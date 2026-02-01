Hotelul nu include apartamente sau birouri. În total, Ciel Dubai Marina dispune de 1.004 camere și 147 de suite de lux. Toate au fost proiectate cu ferestre din sticlă pe toată înălțimea, care oferă o vedere panoramică asupra orașului Dubai și a Golfului Persic. În camerele de la etajele superioare, turiștii au senzația că dorm literalmente printre nori.

„Acest hotel extraordinar reflectă statutul Dubaiului ca destinație globală pentru turism și afaceri, oferind o experiență atât de rafinată, cât și de neuitat.”, a subliniat directorul hotelului, Heinrich Morio.

Una dintre principalele atracții ale hotelului este piscina infinită Tattu Sky, amplasată la etajul 76. Este considerată una dintre cele mai înalte piscine de acest tip din lume. De asemenea, Tattu Sky Lounge&Terrace, situat la etajul 81, oferă o panoramă spectaculoasă de 360 de grade asupra orașului Dubai.

„Ciel este ambițios, cu grădini închise, suprapuse vertical pe toată înălțimea turnului”, scrie firma de arhitectură pe site-ul său web.

Complexul include opt restaurante și zone de luat masa, cu preparate din bucătăria asiatică, mediteraneană modernă și internațională.

Oaspeții au acces la un centru de fitness deschis non-stop, cu vedere panoramică. Un centru spa urmează să fie inaugurat în 2026. Pentru familii, hotelul oferă zone de joacă pentru copii și spații recreative dedicate.

Camerele standard costă între 184 și 276 de euro pe noapte, în funcție de sezon și de momentul rezervării.

Camerele și suitele de lux, cu priveliști excepționale sau acces la lounge-ul premium, pornesc de la aproximativ 460 de euro pe noapte. Cele mai exclusiviste suite pot depăși 1.000 de euro pe noapte.

Cu o evaluare medie de aproximativ 4,6 din 5 pe platformele de recenzii, Ciel Dubai Marina este considerat de mulți turiști o experiență unică, care „merită prețul” datorită priveliștilor spectaculoase, serviciilor de top și senzației rare de a sta deasupra orașului.

