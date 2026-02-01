22 de țări dintre cele 27 ale UE au un salariu minim stabilit prin lege, adică statul spune explicit: „Sub suma X nu ai voie să plătești un angajat”. Celelalte 5 țări din UE, Danemarca, Italia, Austria, Finlanda și Suedia, nu au salariu minim stabilit prin lege, notează Eurostat, în cel mai recent raport.

Cele 8 țări din UE unde se câștigă cel mai puțin, adică sub 1.000 de euro pe lună sunt: Bulgaria (620 €), Letonia (780 €), România (795 €), Ungaria (838 €), Estonia (886 €), Slovacia (915 €), Cehia (924 €) și Malta (994 €).

În alte 8 țări, salariile minime sunt cuprinse între 1.000 și 1.500 de euro pe lună: Grecia (1.027 €), Croația (1.050 €), Portugalia (1.073 €), Cipru (1.088 €), Polonia (1.139 €), Lituania (1.153 €), Slovenia (1.278 €) și Spania (1.381 €).

Țările din UE unde se plătește cel mai bine, adică salariul minim este de peste 1.500 de euro pe lună, sunt Franța (1.823 €), Belgia (2.112 €), Olanda (2.295 €), Germania (2.343 €), Irlanda (2.391 €) și Luxemburg (2.704 €).

Datele arată că cel mai ridicat salariu minim din țările UE este de peste patru ori mai mare decât cel mai scăzut. Cu toate acestea, dacă se ține cont de diferențele dintre nivelurile de preț, decalajele dintre salariile minime ale statelor membre UE se reduc semnificativ.

