

Și a continuat: „Deci asta face PSD. El e în guvernare, dar îşi trimite oamenii la anumite emisiuni să critice şi să toace politicile guvernamentale. Asta înseamnă să fii cu partea dorsală în două luntrii, ca să fie foarte clar”.

„Asta este ceva ce mi se pare că nu face deloc cinste unui partid politic care acum are mandatul de a scoate România dintr-o situaţie dificilă şi care, ca să o spunem pe şleau, a avut o contribuţie la aducerea României în această situaţie dificilă”, a punctat ministrul, care este apolitic în actualul Executiv, dar a fost propus și susținut de PNL pentru șefia Proiectelor Europene.

El le-a transmis celor din PSD „care-l fac în toate chipurile” pe Ilie Bolojan că ar trebui „să le crape obrazul de ruşine”. „Eu cred că Ilie Bolojan trebuie să reziste dacă vrem ca România să termine această perioadă în care ieşim din criză”, a completat Dragoș Pîslaru.

Amintim că situația politică este extrem de complicată. PSD este principalul adversar al premierului, iar președintele partidului, Sorin Grindeanu, a admis că vrea ca Bolojan să plece, pentru că este inflexibil și nu ține cont de propunerile primite în coaliție, dar a precizat că deocamdată nu este momentul, ținând cont că mai trebuie puși șefii serviciilor secrete și deocamdată nu există un buget pe 2026.

În acest context, pe 27 ianuarie, Ilie Bolojan a recunoscut pentru prima dată că nu exclude un guvern minoritar, fără PSD.

Însă nu doar PSD este contra lui Bolojan, ci și o parte din propriul partid, iar nemulțumirile în PNL sunt reale și publice. Primul care a vorbit a fost Hubert Thuma, lider influent în PNL, care a ieșit din umbră pe 9 ianuarie și a acuzat Guvernul Bolojan în scandalul creșterii taxelor și impozitelor locale. Pe 26 ianuarie, Thuma și-a intensificat atacurile și a scos un video vechi cu Bolojan, referindu-se la bugetul pentru 2026 care se discută.

Mai mult, pe 19 ianuarie, Libertatea a anunțat că Nicoleta Pauliuc, prim-vicepreședinte PNL, i-a cerut premierului și președintelui PNL, Ilie Bolojan, în ședința de la Vila Lac, să corecteze două măsuri luate de Guvern contra celor vulnerabili. Prima doleanță a vizat eliminarea prevederii privind „prima zi de concediu medical fără plată” în cazul bolnavilor cronici, în special pentru pacienții oncologici. A doua cerere s-a referit la eliminarea oricărei prevederi care permite reținerea indemnizației de handicap și a venitului minim de incluziune pentru neplata impozitelor locale. Dar Ilie Bolojan i-a replicat că el nu mai face excepții și că „preferă să fie omul rău”.

Iar faptul că nemulțumirile în PNL cresc și că nu au fost cazuri singulare a fost evidențiat și de europarlamentarul Rareș Bogdan, care a dat semnalul revoltei împotriva lui Bolojan și a spus că „din momentul ăsta voi vorbi”.

Ilie Bolojan este premierul României din iunie 2025 și președintele PNL din iulie 2025.

